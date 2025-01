Na pressão da diversidade, igualdade e inclusão recíprocas no governo, a administração do governo de Trump ordenou aos funcionários federais em várias agências que removessem pronomes de gênero de suas assinaturas na sexta -feira até as 17:00, de acordo com o memorando interno obtido por ABC News.

Essas agências incluem, mas não se limitam a, controle de doenças e centros de prevenção (CDC), Departamento de Transporte (DOT), Agência para Substâncias Tóxicas e Registro de Doenças (ATSDR) e Departamento de Energia (DOE), de acordo com a ABC.

Os registros dizem que as duas ordens executivas, que o presidente Donald Trump assinaram no primeiro dia de seu segundo mandato, que queria empurrar Dei em agências governamentais e em seus programas.

“Desculpos e todas as outras informações que não são permitidas na política devem ser removidas da assinatura do CDC/ATSDR de funcionários até 17:00 na sexta -feira”, Jason Bonander, diretor de informações do CDC Supostamente escreveu. “A equipe é obrigada a alterar os blocos de assinatura. Para seguir a política revisada”.

Na quinta -feira, os funcionários do Ministério da Energia e do Ministério dos Transportes receberam ordens semelhantes, o último enquanto tentavam responder à colisão de aeronaves da American Airlines American, colidindo com um helicóptero para o Black Hawk da Marinha em DC, embarcando em Potomac Rijeka perto O Aeroporto Nacional de Ronald Reagan Washington, Ronald e matando todas as 67 pessoas a bordo. (Trump invadiu os trabalhadores da FAA, ele culpou falsamente a colisão de Dei.)

Dizem que os funcionários do DOE exigiram comandos executivos que precisam ser eliminados por “(DEI) idioma no discurso federal, comunicações e publicações”.

Essas diretrizes acontecem uma semana depois que Trump ordenou que todos os funcionários federais da DEI fossem de licença, chamando os programas de diversidade e incluindo “discriminação”.

Fonte