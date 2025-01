O Museu de História do Videigara é alimentado pela Biblioteca Digital VGHF

E História do VideiGara (VGHF), uma organização sem fins lucrativos dedicada à preservação e celebração da história dos videogames, lançou oficialmente uma biblioteca digital VGHF digital.

O arquivo está atualmente em uma abordagem inicial e aberto a qualquer pessoa interessada em história de videogame gratuitamente em Biblioteca.gamehistory.org. Você pode assistir ao vídeo em YouTube.

Pesquisadores, jogadores e público mais amplo terão acesso a mais de 30.000 arquivos selecionados (com muito mais) a indústria de efêmers diretamente da coleção física do VGHF, incluindo mais de 1500 videogames de todo o texto, que pode ser pesquisado, nunca antes visto antes da propriedade Para o desenvolvimento de jogos, obras de arte, materiais promocionais e mais relíquias de jogos.

A Fundação de História do VideiGara possui uma biblioteca física.

Isso o torna um dos melhores armazenamentos da história da indústria de jogos do mundo. Qualquer pessoa que tenha necessidade ou curiosidade sobre saber mais sobre como o jogo é desenvolvido é incentivado a indicar e abordar a riqueza da informação e partes únicas das declarações físicas que se estendem por mais de 50 anos.

“Trabalhamos nesse projeto desde que fundamos a Fundação de História de Authoridade em Video -Authority de 2017, por isso estamos extremamente orgulhosos de ter iniciado a abordagem de nossa biblioteca digital e continuar nossa missão de que a história dos videogames esteja disponível para qualquer pessoa”, disse Frank Cifaldi, fundador da Fundação para a Fundação para a Fundação, a história dos videogames, em comunicado. “Acreditamos que, com ferramentas reais, qualquer um pode ser um historiador de videogame e mal podemos esperar para ver quais novas histórias nosso arquivo inspira. Também esperamos que isso inspire os da indústria de videogames a considerar a importância de preservar seu trabalho e contribuir para iniciativas como a nossa. “

Varredura de caixa desonesta: jogo de aventura.

A biblioteca VGHF foi projetada como uma ferramenta única para destino e pesquisa, permitindo que os usuários procurem determinados jogos, autores, editores e outros metapods em materiais públicos e anteriormente internos.

Parece um lugar muito interessante, onde os fãs de jogos poderiam passar horas através de arquivos físicos e digitais. Você pode verificar isso:

Deseja encontrar uma lista cronológica de mencionar seu jogo favorito?

Veja o que os designers usaram para referência ao projetar jogos clássicos com base em propriedades como Batman, Sonic the Hedgehog, Myst Series e muito mais?

Pesquise em revistas clássicas como jogos, GamePro, Next Generation, PSM e muito mais?

Ou talvez escavações em vídeos da E3 2000 Exhibition Floor?

A biblioteca VGHF também hospeda materiais digitais mais complexos, como ativos artísticos vintage e informações enviadas para revistas para uso em suas publicações ou análises e apresentações de sites, como visto originalmente.

Outros conteúdos proeminentes da biblioteca VGHF incluem:

Guias e Ephemer dos eventos do jogo, incluindo o diretório do diretor e os ingressos de pesquisa dos primeiros 12 anos de Enterinment Expo (E3).

Extensa coleção internacional De materiais promocionais de softwareFoi coletado pelo arquivista dos cidadãos Kris Urquhart, com uma bênção de executar software para doá -los à biblioteca.

100 CD para arte e comunicado de imprensa dos arquivos da GamePro’s Magazine.

Mais de 100 horas de gravação da produção da série Myst, incluindo nunca vi entrevistas com a equipe de Cyan.

Mark Flitman Papers, um tesouro de documentos coletados durante a carreira de Flitman em editores de videogames como Konami, aclamação, Atari e muito mais.

“Na história dos videogames, achamos que a melhor maneira de estudar a história dos jogos é a abordagem das matérias -primas”, disse Phil Salvador, diretor da biblioteca da VGHF. “Nossa visão sempre foi abrir nossas coleções a todos, quem quer que esteja e onde quer que estejamos, e depois de anos de trabalho, hoje damos o primeiro passo em direção a esse futuro digital aberto. Sinceramente, achamos que essa ferramenta mudará a maneira como as pessoas estudam a história dos videogames. Mal podemos esperar para ver o que historiadores, pesquisadores, autores, YouTubers, fãs e todos entre eles descobrirão. “

Primeiro Sonic Hedgehog of Art.

Biblioteca VGHF Ele é um recurso poderoso e exclusivo, e sua equipe dedicada se dedica a atualizar continuamente os recursos e a oferta nos próximos anos. Os membros da comunidade podem monitorar as fundações em Blusaseguir blogou gamehistory.org. Os desenvolvedores de jogos que desejam contribuir com seus materiais para a biblioteca podem entrar em contato com info@gamehistory.org.

A Fundação é uma organização 501 (c) 3 sem fins lucrativos, fundada em 2017 por um veterano que interpreta Frank Cifaldi. O ex -jornalista de jogos, Cifaldi, lançou um espaço físico do VGHF em Emeryville, Califórnia, e continuou a construir mais recursos, incluindo uma biblioteca digital lançada em janeiro de 2025.