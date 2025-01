O Metropolitan Museum of Art lança o jogo blockchain Art Links

O Metropolitan Museum of Art lançou uma curta sessão do jogo Web3, Links de arteque convida os jogadores a identificar pontos comuns entre as obras de arte.

Esta é a primeira experiência baseada em Web3 no The Met. Projetado em colaboração com a Plataforma de Arte e Tecnologia TRLabeste jogo baseado em navegador e blockchain, voltado para dispositivos móveis, representa uma nova maneira de interagir com o museu e oferece a oportunidade de coletar emblemas especiais de token não fungível (NFT) no jogo e ganhar recompensas pessoais e digitais.

Art Links foi lançado hoje e está disponível no The Met’s site. O jogo serializado, que lança novos desafios todas as semanas, apresenta mais de 140 obras de arte de toda a coleção do Met. Depois de encontrar com sucesso conexões baseadas em arte – ou “correntes” – entre obras, os jogadores podem reivindicar “distintivos” NFT gratuitos e ganhar “conquistas” ao enfrentar desafios no jogo. Após o lançamento em 23 de janeiro, novos desafios serão lançados às quintas-feiras às 12h01 EST durante 12 semanas.

O jogo está disponível na web e pode ser jogado em leitores de tela para pessoas com deficiência visual, disse Brett Renfer, gerente sênior de produtos para novas tecnologias, em entrevista coletiva.

Se você é um jogador, deve saber que há muitas pessoas que consideram os jogos uma forma de arte, mas isso é mais difícil de dizer quando um museu como o The Met se envolve com jogos.

O objetivo é encontrar os elos artísticos que faltam: palavras, materiais, obras de arte ou emojis. É jogado em três rodadas, e cada rodada é cada vez mais difícil. Você pode ler o rótulo da arte e uma curiosidade sobre o Met e sua história. Se você receber uma recompensa e completar três, poderá obter um NFT. É um jogo de 12 semanas com conteúdo exclusivo a cada semana. São sete conquistas no total, cinco são gratuitas e duas podem ser adquiridas por US$ 15 cada. O grande prêmio é um ano de adesão ou uma viagem particular com curador.

O objetivo é atrair entusiastas da Web3, fãs de arte e jogadores casuais “e mostrar que há lugar para todos eles no Met”, disse Renfer.

ArtLinks do Met é um jogo Web3 semanal serializado.

Os jogadores que completam conquistas participam para ganhar benefícios emocionantes. Os temas que os jogadores descobrirão ao longo de 12 semanas incluem: “Objetos disfarçados”, obras de arte feitas de materiais surpreendentes e às vezes deliberadamente enganosos, como Paper Med No.18 de Su Xianzhong; “Art x Tech”, com obras que abordam o diálogo dos artistas com a inovação tecnológica ao longo do tempo, incluindo The 49 States, de Matthew Jensen; e recompensas, como catálogos de exposições de museus, descontos na The Met Store e passeios privados conduzidos por curadores.

“Este jogo online inovador é uma estreia emocionante para o Met e uma experiência única em

o campo dos museus como um todo”, disse Max Hollein, diretor executivo da diretora francesa do Met, Marina Kellen, em um comunicado. “Ao trazer obras de arte de coleções de todo o Museu – desde arte moderna e contemporânea até arte asiática e egípcia – os jogadores podem expandir o seu envolvimento e compreensão da cultura e da criatividade de uma forma divertida e convincente. Art Links exemplifica verdadeiramente como o Met continua a conectar o público às ideias e entre si enquanto explora novas tecnologias.”

As obras apresentadas no jogo foram selecionadas por Destinee Filmore, curadora assistente do Departamento de Arte Moderna e Contemporânea, e uma equipe interdisciplinar de toda a vasta coleção do Met. Cada cadeia inclui pelo menos uma obra da coleção de arte dos séculos 20 e 21 do Met, colocando essas obras em um contexto criativo mais amplo.

