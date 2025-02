O maior obstáculo da IA? Confiabilidade de dados. A nova plataforma de astrônomo resolve um desafio

Participe de nossos boletins diários e semanais para obter as atualizações mais recentes e o conteúdo exclusivo sobre a principal cobertura da IA. Descubra mais

AstrônomoUma empresa por trás do software de orquestração de fluxo de ar do fluxo de ar, lançado Astro para observar Hoje, marcando sua expansão de uma empresa com um produto para o mercado de plataformas de dados competitivas. Esse movimento ocorre enquanto as empresas estão lutando pela operacionalização de suas iniciativas de IA e mantêm pipelines de dados confiáveis ​​na escala.

A nova plataforma pretende ajudar a organizar as organizações para seguir e resolver seu trabalho com o trabalho combinando recursos de orquestração e observação em uma solução. Essa consolidação pode reduzir significativamente a complexidade que muitas empresas enfrentam ao gerenciar sua infraestrutura de dados.

“Antes disso, nossos clientes teriam que chegar até nós por causa do oleoduto dos dados de orquestração, e eles teriam que pensar em uma observação diferente dos dados e no fornecedor de observar o fluxo de ar”, disse Julian Laneve, um astrônomo, em Uma entrevista com VentureBeat. “Tentamos facilitar os nossos clientes e dar a todos em uma plataforma”.

Analítica preditiva da IA ​​visa impedir falhas de pipeline

Diferencial -chave Astro para observar é sua capacidade de prever a falha potencial dos oleodutos antes que eles afetem os negócios. A plataforma inclui um “mecanismo de insight” na IA que analisa os formulários em centenas de implementação do cliente para fornecer recomendações proativas para otimização.

“Vamos contar às pessoas duas horas antes que elas concordem que elas provavelmente sentirão falta porque houve um atraso muito a montante”, explicou Laneve. “Ele move as pessoas deste mundo muito reativo para um (acesso) muito mais proativo, onde você pode começar a resolver problemas antes de aprender a seção a jusante”.

O tempo é particularmente significativo porque as organizações lidam com os modelos de IA de operacionalização. Embora muita atenção tenha se concentrado no desenvolvimento de modelos, o desafio de manter pipelines confiáveis ​​para a fonte de alimentação desses modelos está se tornando mais crítica.

“Por fim, para deixar esses casos de uso de IA do protótipo à produção, isso está se tornando um problema com a engenharia de dados no final do dia”, observou Laneve. “Como você se alimenta com eficiência desses direitos do LMS sempre? É isso que os engenheiros de dados fazem há muitos anos”.

Desde o sucesso do código aberto até a administração dos dados da empresa

A plataforma é baseada na profunda experiência de um astrônomo com o Apache Airflow, a plataforma de gerenciamento do corpo operacional assumiu mais de 30 milhões de vezes por mês. Este é um aumento significativo em comparação com apenas quatro anos quando o Airflow 2.0 registrou menos de um milhão de downloads.

Uma característica significativa é a “cadeia global da cadeia de suprimentos”, que fornece visibilidade e na linhagem de dados e dependência operacional. Isso ajuda as equipes a entender relacionamentos complexos entre diferentes dados e clusters de trabalho de trabalho a manter a confiabilidade em grandes departamentos.

A plataforma também apresenta o conceito de “produto de dados”, permitindo que as equipes agrupem ativos de dados e concedam o serviço no nível de serviço (SLAs). Essa abordagem ajuda a preencher a lacuna entre equipes técnicas e partes interessadas nos negócios, fornecendo dados claros de medição sobre confiabilidade e entrega de dados.

Adotiveman precoce Gumga Ele já viu benefícios da plataforma. “A adição de observação de dados, juntamente com a orquestração, nos permite progredir problemas antes que eles afetem os usuários e os sistemas a jusante”, disse Brendan Frick, gerente de engenharia de engenharia em Gumgum.

A expansão dos astrônomos chega em um momento em que as empresas desejam cada vez mais consolidar suas ferramentas para obter dados. Com organizações que geralmente produzem oito ou mais ferramentas de diferentes fornecedores, uma mudança para plataformas exclusivas pode sinalizar uma mudança mais ampla no cenário da gerência da empresa.

O desafio para o astrônomo competirá com os jogadores estabelecidos da observação, mantendo sua liderança na orquestra. No entanto, sua profunda integração com o fluxo de ar e o foco no gerenciamento proativo podem dar a ele a vantagem do mercado em rápido desenvolvimento das ferramentas de infraestrutura de IA.