O Escritório de Direitos Autorais para os Estados Unidos -Says

Em uma atualização importante e útil publicada hoje, o escritório de direitos autorais dos EUA – que gerencia a proteção de direitos autorais do governo para Homem-a arte como filmes, programas de TV, romances, arte, música e até software – eles explicaram que algumas formas geraram conteúdo gerado latasDe fato, receba proteção de direitos autorais, desde que uma pessoa tenha contribuído significativamente ou alterou o conteúdo em questão.

A cláusidade veio em um novo documento, “Direitos autorais e inteligência artificial, parte 2”(PDF está instalado abaixo), segunda parte A Um relatório publicado inicialmente em julho de 2024.

Ele confirma que a criatividade humana permanece central para os direitos dos direitos autorais e os direitos da propriedade intelectual, mesmo quando a ferramenta AA está se tornando mais ampla usada em uma criação artística e comercial.

Mas também deve ser dado às empresas com uma persuasão especial de que suas marcas e propriedade intelectual permanecerão protegidas mesmo ao integrar produtos característicos e marcas de marca em mídia gerada pela IA, como Anúncio controverso de férias Coca Cole Postado no final do ano passado.

Indica algo que é uma pessoa para o escritório de direitos autorais, depois de emitir e depois no início de 2023 Proteção de direitos autorais abolida Kris KashtanovaArtista e Evangelista da AI para Adobe, em seu graphic novel “Zarya de Dawn“Quem criou as imagens usando o gerador AIGA Midjourney (que VentureBeat também usa, incluindo o cabeçalho deste artigo).

Respondendo às notícias de hoje, Kashtanova escreveu sobre Rede Social X.::

“Dois anos atrás, comecei a defender os direitos autorais da IA. Primeiro, Zarya foi Zarya de Dawn, então o enigma de Rose que eu fiz por causa disso. Esse é um pequeno passo à frente e hoje estou muito feliz. E o trabalho pode ser protegido por direitos autorais.

O escritório de direitos autorais também disse que no futuro a terceira seção do mesmo relatório será emitida, que será envolvida em implicações legais de treinamento na IA em material de direitos autorais, incluindo licenciamento e obrigação. Isso deve ser um grande negócio para as imagens de IA, empresas de vídeo e música, sem mencionar grandes modelos de idiomas, como Openi, Antrópico, Google, Meta e muitos outros – como diz -se que todos são treinados sobre grandes quantidades de direitos autorais protegidos por direitos autorais protegidos por direitos autorais protegidos por direitos autorais protegidos material sem permissão explícita e atualmente está enfrentando diferentes processos de criativos humanos.

O que está qualificado para direitos autorais no conteúdo de ERI gerado pela IA

O relatório é confirmado pelo princípio de longa data que se aplica apenas à criatividade humana. Embora a IA possa servir como uma ferramenta em um processo criativo, seus resultados não são protetores de um autor a menos que O autor humano fez controle criativo suficiente.

O Escritório de Direitos Autorais descreve três cenários-chave nos quais o material da AI-rised pode solicitar um certificado oficial de direitos autorais no escritório:

Quando o conteúdo que é mantido por um homem é incorporado na saída da IA. Quando uma pessoa muda ou distribui um material que gera IA. Quando a contribuição humana é expressiva e criativa o suficiente.

Além disso, o escritório de direitos autorais mostra claramente que o uso da IA ​​no processo criativo não desqualifica o trabalho de proteção de direitos autorais. Ai pode ajudar com:

Editando e refinando texto, fotos ou música.

Gerando um rascunho ou idéia preliminar para moldar os criadores humanos.

• Atuar como um assistente criativo enquanto uma pessoa determina a expressão final.

Desde que A autoria humana continua sendo uma parte fundamental do trabalho finalA proteção de direitos autorais ainda pode ser aplicada

No entanto, apenas fornecer instruções textuais para o sistema de IA não é suficiente para estabelecer a autoria. O escritório de direitos autorais descobriu que as instruções geralmente são instruções ou idéias, não contribuições expressivas, necessárias para proteger os direitos autorais.

Portanto, uma imagem gerada pelo serviço AI AI, como Midjourney ou Dall-E 3 do Openi (via ChatGPTA), não pôde se qualificar por conta própria para proteção de direitos autorais. No entanto, se a imagem fosse usada em combinação com um artigo organizado em um homem ou decorado em um homem (como este), parece que ela se qualificaria.

