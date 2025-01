O empreendimento absurdo do Houseer Day provoca o projeto de animação e o jogo aventureiro de ação

O absurdo empreendimentos Dan Houser provoca alguns novos projetos, incluindo uma série animada e um jogo de aventureiro de ação.

“Prepare -se para conhecer alguns novos tipos de heróis (e observe -os sofrer)”, afirmou o comunicado. A notícia vem logo após o programador e editor sul -coreano Sorriso fez um investimento estratégico e se tornou um parceiro em Ventilação absurdaJogue em um jogo fundado pela Rockstar Games Dan Houser Co -Founder.

Houser passou mais de 20 anos nos jogos do Rockstar e levou a direção criativa da franquia Grand Theft Auto e Red Dead Redemption, que vendeu coletivamente mais de 550 milhões de unidades em todo o mundo. (Teoricamente, são cerca de US $ 33 bilhões em jogos). Houser deixou os jogos do Rockstar em 2020.

Os empreendimentos absurdos apresentarão a este universo projetos de animação ainda este ano. Há também um jogo aventureiro original da Comissão de Ação baseado na história ambientada em Absurdaverse, está atualmente em desenvolvimento no Absurd Ventures Studios.

E isso é tudo o que eles dizem agora. A Absurd Ventures é uma empresa divertida que cria um novo IP em todas as mídias, incluindo videogames, ação ao vivo e TV animada, podcasts de filmes, livros, livros, quadrinhos e muito mais.

Absurdaverse é uma sátira animada que vem do empreendimento absurdo do Houseer Day.

As propriedades originais dos empreendimentos absurdos incluem o universo para thriller científico-fantástico Um paraíso melhoruniverso de ficção criminosa American Kapere o universo da sátira de comédia Absurdo. Em um livreto que se assemelha a um criador de Walking Dead Robert Kirkman, o absurdo testa as idéias de diferentes formas.

A empresa já lançou uma série de fantasia de áudio na lista “A Better Paradise” e será debatida pela American Caper Comics e AbsurDversal Projects 2025. Houser, The Absurd Ventures está sediado em Santa Monica, Califórnia, com escritórios de estúdio adicionais no Condado de Marin, na Califórnia.