O Laboratório Blockchain da Sony lança conquista de soneium para criadores e desenvolvedores construídos

Sony Block Solutions Labs gatilhos Conquista do soneium Como forma de encontrar criativos, desenvolvedores e recém -chegados em sua blockchain de soneium.

Através da combinação de aprendizado, jogo e pesquisa, o Soneium Conquest convida criadores, desenvolvedores, amantes de blockchain e recém -chegados completos para mergulhar no ecossistema de soneium e experimentar como o Web3 pode melhorar as conexões digitais.

A Sony Block Solutions Labs é um grupo da Sony fundado em Cingapura em 2023 para construir uma infraestrutura de rede inovadora usando a tecnologia blockchain. A Soneium Conquest é uma campanha inata de mergulho profunda de quatro semanas para conhecer a comunidade e os recém -chegados construídos no blockchain recentemente descoberto.

O anfitrião da Galxe, o Soneium Conquest oferecerá algo para todos através de uma mistura de aprendizado, desafios divertidos e engajamento significativo, concentrando -se completamente em pesquisas e aprendizagem. Vários projetos aparecerão na campanha por semana, apontando para uma mistura de plataformas nativas e protocolos de mulquina, garantindo que os participantes possam explorar diferentes casos e inovações com essa linha diversificada.

Quatro semanas, os participantes da conquista do Soneium atingirão o núcleo do ecossistema da blockchain, revelando algo novo a cada passo. Cada semana será dedicada ao novo tópico, como NFTs, Socialfi, Consumidores e Aplicativos de Reprodução, proporcionando à comunidade a oportunidade de aprender o básico da ponte e da interação blockchain suave, explorar os aplicativos do ecossistema de soneium que mudam a maneira como associamos online online E mais.

Cada uma dessas semanas temáticas também será apoiada por tarefas educacionais adaptadas, incluindo transações em cadeia, atividades sociais e desafios destinados à comunidade. A esquina dos jogos do Soneium Conquest vem através de sua exploração dedicada de aplicativos de reprodução para a 3ª semana (Joy) e a semana 4 (mergulhando).

1ª semana:: Criatividade -A convocação será capaz de explorar como o soneium permite que os criadores, transformando idéias em experiências influentes na cadeia.

2ª semana: conexão – Isso se referirá à descoberta da maneira como as plataformas nos ecossistemas melhoram a comunidade, a comunicação e a cooperação na era digital.

Semana 3: Joy – Experiências imomersivas, emocionantes e divertidas no mundo do Blockchain tocando, redefinindo o entretenimento para a ERA Web3.

Semana 4: Drapping – Deep mergulhou no aplicativo Toys e maneiras inovadoras pelas quais a tecnologia Web3 pode melhorar o envolvimento dos usuários.

A conquista do Soneium é projetada a partir da fundação como uma jornada de experiências práticas reais, mostrando que o Web3 pode fortalecer criativos, fãs e desenvolvedores para incentivar limites e investigar novas oportunidades. Com a introdução de tarefas educacionais adaptadas e desafios práticos durante essas semanas, a conquista do Soneium fornece uma visão prática de como o jogo de blockchain funciona, envolventes desenvolvedores, criadores e jogadores em remager o futuro da diversão interativa

O soneium é uma camada de blockchain Ethereum-2 desenvolvida pelos laboratórios da Sony Block Solutions. É uma plataforma versátil para um objetivo geral blockchain que visa evocar emoção, capacitando a criatividade e criando internet aberta que vai além dos limites.