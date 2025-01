O FDA é aprovado por analgésicos não oioidais projetados para remover a remoção de risco de dependência

As autoridades federais aprovaram um novo tipo de dor para pílulas para dor na quinta -feira para eliminar o risco de dependência e overdose associadas a medicamentos opióides como Vicodin e Oxycontin.

A Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA anunciou que foi aprovada pela LAOLOKO VERTEX Pharmaceuticals para uma dor de curto prazo que geralmente segue cirurgia ou lesão.

É a primeira nova abordagem farmacêutica para tratar a dor em 20 anos, que oferece alternativas, opióides e medicamentos sem receita médica como ibuprofeno e acetaminofeno. Mas a eficácia modesta e o desenvolvimento a longo prazo do medicamento enfatizam os desafios de encontrar novas formas de gerenciamento da dor.

Estudos sobre mais de 870 pacientes com dor aguda e abdômen mostram que o medicamento da Vertex proporcionou mais alívio do que um comprimido de boneca, mas não supera o comprimido combinado usual para opióides-acetaminofeno.

“Não é uma eficiência de palha”, disse Michael Schuh, da Mayo Clinic, especialista em farmácia e analgésicos que não estavam envolvidos na pesquisa. “Mas é um acidente que é um caminho e um mecanismo de ação muito diferentes. Então, acho que mostra muitas promessas”.

O novo medicamento terá um preço do censo de US $ 15,50 por comprimido, o que o torna muitas vezes mais caro que os opióides sólidos, que geralmente estão disponíveis como genéricos por US $ 1 ou menos.

O vértice começou a explorar o medicamento em 2000, quando a overdose foi disparada para cima, principalmente guiada por analgésicos opióides prescritos em massa para doenças normais, como artrite e dor nas costas. As receitas caíram repentinamente na última década, e a onda atual de epidemia de opióides geralmente se deve à Fentania ilegal, não a medicamentos farmacêuticos.

Os opióides reduzem a dor, ligando -se aos receptores no cérebro que recebem sinais nervosos de diferentes partes do corpo. Essas interações químicas também estimulam os efeitos do vício em opióides.

O medicamento vértice funciona de maneira diferente, bloqueando a proteína que leva sinais de dor que mais tarde são enviados ao cérebro.

“Na tentativa de desenvolver medicamentos que não tenham uma dependência de risco de medicamentos opióides, o fator -chave é trabalhar para bloquear a sinalização da dor antes de atingir o cérebro”, disse o Dr. David Altshuler Vertex no ano passado.

Os efeitos colaterais geralmente relatados com os medicamentos eram náusea, constipação, coceira, erupção cutânea e dor de cabeça.

“Novos medicamentos têm efeitos colaterais inerentemente, não apenas diferentes, mas não incluem o risco de abuso de drogas e outros efeitos colaterais importantes associados a opióides”, disse o Dr. Charles Argoff, do Albany Medical Center, que consultou a vértice sobre o desenvolvimento de a droga.

O conceito inicial que se concentrou em proteínas que o sinal do sinal surgiu da pesquisa envolvendo pessoas com uma rara condição hereditária que causa insensibilidade à dor.

A Vertex atraiu o interesse de Wall Street por seu ambicioso oleoduto de drogas que envolve a aprovação da FDA para vários medicamentos em várias formas de dor crônica, o que geralmente representa uma oportunidade financeira mais alta do que a dor aguda.

No entanto, o preço do fabricante de medicamentos de Boston caiu em dezembro, quando a Vertex relatou resultados decepcionantes na fase média em um estudo de pacientes com nervos crônicos que influenciaram a região lombar e as pernas. A droga não tinha muito melhor que o placebo, revelou a pesquisa.

“Acreditamos que os dados refletem o cenário quase pior para este programa de pipeline -chave”, disse o analista de biotecnologia Brian Abrahams em pesquisas observa investidores, acrescentando que os resultados ameaçam avaliar que o pipeline da Vertex pode valer um bilhão em várias formas de dor.

No entanto, os gerentes de vértice disseram que planejam avançar com um novo estúdio de drogas no estágio final, teorizando que um design experimental diferente poderia dar melhores resultados e colocar o caminho de aprovação da FDA na dor crônica.

A jornalista de vídeo da AP Mary Conlon contribuiu para esta história de Nova York.

O Departamento de Saúde e Ciência da Associated Press recebe apoio do Grupo Médico de Mídia Científica e Educacional do Instituto Médico Howard Hughes e da Fundação Robert Wood Johnson. AP é o único responsável por todo o conteúdo.

– Matthew Perrone, AP Health Writer

Fonte