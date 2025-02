O diretor executivo deste Edelman acredita que Dei sobreviverá ao retorno atual. Aqui está o porquê

Os esforços para a diversificação de empregos e a promoção da igualdade foram atacados – o mais infeliz tem sido com uma grande mudança do governo de Trump ultimamente. Mas os defensores e profissionais que dedicaram suas carreiras à diversidade, igualdade e envolvimento ainda são dedicados ao trabalho continua.

“Estamos aqui há anos”, disse Amira Barger, vice -presidente executiva de comunicações e chefe de aconselhamento da DEI em Edelman. “Eu ainda me encorajo, mesmo no meio de toda essa reação de retorno”.

Embora inúmeras empresas proeminentes tenham mudado recentemente ou reduzissem suas iniciativas DEI, outros grandes nomes trabalharam no fortalecimento das obrigações com a diversidade e a inclusão. Barger espera que a maioria encontre uma maneira de continuar esses esforços e estremecer que os líderes precisam se levantar e defender seus empregos agora mais do que nunca.

Barger conversou recentemente com a Associated Press. Esta entrevista é decorada com comprimento e clareza.

P: Conte -me sobre o seu trabalho em Edelman.



SOBRE: Na verdade, eu uso dois chapéus aqui em Edelman. Portanto, 50% do meu tempo está focado na comunicação, especialmente para o ecossistema de saúde. Isso é tudo, da farmácia a sistemas hospitalares, escolas de medicina, você ligou. E então os outros 50% do meu tempo está espalhando o American Dei Advisory, que é agnóstico no setor.

Todo dia é um pouco diferente – depende do que está acontecendo no mundo, o que nossos clientes estão focados e das metas estabelecidas para o ano. Nossas equipes trabalham para ajudar os clientes a aconselhar em qualquer coisa, das ordens executivas que poderiam sair do retorno e iniciativa do DEI, como vemos hoje, para enquadrar uma certa comunicação para o público multicultural de maneiras que prestam homenagem à experiência de pessoas.

P: Vimos recentemente que um punhado de grandes nomes é retirado de seus esforços. Como foi testemunhar?



SOBRE: Pendulum ainda está balançando no mundo da diversidade, igualdade e envolvimento. E o que sinto agora, no momento do retorno que está acontecendo nesta área, é que já estivemos aqui e antes.

Muitas pessoas são 2020 como ponto de virada para os esforços corporativos – em movimento após o assassinato de George Floyd. Mas estamos em segundo plano fazendo esse trabalho em silêncio e sustentável há décadas, retornando a escrever a Lei dos Direitos Cívicos. Com todas as ordens repulsivas e executivas que vemos hoje, acho que provavelmente acontecerá novamente. O trabalho continuará, mas os executivos podem ser um pouco mais pacíficos.

Eu previsto que a maioria das empresas continue seus esforços, mas elas podem mudar palavras ou se desenvolver de outras maneiras. Vemos muito, e isso não é novo. Também vimos que alguns grandes nomes estavam aprimorando suas obrigações com Dei, como Costco e Apple.

P: Que outras influências você prevê das ações de Trump para desmantelar as iniciativas DEI em nível federal?



SOBRE: O idioma específico dos recentes comandos executivos de Trump para remover as iniciativas federais dei indica esses esforços como forçando “programas ilegais e imorais de discriminação”. Minha preocupação aqui é minar o progresso e negligenciar a desigualdade sistêmica da qual esses programas estão tentando se livrar.

E os comandos podem ter várias consequências para os artistas federais. As iniciativas DEI podem ser depositadas ou consideradas menos relevantes no processo de competição. As empresas podem encontrar desafios de conformidade ou reestruturação. Os fornecedores que promovem os princípios da DEI também podem enfrentar uma inclinação reduzida para o contrato do governo, o que potencialmente afeta as parcerias existentes. E as empresas podem ser encontradas no movimento de reações polarizadas das partes interessadas.

P: Que mensagem você daria às empresas para iniciar tudo isso?



SOBRE: Quando as iniciativas DEI são atacadas, as empresas devem estar prontas para resolver críticas, realmente claras sobre como mostrar as influências positivas desse tipo de trabalho. Isso significa defender o trabalho com fatos. De uma inovação aumentada a um maior senso de afiliação entre os funcionários, existem resultados muito reais que as empresas podem usar para mostrar progresso mensurável devido à existência desses programas. E também é importante convidar a entrada e levá -la a sério.

O que precisamos neste momento são líderes que têm nervos para serem corajosos e defendidos por este trabalho. Há muito medo e incerteza agora e acho que isso pode fazer as pessoas fazer as coisas fora do que elas podem acreditar que são verdadeiras ou corretas-para que precisemos que os líderes mostrem esses nervos de maneiras realmente grandes e poderosas. Espero que vejamos um pouco disso no próximo ano, mesmo no meio de um novo governo que é obviamente muito, muito anti-dei.

-Wyatte Grantham-Philips, escritor de negócios da AP

