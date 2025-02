O iPhone 16E está aqui. Aqui estão 5 maneiras que se diferenciam do iPhone SE

A Apple apresentou seu primeiro novo produto 2025: iPhone 16E. O novo iPhone substitui o iPhone SE da empresa da Apple’s Company, um iPhone de orçamento. Mas o iPhone 16E é mais do que apenas uma especificação de atualização menor para o iPhone SE existente, que fez sua estréia há quase três anos.

Como o nome dele sugere, o novo dispositivo de partida da Apple tem mais em comum com sua principal série do iPhone 16, apresentada no ano passado do que o agora descoberto iPhone SE da antiga. Aqui estão as cinco principais mudanças que a Apple fez e para as quais exatamente o novo iPhone 16E.

(Foto: Apple)

Novo design com tela de 6,1 polegadas

A coisa mais bem -sucedida do iPhone 16E é que, no design, é mais uma reminiscência do iPhone moderno, como o iPhone 15 e o iPhone 16, o último dos quais recebe seu nome.

O iPhone é que o iPhone 16E substituiu o mesmo design do iPhone 8 em 2017. Esse design incluía uma espessa “testa” e “queixo”, apertando uma pequena tela de 4,7 polegadas de cima e inferior. Ao eliminar os pára -choques superior e inferior ao redor da tela, a Apple conseguiu aumentar o tamanho da tela 16E em 1,4 polegadas. Ainda assim, como a Apple o fez para eliminar esses pára -choques feios, a Apple conseguiu aumentar apenas o tamanho físico de todo o dispositivo em alguns milímetros de todos os lados.

Mas a coisa mais importante sobre o novo design do iPhone 16E é que o iPhone da Apple no nível de partida agora é mais uma reminiscência de todos os outros telefones no nível inicial-também os andróides. Os consumidores são usados ​​para smartphones com telas próximas à borda e o fato de o iPhone nunca ter desligado com o dispositivo.

O ID do rosto substitui o ID do toque

Outra grande mudança com o iPhone 16E é que ele aceita o ID do rosto, o sistema de verificação de autenticação biométrica da Apple. Isso significa que a Apple não está mais vendendo um telefone com um sistema biométrico revolucionário para autenticar o ID do toque, que ele apresentou pela primeira vez em 2013, com a introdução do iPhone 16E.

A eliminação do Touch ID não apenas significa que o botão físico icônico do iPhone para casa agora é uma coisa do passado, mas também significa que o iPhone 16E é mais seguro que o iPhone SE. Isso ocorre porque o Face ID tem uma taxa de falsos positivos de um dos milhões, enquanto o ID do toque tem uma taxa falsa positiva de apenas um em 50.000. É uma melhoria de 20x da segurança biométrica.

Adeus raios da porta, olá USB-C

Mas para muitas pessoas com dispositivos mais modernos, a mudança mais bem -vinda no iPhone 16E é que a Apple finalmente substituiu a conexão arcaica de iluminação em seu iPhone no nível inicial. Em vez de Lightning, o iPhone 16E agora possui uma porta USB-C universal, o que significa que você não precisa mais confiar nos cabos de propriedade para preencher seu iPhone.

O iPhone 16E, como outros iPhones modernos e telefones Android, agora pode ser carregado com qualquer cabo USB-C, mesmo que esse cabo seja aquele que veio com seu MacBook Pro ou seu dispositivo Samsung Galaxy.

Chip A18 e Modem Made 5g

A Apple interna deu um enorme reforço do iPhone 16E de desempenho através do iPhone SE que substitui. O novo iPhone 16E agora contém o mesmo chip A18 encontrado no iPhone 16 (uma grande melhoria em comparação com a A15 no iPhone SE anterior). Além disso, o iPhone 16E também recebeu reforço de RAM em 8 GB (de 4 GB encontrado em SE).

Há uma razão para a generosa atualização de chip e ferida, que chegará à próxima. Mas primeiro, também vale a pena mencionar que o iPhone 16E tem o primeiro para qualquer iPhone: é o primeiro dispositivo Apple que usa o novo modem 5G da Apple.

A Apple não deu muitos detalhes sobre seu modelo móvel recém -adaptado chamado Apple C1, exceto que ele disse que o modem é “o modelo mais eficaz de todos os tempos no iPhone”.

(Foto: Apple)

Apple Intelligence incorporada

Mas o retorno a este chips A18 aprimora e dobra o RAM a 8 GB. Há uma razão pela qual a Apple fez isso. Permite que o novo iPhone 16E inicie a Apple Intelligence, a nova plataforma de IA da Apple apresentou o iOS 18.1.

A Apple vê a Apple Intelligence como um potencial driver principal das vendas do iPhone a curto e longo prazo. Dado que a Apple geralmente atualiza seu iPhone no nível inicial uma vez em três ou mais anos, a empresa deseja ter certeza de que o iPhone 16E poderá iniciar a inteligência da Apple no futuro próximo-que o torna atraente para o preço e ai- Um consumidor curioso.

Quem é o iPhone 16E?

A Apple posiciona o iPhone 16E como um novo iPhone barato. No entanto, em certo sentido, o iPhone 16E é uma escolha melhor que o iPhone 15, que a Apple continua a vender.

Certamente, o iPhone 15 ainda oferece alguns recursos melhores, incluindo a configuração da câmera traseira com lentes duplas (em frente à câmera com um objeto encontrado no iPhone 16E). Mas o iPhone 15 perde o chipset e a RAM necessários para iniciar a Apple Intelligence.

Portanto, se você está procurando o menor custo do iPhone que é construído para o mundo da IA ​​de hoje, o iPhone 16E é uma escolha melhor que o iPhone 15. No entanto, se você estiver procurando o iPhone mais baixo com um sistema de câmera mais moderno, O iPhone 15, com sua configuração dupla, é melhor que o iPhone 16E.

O iPhone 15 também possui uma ilha dinâmica, que o iPhone 16E está faltando (sim, o iPhone 16E tem uma vírgula). Outro menos para o iPhone 16E é a falta de Magsafe, um recurso do iPhone que permite que você faça um acessório de dispositivo magnético, como os bancos de energia do seu iPhone, para preencher o dispositivo.

Mas, embora o iPhone 16E ofereça várias vantagens sobre o iPhone SE que substitui, há uma desvantagem que o dispositivo adquiriu – o aumento de preço. O iPhone anterior começou com apenas US $ 429. O novo iPhone 16E começa em US $ 599 – US $ 170 a mais que o SE. Esse preço alto significa que é descontado se a Apple realmente oferece o orçamento “iPhone”.

As pré -encomendas do iPhone 16E começam nesta sexta -feira, 21 de fevereiro. O dispositivo estará à venda uma semana depois na sexta -feira, 28 de fevereiro.

