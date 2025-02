O juiz pede uma audiência urgente sobre Dogea no meio de um tiroteio, uma revisão de um trabalhador de armas nucleares

Na semana passada, o governo de Trump continuou o tiroteio federal. Seguindo as recomendações do Departamento de Eficiência do Governo de Elon Musk (DOGE), o governo supostamente demitiu mais de 300 Administração Nacional de Segurança Nuclear (NNSA) e depois os revisou rapidamente, De acordo com AP. A cadeia de eventos incentivou a preocupação imediata com a segurança nacional.

A planta da Pantex, uma fábrica de armas nucleares primárias nos Estados Unidos, no Condado de Carson, no Texas, foi uma meta de cortes de 30%. No entanto, na noite de sexta -feira, Teresa Robbins, administradora interina do administrador da NNSA, supostamente emitiu um memorando abolindo o tiroteio. Dizem que todos os 28 funcionários que foram rejeitados têm seu emprego de volta. “Esta carta serve como um aviso formal de que a decisão sobre rescisão foi tomada em 13 de fevereiro de 2025. Foi abolida imediatamente, em vigor imediatamente”, disse Memo, que recebeu a Associated Press.

Edwin Lyman, diretor de segurança de energia nuclear com cientistas em questão, disse que a libertação da interferência na organização como um todo, bem como a segurança do país. “Acho que o sinal para nós os oponentes é bastante claro: jogue uma chave de macaco em todo o aparelho de segurança nacional e causa bagunça”, disse ele. “Isso só pode beneficiar os oponentes deste país”.

O lançamento da NNSA foi apenas uma fração de cortes federais feitos na semana passada. Na sexta -feira, 9.500 trabalhadores federais foram libertados, exceto 75.000, que já haviam concluído o contrato de compra de Trump. Mas alguns dizem que Doge está apenas cortando organizações com as quais ele não está politicamente alinhado – direcionando a saúde pública e o meio ambiente.

Por exemplo, o Serviço Florestal dos EUA divulgou cerca de 3.400 empregos recentes, o Serviço Nacional de Parques divulgou cerca de 1.000 funcionários, Segundo a Reutersbem como quase metade dos trabalhadores de julgamento nos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC) e outros nos Institutos Nacionais de Saúde (NIH). “Eles não entrarão em agências que fazem. Eles vão para as agências que discordam”, disse Douglas Holtz-Eakin, ex-diretor republicano do Escritório de Orçamento do Congresso (CBO), disse Douglas Holtz-Eakin. Também houve redução de empregos no FDA e FAA.

Havia pelo menos 73 processos movidos aos comandos executivos de Trump desde que ele assumiu o controle. E na segunda -feira, um feriado nacional, Disse Reuters Que o juiz distrital Tanya Chutkan chamou uma audiência urgente para se dirigir ao recente Doge. Chutkan ouvirá argumentos de 14 países para decidir se deve emitir uma ordem de abstenção temporária contra Doge.

Na semana passada, os tribunais bloquearam vários esforços de ações, proibindo temporariamente a organização para abordar os sistemas de informações e pagamentos de sistemas e sistemas de pagamento sensíveis e desativar o governo para bloquear o financiamento federal devido a uma agência de saúde que fornece serviços de gênero.

No fim de semana, Trump incentivou os esforços para bloquear os esforços da administração para reescrever gastos do governo no post de mídia social. “Aquele que salva seu país não viola nenhuma lei”, ” O presidente escreveu.

O sentimento imita uma citação frequentemente atribuída a Napoleão Bonaparte. No filme de 1970. VarjkNapoleão diz que ele não “usurpou a coroa”, mas “encontrado na sarjeta” e “pegou com a espada”. A citação continua: “Essas eram pessoas … que colocaram na minha cabeça. Aquele que salva a nação não viola a lei”.

