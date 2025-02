O Google se junta à Samsung para assumir Dolby Atmos

O helicóptero que voa acima da cabeça, o solo perfurou sob seus pés, as balas que assobiaram seus ouvidos: se estiver no Google e Samsung, então sua noite de cinema parecerá que você está no meio da ação.

Duas empresas anunciaram um novo formato de áudio 3D chamado Eclipse de áudio Este mês, que em breve trará o som espacial para os dispositivos compatíveis, começando com a Samsung TV -uma tira de som deste ano. O Google também traz o Audio Eclipsa ao YouTube, onde os criativos em breve poderão transmitir conteúdo com o som de imersão e planeja expandir o suporte para telefones Android, navegadores cromados, além de TVs, tiras de som e correntes feitas por outras empresas.

Tudo isso parece familiar? Isso não é acidental: Dolby oferece opções muito semelhantes com seu próprio Dolby Atmos com um formato de áudio nativo, licenciado pela maioria dos principais produtores de dispositivos e serviços de streaming. Mas enquanto Dolby cobra seus parceiros de licenciamento por cada dispositivo enviado aos consumidores, o Google e a Samsung Nude eclipsam a realeza. Enquanto outras iniciativas de mídia aberta lutavam para ser pego no passado, o Eclips é apoiado que Marko adaptado aos consumidores ajudará o formato de áudio 3D a se tornar uma história de sucesso abrangente.

“O som espacial, o som imerso será um novo negócio no espaço de áudio”, diz o projeto de áudio do Google Eclips, guia Jani Huoponen.

Uma invenção de cinquenta anos, redescoberta para a idade de streaming

O som espacial em si não é novo: os pesquisadores britânicos desenvolveram uma maneira de mergulhar os ouvintes na esfera da música 3D, e os sons vêm não apenas nos lados esquerdo e direito, mas também em todas as direções, incluindo diferentes alturas verticais, em 1970. Mas enquanto a Ambisonics, como o som imerso exigia uma grande demonstração na época, havia sido muito mais swing nos últimos anos.

Uma das razões para isso é o crescimento da atual e os consumidores que aceitam barras de som e configurações de cinema em casa para maximizar sua noite de cinema da Netflix. Serviços musicais como a Apple Music também começaram a usar o Dolby Atmos Plewar para experiência escuta no palco com o palco, e os AirPods da Apple usam uma cabeça de rastreamento para tornar as performances musicais ainda mais imersas.

No entanto, nem toda empresa apressou -se a aceitar Dolby Atmos. Muitas TVs e tiras de som não suportam o formato fora do quadro, e o YouTube e o Spotify atualmente sem conteúdo Dolby Atmos. Mesmo os consumidores que têm a assinatura certa por equipamentos e serviços podem não gostar de formato de áudio: Netflix, Max e Amazon, todos pedindo que seus clientes atualizem seu plano mais respeitado para desfrutar de filmes e emissões com registros de som em Atmos.

Há algo por causa das taxas de licenciamento Dolby para o uso de seus formatos de mídia. A empresa não divulga publicamente o licenciamento de licenciamento atmossa, mas diz -se que cobra entre US $ 2 e US $ 3 por dispositivo por licenças de formato de vídeo semelhantes. Isso não soa muito, mas pode ser adicionado para um setor que trabalha com margem de lucro. Os custos dos criadores de conteúdo também são significativos: licenciar a atmosfera para software de áudio popular para custos apenas custos cerca de US $ 300 – Mude para o Hollywood Studio, mas não para um amador que trabalha em vídeos do YouTube no seu tempo livre.

“Deve haver uma alternativa a um código aberto (disponível) para fazer um som impressionante e espacial mais acessível”, diz Huoponen. Isso inclui a redução da barreira de construção para conteúdo criativo, expandindo o som espacial para um conteúdo gerado pelo usuário. “Quando o YouTube apresenta algo novo, os criativos riem de uma maneira de usar esses novos recursos”, diz ele. “É uma parte emocionante aqui.”

O OMDIA Analyst Media & Entertainment Paul Erickson concorda. “O Eclipsa Audio pode democratizar o acesso à tecnologia de áudio espacial em todo o cenário dos consumidores”, diz ele, acrescentando que gigantes industriais como Google e Samsung estão melhor posicionados para estabelecer um novo formato de áudio.

Mídia imersa já é uma salada complexa de palavras

Nem todo mundo é tão emocionante sobre o Eclips Audio. “O mundo do som imerso já é complicado”. para avisar Designer de som dinamarquês Lars Tirsbæk. “Adicionar outro formato pode criar uma maior confusão para criadores e consumidores”.

Este é o problema do eclipse áudio -como, que eles lutaram no passado. Não querendo pagar as taxas de licenciamento pelo formato de vídeo HDR de Dolby, Dolby Vision, Samsung deu seu apoio por trás do HDR10+ alternativo no Royalty 2017. Mas, embora a Amazon e o Google tenham suporte rapidamente o formato, os consumidores deixaram acrônimo excessivamente técnico e muitos outros serviços de streaming decidiram para a Dolby Vision por causa de um melhor reconhecimento da marca.

Por causa disso, a marca foi crucial desta vez. Quando o Eclipsa Audio foi desenvolvido, ele foi chamado Modelo e formato imersivos de áudio. “Essa é a boca”, admite Huoponen. “Percebemos que precisávamos de algo um pouco mais fácil”.

O Google revisou seus planos para formatos de mídia aberta com consumidores personalizados de marca Em uma reunião de porta fechada Com os fabricantes de eletrônicos de consumo 2022. Em oportuna chamado Project Caviar, a idéia era estabelecer selos que os consumidores reconhecessem imediatamente quando estão no mercado para uma nova TV ou tira de som. Carimbos capazes de competir com Dolby Atmos e Dolby Vision, juntamente com os logotipos que os fabricantes de dispositivos podem atingir a embalagem.

A Eclipsa Audio é a primeira marca e o Google planeja estabelecer um programa para certificação de fabricantes de eletrônicos de consumo. O que a pergunta faz: as TVs nas prateleiras das lojas acabarão por conter o logotipo de vídeo Eclipsa?

Huoponen admite que ele como uma oportunidade, mas alertou que nada foi colocado em pedra ainda. “Ainda estamos nos concentrando na parte do áudio agora”, diz ele. “Quando chegar a hora, provavelmente teremos algo em torno do vídeo. Veremos o que trará o futuro”.