Filmore disse no briefing que o jogo possui quatro tipos de links: “Destaques”, mostrando as principais obras, artistas ou movimentos; “Material”, com foco na forma como as obras foram feitas; “Emoji”, destacando sinais, símbolos e cultura visual; e “Web3”, mostrando como os artistas ao longo do tempo abordaram os principais conceitos que sustentam o blockchain, como randomização, segurança e livros contábeis. “Harlem as Muse”, apresentando artistas que consideraram o Harlem como tema e fonte de inspiração, incluindo Romare Bearden, Faith Ringgold e Jacob Lawrence.

O Met tem seu próprio jogo artístico.

Audrey Ou, CEO da TRLab, disse em comunicado: “Como uma empresa na vanguarda da arte e da tecnologia, estamos empenhados em criar novas formas para o público descobrir, envolver-se e mergulhar na arte e na cultura. A parceria com o Met em sua primeira experiência Web3 reflete nossa crença de que aprofundar as conexões entre criadores, colecionadores e fãs é o futuro da arte. Combinamos inovação digital com expressão artística para criar experiências verdadeiramente transformadoras.”

Ou disse na conferência de imprensa que a ideia é tornar a arte mais acessível a um público mais amplo, e ele vê o blockchain para rastrear a participação e recompensar o envolvimento. O objetivo é tornar o jogo “pegajoso”, ao qual as pessoas voltarão após 12 semanas.

Em cada jogo, os jogadores criam uma corrente composta por sete obras de arte e seis elos. Os links podem ser palavras, emojis ou obras de arte. A cadeia é completada em três rodadas, e cada rodada se torna cada vez mais difícil. Os jogadores têm quatro tentativas para completar cada cadeia corretamente. Não é necessário nenhum conhecimento prévio de história da arte para jogar, e o jogo inclui momentos de aprendizagem integrados – acessíveis por meio de um ícone em cada exibição digital de arte – para descobrir mais sobre a obra e o artista.

Os jogadores podem coletar 12 emblemas gratuitos, um para cada cadeia semanal, com oportunidades de ganhar sete conquistas relacionadas aos desafios do jogo. Cinco tokens de conquista são gratuitos, enquanto dois tokens podem ser adquiridos por um preço acessível. (Não é necessária nenhuma compra para fazer login ou ganhar.) Desenvolvido em (Coinbase L2), o jogo aceita pagamentos em criptomoeda e cartão de crédito via MoonPay e Stripe.

O jogo foi construído tendo em mente a acessibilidade universal e apresenta código de fácil leitura na tela, juntamente com descrições visuais de todas as obras de arte e imagens do jogo. Esses recursos foram desenvolvidos em colaboração com a equipe de acesso do Met e testadores individuais da Escola de Música Filomen M. D’Agostino Greenberg.

Links de arte serão apresentados no site do Met, bem como nas redes sociais. O museu fica em dois lugares icônicos de Nova York – o Met Fifth Avenue e o Met Cloisters. Milhões de pessoas também participam online da experiência do Met. Foi fundado em 1870.

Met trabalhou com TRLab para criar seu primeiro jogo.

O TRLab une artistas e tecnólogos para desenvolver colecionáveis ​​de arte que promovam conexões mais profundas entre artistas digitais, colecionadores e fãs. Impulsionado pela missão de tornar a arte colecionável por meio de experiências híbridas e inovadoras que combinam arte digital e física, o TRLab projetou e lançou com sucesso experiências artísticas inovadoras com artistas, propriedades e instituições. Colaborações notáveis ​​do TRLab incluem “The Calder Question”, um projeto educacional de várias temporadas desenvolvido com a Fundação Calder.

A empresa liderada por uma mulher, TRLab, foi cofundada em 2021 pela CEO Audrey Ou, membro do Conselho de Administração do Rockbund Art Museum, e pelo presidente Xin Li-Cohen, vice-presidente não executivo da Christie’s.