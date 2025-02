O monumento do jogo permitirá que os jogadores financiem títulos, dando a eles um empréstimo dentro dos jogos

Nate Pacyga teve um grande pensamento dentro da Catedral, onde viu os doadores atribuídos ao apoio ao Bath Opatija no Reino Unido. Ele se perguntou por que isso não poderia acontecer em videogames.

Enquanto os desenvolvedores de jogos constroem suas criações monumentais, Pacyga achou que os jogadores também poderiam obter crédito por sua contribuição para o jogo. E assim, com a sede em Minneapolis Monumento ao jogo Ele nasceu.

Em uma entrevista ao GamesBeat, Pacyga disse que esperava que a plataforma para financiar o desenvolvimento do jogo mudasse a maneira de financiar os jogos e como os jogadores se conectam com o título que amam. É um projeto ambicioso e inteligente, que só fez Pacyga até agora.

“Quero que uma indústria de brinquedos arrecada mais dinheiro”, disse ele. “Precisamos de uma plataforma para ativar isso. Para que as pessoas possam facilitar a venda de seus jogadores. “

Com mais de duas décadas de experiência como engenheiro de videogame, Pacyga viu o setor lutando com o financiamento garantindo, destacando em uma paisagem lotada do jogo de descoberta e a construção de comunidades significativas. O monumento do jogo lida com esses desafios, criando uma plataforma exclusiva na qual os jogadores podem deixar uma marca permanente nos jogos que apoiam.

Nate Pacyga é o CEO e Solo Dev do Monumento a Game.

Conceito para Monumento ao jogo Ele nasceu durante a visita de Pacyga ao Bath Opatija na Inglaterra em agosto de 2024. Estava cercado por séculos -placas e monumentos comemorativos. Essa experiência provocou a revelação: “Por que não trazer esse conceito atemporal de herança em um videogame?” disse Pacyga.

“Isso acontece muito nas catedrais européias. Eles cobriram as paredes com placas e monumentos. As histórias são centenas de anos”, disse ele. “Eu pensei que poderia fazer o nível da catedral no jogo de tiro. Eu disse, espere: ‘Por que não fazer essas placas no videogame. Ou qualquer videogame”.

Ele explorou o tópico. Você pode recompensar os jogadores no Kickstarter por um pilar ou estátua para aqueles que contribuíram para um certo nível.

O monumento do jogo permite que os jogadores comprem e personalizem os monumentos no jogo, devido a grandes estátuas e placas a objetos diários, como sinais, coleta de itens ou até tijolos simples na rua. Cada monumento pode ser adaptado ao nome e mensagem do jogador, tornando -se uma parte permanente do mundo dos jogos que todos descobrirão.

O monumento do jogo inspirou o Bath Opatija na Inglaterra.

Para os desenvolvedores, o Monument Game oferece um Kit Intuitivo de Desenvolvimento de Software (SDK) que se integra sem esforço ao pano de fundo da plataforma, o que facilita a implementação da campanha do monumento nos jogos. Como engenheiro que está desenvolvendo ativamente seu próprio atirador de jogos de terceiros, Pacyga entende as ferramentas necessárias para garantir a funcionalidade superior para os desenvolvedores.

“Esta não é apenas mais uma plataforma”, disse Pacyga. “É uma nova maneira de os jogadores deixarem sua marca nos jogos que eles gostam de apoiar os desenvolvedores que os criam. Construído para os dois jogadores para desenvolvedores, os jogos de monumento podem transformar a indústria de jogos e queremos que você faça parte dele desde o primeiro dia. “

Os desenvolvedores são convidados a ingressar na lista e -stand com jogo de gamemonação.com Estar entre os primeiros a financiar a plataforma e desempenhar um papel na formação do futuro do desenvolvimento de jogos que apóiam os jogadores.

Ao permitir que os jogadores comprem e personalizem os jogos no jogo, o monumento do jogo não apenas apóia o desenvolvimento de jogos, mas também incentiva o envolvimento mais profundo dos jogadores e a construção da comunidade.

Perguntei -lhe se o jogador tinha que ganhar uma placa. Ele ainda não considerou isso, mas isso é possível. Mas se você contribuir com US $ 1.000 no jogo no jogo, poderá ter esse personagem chamado em seu proprietário.

“É uma plataforma para o financiamento sair com seu público. Isso é tudo o que os desenvolvedores desejam fazer para honrar os jogadores. Você pode ter um nível de crédito como o nível dos fãs de jogos. As pessoas podem vê -lo quando jogam o jogo. Aqui está um Dedicação a Jim Johnson à sua avó.

Você não pode dizer coisas ruins como insultar outro jogador. Cerca de 90% a 92% do dinheiro arrecadado pelo Monumento dos Jogos estará indo para desenvolvedores. Como o Kickstarter, o monumento do jogo receberá uma taxa de 5% e a taxa de pagamento pode ser de 3% a 5%, disse Pacyga.

“É uma participação de receita bastante atraente”, disse ele. “Queremos que os desenvolvedores gerem o máximo de receita possível. Nós o vemos para a Índia e o meio da empresa. Talvez eu possa gerar um milhão a US $ 2 milhões para um orçamento para produzir um jogo. Mas eu também pude ver como ele trabalha com Call of Duty ou Diablo. Quem não gostaria de ter seu nome no jogo? “

Até agora, Pacyga é o único na equipe. Ele trabalha como engenheiro de produtos há 20 anos em várias empresas.

“Posso construir qualquer coisa e estou focado no produto”, disse ele. “Agora eu começo. Com as ferramentas que tenho agora, estou otimista. Não há melhor momento para ser um desenvolvedor de jogos. “

Pesquisando mais fundos e talvez mais colegas. Ele tem um protótipo e dirá mais tarde quando o produto estará pronto para enviar.