Da mesma forma, para aqueles que desejam usar uma ferramenta para geração de vídeos como pista, Pika, Luma, Hailuo, Kling, Openii Sora, Google Veli 2 ou outros, simplesmente gerando um videoclipe com base na descrição não Se qualificar para direitos autorais. No entanto, parece que a edição humana juntas e mais videoclipes gerados seriam qualificados.

O relatório também explica que o uso da IA ​​no processo criativo não desqualifica o trabalho da proteção de direitos autorais. Se a ferramenta de IA ajudar um artista, escritor ou músico a purificar seu trabalho, os elementos criados pelas pessoas permanecem aceitáveis ​​em direitos autorais. Isso está alinhado com precedentes históricos, onde a lei de direitos do autor se adaptou a novas tecnologias, como fotografia, cinema e mídia digital.

Sem mudanças legislativas recomendadas

Após uma análise do feedback do público – incluindo mais de 10.000 comentários de especialistas criativos, jurídicos e empresas tecnológicas – o escritório de direitos autorais não encontrou uma necessidade imediata de nova legislação, afirmando que as leis atuais de direitos autorais nos Estados Unidos deveriam suportar um teste de teste de tempo.

Embora alguns tenham pedido proteção adicional para o conteúdo que gera IA, o relatório afirma que a lei de direitos autorais existente é suficiente para resolver esses problemas.

O escritório, no entanto, admitiu que continuaria monitorando o desenvolvimento tecnológico e a interpretação legal para determinar se eles foram justificados por mudanças futuras.

Shira Perlmutter, registro de direitos autorais e diretor do escritório de direitos autorais americanos, enfatizou a importância da criatividade humana no sistema de direitos autorais:

“Depois de considerar extensos comentários públicos e o estado atual do desenvolvimento tecnológico, nossas conclusões convertem a criatividade humana central para direitos autorais. Onde essa criatividade é expressa usando o sistema de IA, ela ainda desfruta de proteção. Extensão da proteção a materiais cujos elementos expressivos determinariam a máquina, no entanto, eles prejudicariam, não mais objetivos constitucionais de direitos autorais. “

Além disso, o escritório de direitos autorais planeja atualizar sua empresa oficial de prática de direitos autorais para fornecer diretrizes mais claras para criativos usando uma ferramenta.

Os criadores da IA ​​celebram notícias

À medida que as notícias do novo documento do escritório de direitos autorais se expandiram nas mídias sociais, especialmente para X, a combinação não oficial de pesquisa de IA e atualizações de notícias, cineastas e criativos da IA, deram as boas -vindas à mudança – recebendo a oportunidade de proteger os direitos autorais de seu trabalho, mesmo Na face contingente vocal de críticos humanos e artistas anti-AI.

“Esta é uma grande vitória para cineastas de IA em todo o mundo”, escreveu o cineasta Nem Perez, um dos criadores de IA gerados Terminator 2 remake, ua Postagem em x. “O escritório de direitos autorais declarou oficialmente o que eu pregava por tanto tempo. O trabalho que as pessoas manipularam e transformaram protetora verdadeiramente autoral, mesmo que as ferramentas estivessem enraizadas na IA. Este é um grande passo na direção certa. Avançar e continuar quebrando as fronteiras .

O animador 3D Robert William Bradshaw compartilhou um sentimento semelhante em X Post, escrevendo: “Isso significa uma vitória histórica para criativos, consolidando a legitimidade da arte e da inovação auxiliada pela IA. As portas abriram oficialmente para artistas, escritores, cineastas e visionários que usam IA para proteger e possuir suas obras criativas. Este é um passo monumental para garantir o direito de propriedade intelectual no desenvolvimento de paisagens da inteligência artificial. “

O futuro dos direitos autorais na era da IA

Embora este relatório confirme que a IA pode ser usada em direitos autorais, o debate de autoria de IA ainda não foi concluído. Os tribunais e os doadores de políticas ainda podem enfrentar desafios à medida que os modelos de IA estão progredindo, e podem ser necessários esclarecimentos futuros ou atualizações legislativas.

Por enquanto, o ensino -chave é simples: a IA pode ser uma ferramenta para obras criativas, mas a autoria humana ainda é obrigada a solicitar direitos autorais.