O modelo GROK 3 coloca Xai na camada superior dos desenvolvedores de fronteira do modelo

Dentro do novo modelo Grok 3

Em apenas dois anos, Xai Elon Musk tornou -se um de uma dúzia de laboratórios capazes de desenvolver modelos de IA de primeira linha. Agora Xai, com seu Grok 3, é um grande modelo linguístico, que vence os modelos de fronteira de primeira linha, como o GPT-4O do Openai e o Deepseek V3, na matemática, ciência e codificação usuais de valores de referência por uma ampla margem. Enquanto isso, um GROK menor trabalha em comparação com modelos competitivos maiores.

O novo modelo GROK está supostamente vestido usando forças de computador sem precedentes – primeiro com um grupo de 100.000 GPUs da NVIDIA H100. Um pequeno grupo de desenvolvedores rivais testou uma versão inicial do Groka 3, e a maioria diz que ficou impressionada com alguns avisos. O Openi Co -Founder Andrei Karpati Postado em x Esse Grok 3 mostrou habilidades nítidas de raciocínio e conseguiu resolver alguns problemas complexos. Ele estima que o modelo é O1-Pro e um pouco melhor que o Deepseek-R1 e o pensamento flash Twin 2.0 do Google em comparação com o modelo Openi.

No entanto, ele descobriu que Grok 3 empurrou algumas instruções que geralmente sabiam que estavam criando grandes problemas de transformadores, como determinar como Lsau “Lollapaloose”, por exemplo. Escala do diretor executivo da IA ​​Alexandr Wang Postado em x Este Grok 3 é um modelo de estado -O -ATT e oferece adereços para alcançar os lugares mais altos no valor de referência da arena do chatbot. Enquanto Ai cético Gary Marcus, que também Postado em xEle disse que, embora o Grok 3 mostre o progresso certo, ele não representa um salto significativo fora dos modelos existentes.

Vários resultados dos testes de referência aparecerão nos próximos dias e semanas para fornecer uma imagem mais completa da competição de luta Grok 3. É impressionante, o desenvolvimento de novos modelos de “pensamento” agora está se movendo tão rápido que Grok 3 pode desaparecer em um pacote de artistas da referência três meses. Os laboratórios da IA ​​estão apenas aprendendo a aumentar a potência do computador que os modelos de “pensamento” usam depois de receber um problema. O próximo Openi, Antrópico, Google, Deepseek e outros mostrarão os frutos dessa pesquisa.

Brookings: Os vencedores e perdedores da revolução da IA ​​não serão ninguém ou onde você pensaria

New Brookings Institution análise A partir dos efeitos da IA ​​sobre empregos e perdas de empregos, sugere que os trabalhadores urbanos altamente educados estarão em risco de perder seus empregos.

A última revolução industrial influenciou principalmente a produção e os salários mais baixos em cidades menores e áreas rurais. Desta vez, os trabalhadores do conhecimento com centros tecnológicos e centros financeiros enfrentarão a maior exposição a mudanças na IA guiada.

No distrito de Santa Clara, em San Jose, Brookings revelou que quase 43% dos trabalhadores podem ver metade ou mais de suas tarefas transformadas por ferramentas de IA, incluindo Chatt de Openi e Claude do Anthropic. Enquanto isso, trabalhadores em regiões menos tecnologicamente orientadas, como Las Vegas, veriam menos de um terço de suas tarefas alteradas com as ferramentas. Esse padrão é válido em todo o país, com grande desigualdade mesmo dentro dos países: as taxas de exposição na Califórnia variam de 42,8% no distrito tecnologicamente pesado de Santa Clara, até apenas 26,7% no distrito rural da MONA.

Não é tão surpreendente quando a própria tecnologia é analisada, afirma -se no relatório de Brookinga. Foram necessários pisos de fábrica para substituir tarefas físicas repetitivas, enquanto a IA generativa é especializada em trabalho cognitivo: escrita, análise, codificação e outras tarefas com base no conhecimento. Quanto mais educação e salários mais altos exigem trabalho, maior a probabilidade de tocá -lo nos recursos de IA.

Brookings, Think Think Based em DC, diz que os legisladores devem pensar nas maneiras de proteger os empregos do conhecimento urbano e a “renovação”, garantindo que as áreas rurais não estejam atrasadas nos benefícios de produtividade da IA. A geografia do distúrbio tecnológica é prescrita, diz Think Tank, e as consequências no desenvolvimento do trabalho e da desigualdade econômica estão apenas começando a aparecer.

Ex-openai mira Murata revela startup de IA, mas seu foco permanece incerto

O Openi CTO Mira Murati formou sua nova empresa de IA, O laboratório para pensar em máquinas. Embora o produto de startups permaneça incerto, Murata obviamente pretende construir a IA de uma maneira muito diferente de sua antiga empresa – ao ar livre.

A comunidade de pesquisa de IA já foi um lugar bastante falador, mas as descobertas de pesquisa que trouxeram para o ChatGPT logo atraíram muito dinheiro – tanto dinheiro, mais sigilo. Então, enquanto empresas como o OpenAI -Ai Anthropa são mantidas de perto por seus métodos de treinamento, Murata disse UA blog Essas máquinas de pensamento publicam regularmente suas idéias técnicas, obras de pesquisa e código. Se Deepsek é algum guia (ele abriu seus modelos e publicou seus métodos de pesquisa), essa prática poderia melhorar a raça em direção ao objetivo da indústria na criação de inteligência geral artificial (ou seja, a IA, que é mais inteligente que as pessoas).

A postagem no blog de Murati também expressa a intenção de criar modelos que podem ser mais fáceis de direcionar de acordo com aplicações específicas em determinadas áreas em questão. Os sistemas de IA ainda são “difíceis de se adaptar às pessoas às suas necessidades e valores específicos”, escreveu Murata. Ela disse que sua empresa construiria sistemas “amplamente compreensíveis, mais adaptáveis ​​e geralmente capazes”.

Informação Relatórios que mais de dois terços de uma empresa pesquisadores vêm do Openii, incluindo o co-fundador do Openi John Schulman e o ex-chefe de segurança Lilian Weng. A startup pretende criar sistemas que ajudem as pessoas, não substituí -las. “Em vez de focar apenas na produção de sistemas de IA completamente autônomos, estamos entusiasmados em construir sistemas multimodais que cooperam com as pessoas”, escreveu Murata. “Vemos um enorme potencial para a IA ajudar em todos os campos de trabalho”.

Além disso, pouco se sabe sobre o que o laboratório construirá. Com base nos antecedentes e afirmação de Murati, a empresa parece se concentrar em bases muito grandes que podem ser treinadas ou adaptadas a muitas tarefas especializadas diferentes.

Enquanto isso, Bloomberg Relatórios Se outro ex -aluno do Openai, o co -fundador da Ilya Sutskever, estava falando sobre coletar mais de US $ 1 bilhão em um círculo que poderia apreciar sua startup de IA, uma supereinteligência segura, com mais de US $ 30 bilhões.

