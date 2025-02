O equilíbrio entre trabalho e vida é um mito. Eis por que eu pratico intensidade intencional

O mercado de bem -estar é o melhor de todos os tempos, com avaliação Quase US $ 2 trilhõesDe acordo com o relatório da McKinsey. Mas, de alguma forma, a força de trabalho de hoje foi queimada mais do que nunca. Research Boston Consulting Group mostra que é 48% dos trabalhadores estão esgotados do estresse. Razão? O bem -estar funciona, mas a maneira como fazemos não.

Depois de passar uma década em Wall Street, posso confirmar que os períodos de alto estresse no trabalho são inevitáveis. Infelizmente, qualquer pessoa que defenda melhor o “gerenciamento do estresse” geralmente recebe um rolo de olhos por causa do equívoco de que isso significa evitar completamente o estresse. Quando soube que o “gerenciamento do estresse” não estava na remoção do estresse, mas sobre o gerenciamento da minha energia, tudo mudou.

O estresse pode ser bom?

O estresse é uma resposta natural a estímulos que não são bons ou ruins por dentro. Isso pode realmente ser positivo em um ambiente corporativo, porque nos leva a cumprir o prazo ou aumentar a habilidade fora da nossa zona de conforto. Por causa disso, muitos de nós estão bem sob pressão. A resposta ao estresse humano, também conhecido como luta ou fuga, ativa a adrenalina e o cortisol. Moderado, isso é útil para executar tarefas de emergência definidas.

O estresse se torna negativo quando contratamos nossa resposta ou reação a um voo por um longo período de tempo. Isso leva a um sistema nervoso exausto e potencial combustão de carreira. Depois de concluir a tarefa de alto estresse, precisamos mudar para o estado energético de menos tributação.

É crucial aqui garantir que você não gaste toda a sua vida em um estado de alto estresse. Nem todas as tarefas de trabalho precisam ser estressantes. Atividades como enviar um email com pequenas funções ou associados de frente, por exemplo, podem ser confortáveis ​​e até restauradores. Você precisa sinalizar para o seu corpo quando terminar seu evento estressante. Dessa forma, você pode retornar e preservar sua energia para a próxima alta pressão.

Durante minha carreira em Wall Street, e agora como fundador de aconselhamento corporativo e comunidade chamadoWellness Wall StreetDescobri que cada pessoa se move por três condições de energia extremamente diferentes, mas igualmente importantes, durante o dia. Ao marcar e reconhecê -los, uma pessoa pode começar a se mover deliberadamente entre eles.

O estado energético mais exigente: uma intensidade deliberada

É quando você está na sua zona de desempenho superior. Eu chamo isso de estado intensidade intencionalO que é quando você usa cuidadosamente sua resposta ao estresse quanto ao desempenho e produtividade ideais para cumprir a meta limitada do tempo.

Pessoalmente, tento chamar apenas uma intensidade deliberada durante o período em que tenho limitações de tempo restrito e altos papéis. Esses momentos aconteceram várias vezes ao dia, quando trabalhei em funções enfrentando clientes em banco de investimento e capital privado. Mas como consegui me consertar e me recuperar depois que terminei minhas tarefas, evitei a combustão durante um dia útil. A corrida através do incentivo de uma intensidade deliberada permite que a pessoa acesse seu trabalho mais eficaz e melhor. No entanto, dado o pedágio que o estresse coloca no sistema nervoso, essa condição deve afetar apenas isso realmente deve.

Estado de energia neutra: produtividade relaxada

Após o final de um altíssimo, é concluído produtividade relaxada. Você ainda precisa ser produtivo, mas não precisa usar 100% de sua capacidade mental e energética. Exemplos desse tipo de trabalho incluem a preparação de materiais para uma reunião incomum, a realização de um sistema de análise sistemática ou qualquer tipo de tarefa que o leve ao “estado de fluxo”. Esses tipos de tarefas de menor intensidade permitem que mais espaço adicione elementos restauradores que nos trazem alegria, independentemente de ouvirmos nossa lista de reprodução favorita, se estendem para liberar tensão ou restante do café com seu associado favorito.

Idealmente, quando nos tornamos mais cuidadosos com o que nossas tarefas realmente exigem, podemos gastar boa parte de nosso tempo de trabalho em um estado de produtividade relaxada. Obviamente, lembro -me de fazer uma lista das minhas tarefas de finanças e surpreendi quando descobri que a maioria das tarefas relaxa deliberadamente para se mudar para esse estilo de trabalho.

O estado energético menos exigente: tempo restaurador

Tempo restaurador é o terceiro estado de energia e descreve períodos em que você pode se separar completamente das tarefas de trabalho. Isso pode parecer ir à academia, cozinhar jantar nutritivo ou passar um tempo com amigos e entes queridos.

É importante garantir que você tenha instalado todos os dias, mesmo que seja uma caminhada de cinco minutos sem uma tela ou uma pequena ligação com um ente querido. Isso permite a redefinição mental, o que cria mais energia e emoção para retornar ao ambiente de trabalho. Da mesma maneira que muita intensidade intencional pode causar combustão, muito pouco casos de tempo de restauração podem ter o mesmo efeito.

Como alternar entre condições de energia

O gerenciamento do estresse vem do domínio da capacidade de atravessar cuidadosamente essas três condições de energia. No ambiente de trabalho, pode ser fácil continuar permanecendo alta intensidade, mesmo quando você não precisa estar lá.

A transição para outro estado energético, é útil ter uma experiência física ou sensorial que sinalize seu cérebro de que é hora de mover as coisas. Alguns podem ser úteis para respirar ou até começar a andar depois de concluirem a entrega do estresse. Outras pessoas podem ter uma lista de reprodução especial para reprodução enquanto se concentra e outras para produtividade e descanso. Quanto mais inscrições você puder criar para o seu corpo para alterar condições energéticas, melhor. Eles dão ao seu sistema nervoso uma mensagem clara de que ele não está mais em “perigo” e pode relaxar e começar a carregar.

A combustão não vem do trabalho duro. Isso vem de um trabalho muito longo em um estado intenso sem o tempo necessário para recarregar. Lembre -se, o cérebro é como o músculo. Leva tempo para descansar e reparar.

Manter a capacidade de alternar entre energia e condições estressantes é a chave para alcançar o melhor desempenho e a longevidade da carreira. Esse insight foi um ótimo desbloqueio em minha própria carreira que mudou tudo. Por fim, a chave de combustão não é uma diminuição no estresse, mas gerencia sua energia.

