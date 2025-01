O novo operador da OpenAI é um passo em direção ao futuro agente da inteligência artificial

Na quinta-feira, a OpenAI anunciou uma revisão da pesquisa sobre OperadorUm agente de IA que pode navegar na web e executar tarefas para o usuário. O operador é alimentado pelo Computer-Using Agent (CUA), um modelo de inteligência artificial que combina as capacidades de visão do GPT-4o com a capacidade de pensar.

A OpenAI treinou o CUA para permitir que o operador conclua tarefas digitais interagindo com botões, menus e campos de texto nas interfaces gráficas do computador do usuário e nas páginas da web que ele visita. Adicione os recursos de raciocínio e autoverificação vistos no modelo o1 da OpenAI e o Operador poderá dividir as tarefas em etapas e autocorrigir-se de forma adaptativa quando encontrar problemas.

Operador é a resposta da OpenAI ao Antrópico Modelo de uso do computadorque foi apresentado em outubro passado e marca um passo em direção a modelos generativos de IA que ganham maior autonomia e capacidade de controlar ferramentas externas.

A OpenAI afirma que a ferramenta ainda é um trabalho em andamento, mas já estabeleceu recordes em uma série de testes de benchmark que medem o sucesso com tarefas de desktop e baseadas na web.

A ferramenta está disponível como uma “prévia de pesquisa” apenas para assinantes do nível “Pro” da OpenAI, que custa US$ 200 por mês. A empresa pretende lançar o Operator para seus assinantes Plus, Team e Enterprise e, eventualmente, incorporar os recursos ao ChatGPT. OpenAI contado Techcrunch é sim trabalhando com empresas incluindo DoorDash e Instacart para garantir que a Operadora não viole os termos do contrato de serviço. “O modelo CUA é treinado para solicitar a confirmação do usuário antes de finalizar tarefas com efeitos colaterais externos; por exemplo, antes de fazer um pedido, enviar um e-mail, etc.”, explica a postagem do blog da OpenAI, “para que o usuário possa verificar novamente o desempenho do modelo antes que ele se torne permanente”.

Fonte