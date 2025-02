O perdão recorde de dívida de Biden mal fez um recesso na crise de um empréstimo estudantil de US $ 1,7 trilhão. Aqui está o porquê

Quando Joe Biden deixou o escritório no mês passado, ele fez isso perdoando mais dívidas de empréstimos para estudantes do que qualquer um de seus antecessores –Total De US $ 188,8 bilhões por US $ 5,3 milhões durante seu mandato de quatro anos. No entanto, no final de 2024, ele era a dívida geral pendente do empréstimo federal para estudantes Aproximadamente US $ 1,7 trilhãoPossui quase 43 milhões de mutuários. Isso é mais do que quando Biden assumiu seu dever.

Portanto, apesar da parte de quatro anos durante a qual o governo Biden perdoou ativamente os bilhões, parecia não no saldo geral da dívida estudantil. Como isso pode ser?

Isso foi complicado e havia vários fatores no jogo. Por um era Longa pausa no reembolso do empréstimo estudantil Devido à pandemia, durante a qual os empréstimos não foram obrigados a efetuar nenhum pagamento e seus empréstimos não obtiveram juros, por cerca de três anos e meio o período entre março de 2020 e setembro de 2023. Durante esse período, os empréstimos ainda foram capazes de emprestar, adicionando o número total de dívidas, mas os pagamentos não entraram em controle. Efeito líquido? A dívida total aumentou.

Além disso, as taxas de matrícula e as taxas de faculdades continuaram a crescer uma média de 7% por ano nos últimos 20 anos. Esses custos adicionais significam que todos os anos da nova safra do credor assumem mais dívidas do que aqueles antes deles, e muitos desses novos mutuários estão nos anos do início do reembolso, provavelmente depois de ganhar um diploma e entrar na força de trabalho.

Por que o perdão do empréstimo de Biden não reduziu a dívida geral do aluno

No geral, o governo Bidet perdoou cerca de 12% da dívida pendente do empréstimo federal, diz Mark KatrowitzEspecialista em Educação Superior e Assistência Financeira. Mas “o perdão total foi de apenas US $ 188 bilhões, que é o valor de uma nova dívida que se acumula em cerca de dois anos. Então, foram dois passos adiante, em um passo “, diz ele. Em outras palavras,” interseção “no jogo – mais dívidas, menos progresso no pagamento de dívidas líquidas e programas de perdão de Biden – eles nos levaram a um lugar onde Mais dívidas se acumulam nos últimos quatro anos.

Também não sabemos quantas pessoas reembolsam ativamente seus empréstimos após a pandemia da Paus Paus, porque os dados ainda não foram publicados, diz Katrowitz. Mas ele acha que provavelmente veremos que a dívida total da dívida estudantil está aumentando com Trump para os deveres. Isso ocorre porque provavelmente será menor, se houver, novos programas de perdão, escala de programas existentes e talvez mais legislação adaptada aos credores. Eficaz, o ambiente pode ser o oposto da era de Biden.

O que causa uma crise de empréstimo para estudantes?

Biden medidas, que eram de maior calibre do que qualquer um de seus antecessores, não foram suficientes para transformar o equilíbrio geral da dívida do crescimento. Chegar ao coração do problema pode exigir que você pareça mais profundo o que realmente causa a crise de empréstimos para estudantes.

De acordo com Análise de setembro de 2024. Pesquisadores acadêmicos Adam Looney e Constantine Yannelis, publicados por B O governo federal queria fazer diplomas universitários mais acessíveis e alcançados para mais americanos, para que ela mudasse as regras federais de ajuda, permitindo que mais pessoas abordassem o financiamento para pagar a escola. Embora esses fossem objetivos nobres, isso não aconteceu necessariamente.

“Isso levou a um aumento na matrícula de estudantes relativamente ameaçados, mas o aumento foi principalmente em valores baixos e baixos, cujos alunos falharam sistematicamente em se formar, lutaram por devolver seus empréstimos, perdidos por taxas altas e estavam transbordando com o mercado em Negócios “, afirma o relatório.”

Cantrowitz concorda que os estudantes que não conseguiram obter um diploma provavelmente um ponto focal do problema.

“Eu não sou uma daquelas pessoas que acredita que há um problema com um empréstimo estudantil que precisa ser resolvido”, diz ele, “tanto que temos um problema com a faculdade”. Ele afirma que os empréstimos que têm problemas principalmente com o pagamento de seus empréstimos e, como resultado por um diploma da faculdade.

Tendo isso em mente, Cantrowitz acredita que a conquista dos estudantes é na verdade um graduado, talvez o maior passo que podemos dar para facilitar a dor da dívida geral dos estudantes equilibrados. “O que precisamos fazer é encontrar maneiras melhores de levar os alunos à linha de chegada”, diz ele. “Se eles adquirirem um diploma de valor, devem poder pagar empréstimos estudantis”.

