O NIP Group faz parceria com Abu Dhabi em jogos e esport em um contrato de US $ 40 milhões

Grupo de NIPEmpresa de partido digital, ela disse que havia se juntado a Escritório de Investimentos de Abu Dhabi (Adio) para iniciar o crescimento de jogos, mídia e diversão em Abu Dabi.

O contrato de cinco anos verá o suporte de ADIO para o Grupo NIP na região. De acordo com o contrato, a ADIO apoiará a empresa com uma abordagem de capacidades de crescimento financeiro e não financeiro no valor de até US $ 40 milhões durante um período de quatro anos. A notícia foi anunciada na semana passada e acabei de entrevistar Hicham Chahine, co -fundador do NIP Group para falar sobre detalhes.

O Grupo NIP estabelecerá sua sede global em Abu Dabi e contribuirá para o emprego local no setor de esport e brincadeiras. A empresa também aumentará sua capacidade nas principais verticais de negócios na região, incluindo operações de esport, estudos criativos e jogos, juntamente com eventos e gerenciamento de talentos.

Evento ESTAR do grupo NIP na China.

Através da parceria, o NIP Group trabalhará diretamente com o ADIO para aconselhar sua estratégia de jogo e esport, usando a localização e os recursos da Abu Dhabi para construir um ecossistema local de jogos de sucesso e fornecer soluções inovadoras para entretenimento digital em todo o mundo. Grupo NIP levantou US $ 20,5 milhões No público inicial oferece a Nasdaq em julho de 2024. Desde então, ele fez vários contratos de aquisição. Mario Ho é um queixoso e presidente do NIP Group.

Em Badra al-Oloma, diretor geral do Adio, sátira em grande parte, “A ADIO é uma parceria com o NIP Group reflete nossa ambição comum de liderar as indústrias inovadoras do futuro no auge do entretenimento e da tecnologia. A boas -vindas do NIP Group em Abu Dhabi é uma adição importante a esse empreendimento, e estamos ansiosos por cooperação para garantir um futuro dinâmico para as indústrias de esports e jogos Abu Dabi. “

O escritório de Abu Dabi (Adio) é um veículo do governo responsável por acelerar o crescimento de Abu Dabi e permitir a transformação econômica dos Emirados, por isso depende menos de recursos físicos e pode se adaptar ao mundo digital.

Através da parceria, o NIP Group terá o apoio do ecossistema mais amplo de Abu Dhabi, que ajudará a empresa a expandir seus negócios no Oriente Médio e globalmente.

Construção de uma grande empresa

Hicham Chahine é o co -presidente do grupo NIP.

Os ninjas de pijamas (geralmente encurtados para NIP e NIP) podem ser os esportes da marca mais antigos, porque era o nome da organização sueca eSports fundada em Estocolmo em 2000. A equipe competiu no contra-ataque até sua dissolução em 2007. A equipe retornou com a contra-ataque agora conhecida: ofensiva global.

“Eu me juntei a ele e ganhei em 2016. E então começamos a escalá -lo”, disse ele. “Cerca de 25 anos atrás, Mark foi criado, mas quando você a considera uma empresa, começou em 2106.

O Grupo NIP foi formado em 2023 na fusão da Organização Ninjas de Esports em Pajamas e no Grupo de Esportes Digital Esv5, que inclui uma empresa de jogos móveis de eSports éster. Atualmente, o NIP Group tem operações na Suécia, China, Abu Dabi e Brasil, e suas listas de eSports participam de vários jogos nos maiores eventos do mundo. 2024. A empresa tornou -se pública.

“A empresa hoje tem sete escritórios em todo o mundo. Estocolmo Shanghai, Shenzhen, Wuhan, Hong Kong, São Paulo, e consolidamos a sede global em Abu Dabi “, disse Chahine.

Cerca de 400 pessoas trabalham na empresa agora, em comparação com quatro em 2016. E com US $ 83 milhões em receita em 2024, Chahine disse que o NIP Group é uma das maiores empresas de esports do mundo em termos de receita. Ele perdeu dinheiro, mas as perdas em 2024. Eles foram 60% inferiores a 2023, disse ele.

Evento Estar na China.

“Isso foi uma viagem”, disse Chahine.

O Esports é de cerca de 25% dos negócios, e a empresa tem como alvo aproximadamente 600 milhões de pessoas no mundo que são fãs de esports. Ele também possui uma agência de gerenciamento de talentos para 36.000 animais e fábrica de conteúdo. E gerencia a League of Legends e a honra da equipe Kings Esports na China. E ele tem seus eventos em arenas em lugares como Shenzhen e Wuhan. E agora esse é o jogo.

