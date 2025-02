O mais recente recurso do chatgpta é um salto transformador para pesquisa na web

Não tenho certeza de quem comparou o chatgpt pela primeira vez com Cliff Clavin, um terrível carteiro/barfly com TV Vivido. Esta é uma comparação tão conveniente que muitas pessoas provavelmente veio acima com isto independentemente. Penhasco fazer Saiba muitas coisas – afinal, ele estava e Perigo Quase o vencedor. Ainda assim, ele também era um soprador que não parecia perceber quando falou além das fronteiras de sua experiência. Se você estava prestando atenção, sabia que seus níveis aparentemente de confiança não estavam associados ao valor do que ele tinha a dizer.

Mesmo quando as empresas de IA conseguiram reduzir a tendência de seu chatbot na alucinação, um certo grau de clavina-IISM permaneceu endêmico para a categoria. Mas joguei com um novo recurso ChatGPT chamado “Deep Research”, que o Openii publicou na semana passada. Em vez de apenas Glyb e ansioso para agradar, ele se enquadra em fatos e analisa os resultados com uma substância real. Não é perfeito, mas é classificado com o notebook do Google entre as ferramentas de pesquisa de IA mais impressionantes que eu tentei. Não acredito que tenha encontrado uma alucinação em dezenas de milhares de palavras que foram geradas como até agora a resposta para minhas perguntas.

Nesse ponto, a exploração de pesquisas profundas requer bolsos profundos: o recurso fez sua estréia como parte do ChatGpt Pro, que custa US $ 200 por mês. (Eu estava ansioso por uma atualização única para fevereiro para experimentar os fingers de TI cruzou Uma empresa rápida Compensa para mim.) Se os testes adicionais forem o esperado, diz o OpenII, haverá um bate -papo de US $ 20 por mês durante um mês ou algo assim. Uma vez que ele faz, espero usá -lo com frequência.

Openai’s blog A pesquisa profunda oferece o pano de fundo enquanto funciona, acompanhado por escalas mostrando seu desempenho em vários valores de referência de IA. Em uso, como é, um novo tipo de chatbot que realmente faz a lição de casa. Muito menos, dependendo do LLM hermeticamente selado, na maioria deles, ele é convidado a responder a perguntas em algo mais próximo da maneira como o assistente da pesquisa humana o fará, aconselhando fontes em toda a web em tempo real e sintetizando -as em um todo coesivo . É muito mais carne, um exemplo imediatamente útil de um agente ai de OperadorOutro recurso recente do ChatGPT, capaz de puxar a Internet em nome de seus usuários.

De acordo com os padrões humanos, a pesquisa profunda é rápida, mas não é atualmente: o Openii diz que espera que o procedimento dure 5 a 30 minutos por consulta. Como rejeita, geralmente mostra uma lista de notas. Por exemplo, a seguinte demanda que submeteu ao envolvimento da história do fast food registrou “Pesquisar o número de locais do McDonald’s na década de 1960”. De tempos em tempos, esses clipes ficam confusos e não outono: em um ponto, eu disse: “Se necessário, vou escalar para o RH pela liderança”. No geral, eles fazem com que a característica da geração de texto do texto da IA ​​pareça menos um truque de mágica e mais como um processo de computador que só poderia ser entendido pelos mortais – uma mudança bem -vinda da natureza opaca aumentada de IA.

Joguei vários projetos em pesquisas profundas, como escrever uma análise competitiva do mercado de pinturas para a edição das pinturas, explicando como os relógios mecânicos operam, comparando as tecnologias fotográficas instantâneas da Polaroid e Kodak e tentativas por supressão crônica da liberdade de expressão Nos EUA de 1900 a 1950. De qualquer forma, ele retornou com respostas detalhadas cheias de fatos bem escolhidos e análises novas, em um plano diferente de legibilidade e qualidade do bot padrão da IA. Ele também forneceu citações semelhantes à Wikipedia para seu trabalho, um benefício para uma descoberta e assistência completas para leitura adicional sobre um tópico.

