O PIN AI lança o ajudante de IA criptografado com lealdade e privacidade pessoal como foco principal

Ele está focado na proteção de nossos dados pessoais agora, talvez mais do que nunca, seja de forças estrangeiras, grandes tecnologias ou cães de Elon Musk. Os consumidores são cuidadosos onde seus dados estão acontecendo, para que são usados ​​e como, ou se podem definir medidas de proteção, especialmente enquanto usam ferramentas tecnológicas como mecanismo de pesquisa ou como assistente.

Com algumas ferramentas e assistentes que chegaram ao mercado nos últimos anos – a copilot e a meta Lama da Microsoft, entre muitos outros – muitos de nossos dados, consultas e resumos se alimentam de grandes empresas tecnológicas, que são usadas para treinar seus modelos de inteligência artificial .

Embora alguns usuários possam não se importar, isso pode excluir outros, e é por isso que uma empresa tenta abordar uma abordagem diferente.

O Pin AI, a startup de IA com sede em Bay, desenvolve o que ele chama de “rede pessoal de IA” lançando um aplicativo móvel esta semana, juntamente com o alto idioma), que foi projetado para se tornar um “” inteligência personalizada “ou” pino “.

Em suma, o aplicativo Pin AI e o LLM “Live” no seu smartphone de usuário, acesse suas informações pessoais por meio de outros aplicativos e plataformas que apenas o usuário autoriza e fornecem certos e adaptados idéias ou respostas com base nessas informações. A inteligência da Apple é de alguma forma semelhante.

Isso é importante, por exemplo, os fundadores do PIN AI, porque as ferramentas da IA ​​são o próximo grande limite da Internet, mesmo que ainda não sejam onipresentes.

“Esses produtos de IA se tornam uma interface universal para acesso a serviços de rede”, diz David Crapis, um dos co -fundadores da empresa, junto com Bill Sun e Ben Wu. “Torna -se uma nova maneira de abordar a Internet”.

Tornando -se pessoal

A personalização será incrivelmente importante para avançar – não apenas para proteger os dados e informações dos usuários, mas também para fornecer informações relevantes.

Por exemplo, suponha que o usuário permita que o PIN AI se conecte com sua conta do Gmail, contas em redes sociais, informações bancárias e aplicativos de pagamento, mensagens de texto e dados de revisão da Internet. Entrando em todas essas informações, o PIN AI poderá fornecer respostas ou respostas detalhadas e personalizadas, em oposição a qualquer ou a maior parte do mercado.

(Imagem: PIN AI)

Em outras palavras, enquanto outros modelos de IA usam todas as informações que cortam e engoliram para treinar para gerar a resposta dos usuários, o PIN AI usa apenas as informações pessoais e as informações fornecidas pelo usuário.

Crapis, Sun e Wu, coletivamente, trabalhando na tecnologia de IA por muitos anos e dizem que pode parecer complicado, mas os usuários perceberão rapidamente que é um produto bastante simples.

“Há um LLM cheio de aplicativos”, diz Sun, “para que você obtenha IA personalizada”.

Como exemplo de como a ferramenta “pessoal” da IA ​​pode obter, Sun diz Uma empresa rápida Que o usuário hipotético poderia simplesmente abolir o comando de voz no aplicativo como “Order o presente de aniversário da minha mãe”. A partir daí, a AI Pin peneiraria através da comunicação passada e outras informações, discernindo o que a mãe usuária pode querer, onde obtê -la pelo melhor preço. Ele também pode encomendá -lo e entregá -lo – sem esforço adicional do usuário, exceto para o comando de voz inicial.

Está tudo em soberania

Outro exemplo: se um usuário fizer um PIN AI mais complexo, como “Posso comprar um carro novo”, a ferramenta também pode analisar as contas bancárias do usuário, entender que tipos de veículos o usuário pode querer ou precisar (que Inclui necessidades familiares, etc.), sua cor favorita ou outras especificações em potencial, financiamento de necessidades e envie a resposta sim ou não, juntamente com uma lista de opções em potencial para comprar em parlamentares próximos.

Embora tudo seja bastante poderoso, os usuários podem ter o cuidado de fornecer um aplicativo e ferramentas de IA muito acesso às suas informações. Essa é outra coisa que a equipe da AI Pin AI diz que se concentra: criptografia e segurança.

A ferramenta é construída nos protocolos blockchain e os dados e informações do usuário são criptografados; portanto, se o usuário perder o telefone com um pino instalado, um ator ruim ainda não deve se aproximar dele.

Ressonação com usuários iniciais

Depois de apresentar o aplicativo de teste, Sun diz que atraiu cerca de 2 milhões de usuários, quase exclusivamente através de uma palavra oral, bem como uma comunidade ativa em plataformas como a Discord.

Em termos de mortência, a empresa planeja atrair receita cobrando diferentes agentes de diferentes aplicativos e plataformas que se comunicarão em um modelo de compensação pelo termo que os próprios usuários não pagam nada. A monetização ocorre no mercado de IA da agência, e esses agentes ultrapassarão uma fatia de uma taxa adequada para a comissão.

E também atraiu a atenção do investidor. A empresa é apoiada pela A16Z Crypto (CSX), Hack VC e Sequoia Capital US Scout. Até agora, o PIN AI coletou mais de US $ 10 milhões, De acordo com Dados do pitchbook.

Com o lançamento do aplicativo, a equipe espera atrair mais usuários, purificar o produto e ver como o PIN AI passa no mercado entre outras ferramentas de IA.

“É sobre a soberania dos usuários e seus dados”, diz Crapis. “Com o PIN AI, você tem controle completo.”

