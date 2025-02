O hip-hop e a casa revolucionaram a música e a cultura. Aqui está o que eles têm em comum

Houve momentos em que os artistas representando os dois maiores gêneros musicais americanos não olhavam para o Grammy.

Hip-hop e House têm sua origem nos anos 1970 e início dos anos 80, eles são recentemente comemorado 50. e 40º aniversárioaquilo é. Mas apenas em 1989, a categoria de prêmio para “Melhor desempenho do rap“Ele começou a reconhecer a contribuição do hip-hop para a música americana, e House teve que esperar mais uma década, apresentando”Melhor gravação de dança/eletrônica”1998. anos.

Nos prêmios deste ano, que ocorre em 2 de fevereiro, o hip-hop e os artistas domésticos estarão entre os que são discutidos principalmente. House Duo Justice e Kendrick Lamar, estrela do hip-hop que Inclui os elementos da própria casaEntre aqueles que querem receber uma recompensa. Enquanto isso, uma indicação para cooperar entre DJ Kaytranada e rapper Childish Gambino Mostra como os artistas de ambos os gêneros continuam a se alimentar.

E enquanto ambos o gênero agora são celebrados por causa de contribuições separadas para a paisagem musical, como um cientista da cultura e música africana -americanaEstou interessado em sua coisa comum: ambos são formas artísticas extremamente negras americanas criadas nas ruas e pistas de dança das cidades americanas, desenvolvendo um underground dedicado após aceito – e transformado – o prato principal.

Pulse 1970

Raízes de hip-hop e música doméstica estão em mudanças sísmicas no final da década de 1970, período de agitação sociopolítica e experimentação eletrônica que redefiniu as possibilidades de som.

Para o hip-hop, isso é expresso pela manipulação da plataforma giratória Pioneiro DJ Kool Herc 1973Quando ele se estendeu e fez a rachadura para energizar as multidões. Os inovadores da música house se voltaram para uma máquina de bateria para criar uma fundação de gênero quadrilátero Ritmo de dança.

Esse ritmo, previsto Produção “Time Warp” Eddy Grant de 1977 De acordo com o departamento de ritmo do coacheusa, ele continuaria moldando um pulso especial de música de pulso. A música mostrou que instrumentos eletrônicos, como sintetizadores e bateria, podem transformar padrões rítmicos tradicionais em algo completamente novo.

Essa vibração de dança à qual o tambor base fornece batidas constantes de quatro taxas de música de quatro e quatro a coração de música, criando uma estrutura permanente para DJs para camadas de baixo, percussão e melodias. Da mesma forma, a manipulação de Kool Herc forneceu andaimes para MCs e dançarinos em anos de formação de hip-hop.

Comunidades marginalizadas em centros urbanos como Chicago e Nova York estavam em A testa dessas inovações. Apesar de ele ter experimentado a moagem da pobreza e da discriminação, eram jovens negros e latinos – armas de toca -discos, bateria e padrões – que alcançaram esse progresso revolucionário na música.

Para o hip-hop, isso significava manipular a quebra de músicas como Kraftwerk “Trans-Europe Express” e “números” para energia B-Boys e Bavidades B.; Para a casa, isso significava a expansão do pulso rítico da disco na extastura, incluindo a pista de dança. Ambos os gêneros são um exemplo – e continuam o exemplo – a ingenuidade das comunidades principalmente negras e latino -americanas que transformaram recursos em revolução cultural.

A partir dessa origem comum da experimentação tecnológica, resistência cultural e engenhosidade criativa, o hip-hop e a música doméstica se tornaram diferentes movimentos diferentes, mas globalmente influentes.

Mensagem e midi

No início dos anos 80, ambos os gêneros encontraram suas pernas.

O hip-hop apareceu como uma voz forte para narração, resistência e identidade. Fazendo as fundações estabelecidas pelo DJ Kool Herc, artistas como a África Bambaata enfatizaram os quadris de aspectos culturais e comuns. Enquanto isso, Grandmaster Flash Ele levantou a arte técnica de gênero com inovação, como corte e arranhão.

