O mercado de apartamentos apertou os custos pontiagudos do edifício – e as tarifas poderiam piorar

Nesta semana, agora eles precisam impor novas tarifas como parte da política comercial do presidente Donald Trump. As importações do Canadá e do México enfrentam mais 25% das tarifas – com a única exceção, os recursos energéticos do Canadá, que terão 10% das tarifas – enquanto as importações da China estarão sujeitas a uma nova tarifa de 10%.

Embora houvesse sinais na segunda -feira Algumas dessas tarifas podem ser adiadasOs construtores já se sentiram ansiosos. De fato, na sexta -feira, a Associação Nacional de Construtores da Casa (NAHB) publicou uma carta pública Pedindo a Trump que exclua os materiais de construção do aumento de tarifas no Canadá e no México, citando seu “efeito prejudicial na acessibilidade dos apartamentos”.

A razão do desconforto: mesmo antes do anúncio da tarifa, os construtores se sentiram assados ​​por causa dos custos pontiagudos da construção e do trabalho – basta olhar para a Associação Nacional de Construtores da Casa Associação A última média nacional para custos detalhados Em todas as etapas da construção de uma nova casa de família.

2022. O preço médio de venda de novas casas familiares amostradas da NAHB foi de US $ 644.750 e incluiu custos de construção, lote acabado, financiamento, direção e custos gerais, comitê de marketing, vendas e lucro. O custo total de construção para a nova casa de família “média” incluída na pesquisa foi de US $ 392.241.

Em 2024, o preço médio de venda de novas casas familiares amostradas pela NAHB foi de US $ 665.298, e o total dos custos de construção para a nova casa de família “média” incluída na pesquisa foi de US $ 428.215.

Entre os novos edifícios envolvidos na pesquisa, é um salto de 3,2% por um preço médio de venda e um salto de 9,2% para os custos totais de construção.

Como as taxas de hipoteca chamadas no final da primavera de 2022, uma menor demanda por moradias – juntamente com um construtor em muitos mercados que oferecem mais incentivos e adaptação de acessibilidade para atrair clientes – marcadores estendidos a partir de destaques históricos alcançados durante o alojamento que floresce. Para alguns construtores de casas, os crescentes custos de entrada e construção têm margens compactadas adicionais nos últimos dois anos.

Veja o gráfico abaixo. (Nota: Cada categoria abaixo inclui “todos os custos pagos pelo construtor que entram em um assunto específico, incluindo os custos de trabalho pagos diretamente pelo contratado principal, o custo de emprego do subcontratado e os custos do material, no entanto, eles são adquiridos . “)

Os construtores de casas viram uma grande área de alívio: enquadrar. Durante o florescimento dos pandemias de habitação, uma onda de demanda por moradia e exigência de demanda colidiu com distúrbios na cadeia de suprimentos, enviando preços de madeira para a Historic High. As serrarias, que reduziram a produção no início da pandemia, esperando desacelerar, lutaram para continuar porque a demanda aumentou, o que fez a madeira pular abruptamente.

Os preços da madeira diminuíram à medida que as cadeias de suprimentos e a demanda por remodelação suavizada foram melhoradas, reduzindo o custo da estrutura.

De fato, o preço de mil painéis de madeira, que atualmente é de US $ 592, está 58,3% abaixo do clímax de US $ 1.419 em maio de 2021. Alguns contratos para o futuro da madeira na época na primavera de 2021. Eles trocaram mais de US $ 1.700 por mil pés.

Problema para a construção de casas: uma área de alívio de preços – LON – também é uma das compressões mais vulneráveis ​​se novas tarifas dos EUA sobre bens canadenses permanecerem no local.

Cerca de 30% da madeira macia usada nos Estados Unidos é importada do Canadá. Esta árvore macia já está enfrentando uma média de 15%, o que pode subir para 40% se as tarifas adicionais de Trump entrarem em vigor.

