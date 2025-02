O mês do Mês da História Negra nos faz questionar isso em questão

O Fast Company Council é uma comunidade de membros privados de líderes, especialistas, executivos e empreendedores influentes que compartilham suas idéias com nosso público. Os membros pagam taxas anuais de associação pelo acesso à aprendizagem de pares e liderança de pensamento, eventos e muito mais.

Carter G. Woodson é a razão pela qual celebramos a história negra este mês e a cada fevereiro.

Muitos o conhecem, mas ele era um estudioso, jornalista e ativista que decidiu documentar que os africanos anteriormente escravizados e a diáspora africana mais ampla contribuíram para a prosperidade e o crescimento deste país e além.

Naquela época, a narrativa de nossa nação assumiu que os afro -americanos não tinham história ou impacto no caminho dos Estados Unidos. Apesar da evidência bem conhecida e comprovada do oposto, mesmo entre as ex -enches, uma narrativa nacional que afirmava que a inferioridade biológica e inerente de qualquer pessoa com uma única diminuição no sangue preto tinha que afirmar que os negros careciam de qualquer história ou reivindicação comum de comum humanidade. “Consideramos essas verdades auto -explicativas, isso Todos os homens foram criados iguais… “Exceto por negros e mulheres. Essa narrativa acrescentou uma justificativa adicional para a segregação maligna de Jim Crow e uma década de política e violência real para os afro -americanos.

Figuras ocultas

Woodson e seus colegas mudaram tudo isso. Juntos, eles descreveram em detalhes a história do povo africano na América e além. Woodson educou a população em geral sobre a contribuição negra para sua vida diária. Inventores como Thomas Jennings, o primeiro afro -americano que recebeu a patente, por uma nova forma de limpeza química. E Lewis Howard Latimer, que colaborou com Alexander Graham Bell e Thomas Edison, onde melhorou o processo de fabricação de filamentos de carbono em lâmpadas e mais tarde inventou o antecessão do ar condicionado. E Granville T. Woods, que melhorou o trabalho do telentário. E Alice H. Parker, que projetou o primeiro sistema de aquecimento central, lançado pelo Gas Natural.

Essas são figuras ocultas – e muito mais – a história e eles esqueceriam, se não Woodson e seus colegas. Ele começou a postar Revista a história dos negros, agora Aphoro -American History Journal,,, Em 1916, e desde então foi publicado constantemente, documentando a história da vida afro -americana e sua contribuição para a sociedade.

Após a fundação RevistaWoodson decidiu continuar e começar a “Black History Week” em 1926. Isso durante fevereiro de fevereiro, ele determinou isso a corresponder aos aniversários de Frederick Douglas e Abraham Lincoln. Em 1976, isso se transformou em um mês de história negra, que agora reconhecemos todos os anos.

Contribuições devem ser homenageadas

Ao enfrentarmos as tentativas atuais de exclusão histórica, lembramos que Woodson e seus colegas não desfrutaram de amplo apoio. Violência política e profundo desprezo retórico para os negros americanos catalisam o aumento do ataque e intimidação por KKK outros grupos de ódio. Assim, Woodson procurou sem reconhecimento ou aprovação do líder fundador. Ele e seus colegas, muitos brancos, perceberam que, em um entendimento comum da contribuição de todas as nações para a civilização, ela define sementes para uma democracia mais completa. Os esforços de Woodson certamente ajudaram a aumentar a consciência dos negros americanos. Ele também deu aos brancos a oportunidade de rejeitar a mitologia tóxica da superioridade branca.

Woodson tornou -se um dos líderes de movimentos intelectuais e culturais negros nos anos 20 e 30, como o Harlem Renaissance e o movimento internacional da consciência negra liderada por indivíduos como Marcus Garvey. Seu trabalho ajudou os negros em todo o país e em toda a diáspora africana a reconhecer nossas contribuições e prever todo o nosso potencial em uma sociedade que é ódio íntimo, segregação e discriminação.

O mês da história negra repousa sobre um legado grande e ousado que Woodson criou para nós. Agora, temos muitos meses diferentes de história que celebram todos os aspectos da herança de nossa nação, não apenas uma versão remediada. Temos um mês de história das mulheres; Mês da história judaica americana; Mês de herança latino -americana; LGBTQ+ mês de orgulho; E muito mais. Por causa do incansável trabalho de Woodson, podemos ter uma imagem completa da história deste país. Com uma melhor compreensão do nosso passado, podemos navegar melhor no futuro.

Construir um legado

Enquanto pensamos em todo esse trabalho que nos trouxe aqui, quero perguntar: qual é o trabalho que estamos dispostos a fazer para atualizar para esta herança? O que podemos fazer para aproveitar ao máximo onde estamos agora, todos os dias?

Woodson foi guiado por nenhum desejo de reconhecer ou reconhecer. Ele queria que seu povo e todas as pessoas fossem melhor associadas a uma história rica, não que essas histórias fossem excluídas. Somos semelhantes no tempo na história de nossa nação, onde corremos o risco de perder a verdade sobre como nos aproximamos e que poderíamos nos esforçar para cumprir a promessa de uma união mais perfeita.

Como podemos seguir a liderança de Woodson e fazer o trabalho necessário para lembrar nosso passado e criar um futuro melhor onde todos possam ter sucesso?

Joe Scantlebury, JD, é o diretor executivo de cidades vivas.

Fonte