O Midwest Games lança suporte para publicar na Sombra para jogos

A Midwest Games, que se concentrou no show de talentos de jogos independentes no meio oeste dos Estados Unidos e outras regiões introduzidas, introduziu um novo modelo de suporte ao serviço, Shadow Publishing.

Expandir a experiência dos editores para o modelo de serviço refere-se ao mercado de jogos críticos, que atualmente é insuficientemente acima do jogo que entra no mercado e está disponível para menos ofertas de publicação tradicionais, e os estúdios deixaram uma tarefa aterrorizante de auto-liberação, o empresa anunciada.

Como parte desta nova iniciativa, Green Bay, Midwest Games, com sede em Wisconsin, nomeou o jogo do jogo do jogo do jogo do jogo Elizabeth Howard para o principal consultor de serviços. Howard, que recentemente foi vice -presidente de produção em Bungie, traz 20 anos de experiência em desenvolvimento de negócios, publicação, produção e gerenciamento de um portfólio.

Eles guiarão a equipe na entrega de soluções de publicação personalizadas que capacitam os desenvolvedores de jogos e trazem ótimas experiências para os jogadores. De acordo com o diretor executivo de Ben Kvalo, Howard se junta à atual liderança de Jennifer Corbett, CEO da Marketing, e Chris Klimecky, chefe de diretor do produto.

Elizabeth Howards é um dos principais consultores de serviços da Midwest Games.

Os jogos do Midwest também oferecerão à la carte e suporte em tempo integral, permitindo que os desenvolvedores mantenham receitas futuras e direitos de IP.

A Midwest Games Shadow Publishing oferece serviços antes, durante e depois de iniciar os jogos para PC e consoles de todos os gêneros. A empresa fornece sua localização como uma vantagem nos preços para manter a disponibilidade de suporte e permitir mais meios para entrar diretamente em cada jogo. Os serviços abrangerão as necessidades completas da adoção do mercado, incluindo estratégia de negócios e emissão, gerenciamento de plataformas, marketing e serviços de programador de PR -AI.

“O mercado de jogos se desenvolveu. Para ter sucesso, os jogos precisam atingir todos os aspectos da publicação ao longo do ciclo de vida do desenvolvimento, mas muitos estudos não têm recursos”, disse Howard em comunicado. “Embora existam modelos flexíveis de desenvolvimento, falta a mesma flexibilidade de publicação – até recentemente. A Midwest Games Shadow Publishing fornece uma solução escalável que integra uma estratégia e desempenho para que os estúdios possam se concentrar em fazer ótimos jogos. “

Publicar o Midwest Games Shadow representa vários diferenciadores importantes:

Serviços abrangentes: esta é uma das primeiras ofertas com um serviço completo em todo o mundo para alinhar a estratégia, produção e marketing em um fornecedor para aqueles que desejam se inscrever em todo o pacote de oportunidades.

Flexibilidade: Diferentemente das parcerias tradicionais de publicação, este modelo fornece um estudo de opções em prazos em escala para suporte, preços e serviços.

Propriedade retida: os proprietários dos jogos mantêm seu IP e renda total e tiveram uma palavra completa para publicar decisões.

Em um comunicado, Kvalo disse: “Ao capacitar parceiros com o conhecimento e os recursos certos, os jogos do Midwest podem ajudar os estúdios a se mover com uma paisagem competitiva e fragmentada, mantendo o valor de seu jogo e o longo ano de trabalho duro. Somos Incrivelmente animado por trazer a liderança de Elizabeth em serviços de publicação e para os desenvolvedores para liderar a iniciativa de apoiar mais jogos.