A competição é abundante. O NIP Group compete com equipes de eSports, empresas de gerenciamento de talentos por criativos, hotéis, empresas de fabricação de eventos, como os editores de jogos da ESL.

“Temos verticais e cada um dos diferentes tipos de colegas”, disse ele. “O colega mais próximo que você pode encontrar é Garena”, uma empresa de Cingapura que possui um incêndio gratuito.

Espalhando -se para Abu Dabi

Abu Dhabi investe muito em jogos e esports.

Em Abu Dabi, ele espera criar um centro com cerca de 200 a 250 pessoas, muitas das quais são novos funcionários. Abu Dhabi atrai empresas com dinheiro para criar mais empregos no Império Digital, e os videogames são nesse sentido o setor de prioridade. A Beam Ventures levantou recentemente US $ 150 milhões para investir nos Jogos de Startaps que estabeleceram uma negociação em Abu Dabi. Aqueles que concordam em receber dinheiro e incentivos devem criar empregos no ecossistema local e precisam se familiarizar com a xícara, disse Chahine.

Chahine pensou muito antes de se comprometer com Abu Daba. Ele se mudou para uma cidade nos Emirados Árabes Unidos há um ano para criar uma sede regional. Isso o lembrou, que fala e escreve árabe, em seu país natal, no Líbano, porque muitos libanos vive lá. O Oriente Médio também é um mercado rápido e crescente de eSport e jogos. E ele gostava que ela tinha um fuso horário central e não tinha pedido de visto de passageiro.

“O Oriente Médio é o próximo limite para o crescimento do esport e o crescimento dos jogos”, disse ele. “Você vê isso com a Arábia Saudita liderando o caminho, mas Abu Dhabi e Emirados Árabes Unidos foram extremamente ativos. É extremamente eficaz agir a partir desse local. Nosso pequeno acordo que tivemos com o departamento de cultura e turismo acabou sendo essa sede global completa. “

Este ano, Chahine disse que a empresa tenta alcançar uma marca de receita de US $ 100 milhões e pretende ser lucrativa. A empresa mudou -se para jogos verticais interessantes, como negócios de hotel. Ele abrirá seu primeiro hotel em 2025, em um esforço para criar um lugar para os jogadores.

Ele observou que os cafés para jogos que começaram na Ásia eram uma espécie de “conceito de morte”. Os lugares são barulhentos, o equipamento é antigo e agora o mundo tem algo como 30.000 hotéis destinados a jogar, uma maneira melhor de jogar. Cada quarto tem cinco camas, cinco computadores, quartos e jogos.

Hicham Chahine move a sede do grupo NIP em Abu Daba.

Chahine disse que Abu Dhabi havia estabelecido suas ambições de brinquedos há cinco anos, antes de a Arábia Saudita o fizer, e a cidade cultivou seu ecossistema local da maneira mais importante.

“Eles se concentraram muito no desenvolvimento de jogos e trazer organicamente um gigante menor -com e construí -los daqui com muitas estruturas de apoio”, disse ele. “Este é um dos primeiros contratos principais de eSports que eles fizeram”.

Ele observou que Abu Dhabi e outros lugares no Oriente Médio têm uma alta densidade de jovens, e 70% deles abaixo de 30 ou 35 e que essa população cresceu com os jogos como uma forma primária de diversão.

“O noivado é muito grande aqui”, disse ele. “É isso que as pessoas querem contratar, consumir, ficar de olho amanhã”.

Arena LPL do Grupo NIP na China.

Quanto ao IPO, ele disse que a empresa mantinha o valor baixo de US $ 20,5 milhões, e o motivo do público era mais para elevar o perfil público da empresa e mostrar que os esports poderiam ser lucrativos e sustentáveis.

“Temos muito investimento e recursos nisso. Mas, novamente, estamos abordando a lucratividade, o que significa que tudo o que recebemos esse capital e a maioria é usada para futuras iniciativas de crescimento, não cobrindo queimaduras de capital. “

A empresa está nos Estados Unidos mencionados nos EUA, mas nos EUA ainda não está ativo, os custos são altos nos EUA, mas ele disse: “Continuamos assistindo e sentindo que estamos chegando a um ponto em que se torna relevante fazer algo em algo agora -u ”