Até 1984, o hip-hop se desenvolveu a partir de seu amplo começo no Bronx no movimento cultural no topo do reconhecimento principal do curso. O álbum de estréia do Run-DMC com o mesmo nome foi lançado naquele ano, ele introduziu o Harder, retirado do som de Beat. A música deles, combinada com o trio de trajes de adidas e cadeias de ouro, estabeleceram estética que ecoou muito fora de Nova York. Vídeos de música na MTV deram a nova mídia do hip-hop para contar histórias, enquanto filmes como A rua Beat e Interrupção Ele apresentou as características e os princípios da cultura do hip-hop: ding, estupro, grafite, escurecimento e autônomo com conhecimento de sua cultura e mundo do petróleo

Mas, em sua essência, o hip-hop permaneceu uma voz sem uma voz que procurou resolver a desigualdade sistêmica através da narrativa. Músicas como o Grandmaster Flash -ai Furious Five “Mensagem“Ele viveu vivo a realidade de viver em comunidades urbanas pobres, enquanto o inimigo público” luta contra o poder “e Tupac Shakur” segura a cabeça “se tornaram hinos de justiça social.

Esses artistas montam o hip-hop como uma plataforma de resistência e empoderamento.

Tornando -se uma força cultural

Ao contrário da narrativa lírica do hip-hop, a House Music se concentra na fisicalidade do ritmo e na experiência coletiva da pista de dança. E quando o hip-hop se afastou da discoteca, a casa se inclinou para dentro dela.

Italiano “Pai de Docotes”, Giorgio Morodermostrou o caminho para o uso pioneiro do sintetizador em Donna Summer “I Feel Love”. Em Nova York, DJ Set Larry Levan No paraíso da garagem, ele mostrou que os instrumentos eletrônicos podem criar experiências nomoriais e emocionalmente carregadas como um clube que concentrou a participação do público com dança, não textos.

Para 1984 DJs de Chicago Frankie Knuckles e Ron Hardy foram Substituição de disco -disco por bateria Como Roland TR-808 e 909 para criar ritmos hipnóticos. Knuckles, conhecido como o “padrinho da casa”, transformou seus sets no clube de armazenamento em experiências eufóricas, dando o nome do gênero no processo.

Música da casa administrada em inclusão, serviu como um espaço seguro para os membros negros e latinos da comunidade LGBTQ+ em um momento em que o hip-hop era Muito indesejável de homens homossexuais. Traços como Jesse Saunders “incluído em” e Marshall Jefferson “Mova seu corpo” Freedom, amor e unidade celebrada, incapsular seu espírito liberado, enquanto a música rap e a cultura do hip-hop embarcou em sua principal viagem com músicas como Inicie o DMC “Sucker MCs (Krush Groove)” E Salt-N-Pepa apresentou seu álbum Quente, legal e perverso.

Assim como no hip-hop, a música da casa de meados da década de 1980 se tornou uma força cultural, que se espalhou de Chicago para Detroit a Nova York e, no final, ao cenário britânico. Sua ênfase na repetição, ritmo e instrumentação eletrônica fortaleceu sua atração global, unindo pessoas por meio de áreas de identidade e geográficas.

Noções básicas na música moderna

Apesar de suas diferenças, os momentos do cruzamento enfatizam seu DNA comum.

Desde o final dos anos 80, músicas como “Yo Yo Get Funky” Eddie rápido e “eu vou colocar você” por Irmãos da selva Conect House batida ao fluxo lírico do hip-hop. Artistas como Kaytranada e Doechii ainda misturam dois gêneros hoje, permanecendo fiel legado de gêneros enquanto empurram suas fronteiras.

E a tecnologia continua a acionar os dois gêneros. Plataformas como o SoundCloud têm a produção musical democratizada, permitindo que os artistas emergentes atualizem para décadas de inovações que as precederam. Colaborações, como Descobrir e Charli Xcx “foi, dançando”, Destacar sua adaptabilidade e atração duradoura.

Seja através das narrativas lírica do hip-hop ou da euforia rítmica da casa, esses gêneros ainda são inspirados, causados ​​e transcendidos.

Enquanto os prêmios Grammy 2025 comemoram os principais artistas da casa e do quadril e suas realizações contemporâneas, fica claro que o legado desses dois gêneros está em voz alta no caleidoscópio da música e cultura populares americanos, depois de longe da viagem de retorno da escola Parques do parque e festas de dança subterrânea.

Joycelyn Wilson é um professor assistente de estudos etnográficos e culturais sobre Instituto de Tecnologia da Geórgia.

Este artigo foi publicado de Conversa Sob a licença do Creative Commons. Ler Artigo original.