Impressionante, embora pesquisas profundas, certos tipos de demandas revelaram seus pontos fracos. Assim como na maioria dos robôs de IA generativos, ele tem uma atitude implacável positiva que interfere em tudo o que ele exige uma avaliação crítica: tentei ser mais franco, me perguntando sobre o problema mais alto sobre alheio cultura pop imaginávelE ele sempre insistia que tudo era um favorito do culto. E embora o Openi considere um recurso como se pudesse fornecer “recomendações de combate a compras que geralmente exigem pesquisas cuidadosas”, quanto mais eu conhecia a área do produto, fico menos impressionado com minhas dicas. Por exemplo, suas sugestões para as câmeras de fotografia de rua ficaram embaçadas por alguns preços que estavam a caminho. E quando perguntei a ele sobre pílulas que eu poderia substituir o laptop, ficou entusiasmado com o iPad PRA 2022 – muito desconhecido que a Apple os havia substituído no ano passado.

A característica da pesquisa profunda do chatgpta realmente é mais profunda do que o chatbot médio – e afirma claramente suas fontes.

Graças às anotações e citações de recursos, algumas de suas restrições atuais são óbvias. Por exemplo, ele costumava tentar ler as fontes que poderiam ter sido valiosas – como Relatórios de consumidores– e ele desistiu do que eles pagaram. Também não parece fazer o que eu consideraria verdadeiramente ofuscante de Dering-Do, como material de pesca de PDFs pouco claros que enviaram muitos nós e arquivos mais curtos na Internet. O anúncio da Openi no blog menciona os planos de expansão que incluem “fontes de dados especializadas” e “inscrito”.

Ah, e outra coisa: ele continuou me perguntando se suas respostas desejavam incluir ingressos e diagramas. Eu sempre disse que sim, mas nunca o forneceu. Seria bom se ela finalmente tivesse a opção que ela acredita erroneamente que já tem.

Em 1984, um bem conhecido tecnólogo e visionário Alan Kay acreditava que o Macintosh original era o primeiro computador pessoal o suficiente para ser criticado. Mesmo com suas arestas atuais, pesquisas profundas podem ser a primeira ferramenta para uma exploração de uso geral, a limpar a pista atualmente um avanço e, com um pouco de sorte, uma visão geral de coisas ainda melhores.

Você leuEmpresa rápida em anexoBoletim de tecnologia semanal de mim, editor da tecnologia global Harry McCracken. Se o seu amigo ou colega lhe encaminhou esta edição – ou se você a ler em FastCompany.com – você poderá verificar os problemas anteriores e solicitá -lo para obtê -lo toda quarta -feira de manhã. Eu gosto de ouvir você: me ping emhmccracken@fastcompany.comcom seus comentários e idéias para futuros boletins. Eu também estou ligadoBlusa,,,MastodonteeNem.

Histórias tecnológicas mais altas da empresa rápida

OpenAI não deve aceitar a oferta masculina de Elona no valor de US $ 97 bilhões para comprá -la

A oferta ocular é muito barata para levar a sério. Mas com um homem perto da Casa Branca de Trump, o que está acontecendo é o próximo palpite. Leia mais →

Qual é exatamente o objetivo do sintoma da ação da IA?

Como os representantes são convocados em Paris nesta semana para discutir o futuro da IA, as empresas tecnológicas estão saindo para a partida e tomando ações decisivas. Leia mais →

Para que a Apple trabalhe com Deepsek para recuar na corrida de IA

Deepseek nos fez os gigantes tecnológicos parecerem vulneráveis, mas a Apple pode ser uma bênção. Aqui está o porquê. Leia mais →

Este site combina a Wikipedia e Tictok para lutar contra o DoomsCrolling

Os usuários do Wikitoka podem passar o dedo através do fluxo interminável de artigos da Wikipedia, revelando fatos aleatórios e informações interessantes ao longo do caminho. Leia mais →

Roblox se junta a 27 milhões de dólares para oferecer suporte ao suporte de segurança on -line

A plataforma de jogo diz que parte de seu trabalho atual está promovendo a segurança para crianças e outros usuários. Leia mais →

Meta Ai tentou aleatoriamente fazer uma festa estranha para mim – que eu nunca pedi

Depois que eu me fiz no Facebook no Facebook no anúncio do Super Bowl, a meta Ai criou curiosamente um convite para se divertir para mim – e o Baby Puppy Monkey. Leia mais →

Fonte