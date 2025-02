O potencial do crescimento do jogo é reduzido | Midia

A empresa de pesquisa Midia lançou recentemente seu relatório sobre os jogos globais previstos para 2025 a 2031, que fornece certas tendências na indústria de jogos. Neste relatório, a previsão prevê que o dia de alto crescimento dos jogos pode estar por trás dele. Em particular, prevê que é improvável que o crescimento de dois dígitos continue e que os editores devam aliviar suas expectativas se não quiserem enfrentar decepção por causa da falta de ganhos e “sobreviver a ’25” não é suficiente.

O relatório prevê receitas de software de US $ 203,2 bilhões em US $ 2025 e US $ 237,0 bilhões em US $ 2031 – o que trará de acordo com a taxa de inflação pretendida do Fundo Monetário Internacional de 4% e é a base do crescimento do crescimento para o ano . Também prevê que o início do Switch 2 aumentará a receita do hardware em 8,4% para US $ 20,6 bilhões em 2025, após uma queda acentuada em 2024; E embora o número global de jogadores cresça, a receita média do pagamento do usuário será reduzida graças a números crescentes nos mercados emergentes.

O objetivo do relatório é o oposto das previsões ensolaradas de retornar ao crescimento da era da pandemia em toda a indústria-a dúvida do crescimento de dois dígitos está “acabada”, diz isso acentuadamente. Embora ele admita que jogar terá suco de iniciar o GTA VI e o Switch 2, ele observa que não será necessariamente uma coisa boa para ninguém, exceto as empresas que criam esses produtos.

Rhys Elliott, analista dos Jogos Midian, disse em comunicado: “Não dê errado: GTA e Switch 2-I Second Premium Editions–adicione mais receita de mercado (+6,4% de crescimento anual para o console 2025). Mas a Nintendo e A Nintendo Take-Two será um grande vencedor aqui.

Vidas e outros lugares mortos

O relatório Midian também observa que vetores de crescimento, como jogos ao vivo e serviços de assinatura, não serão os doadores de dinheiro em que muitos acreditaram, e isso já se reflete no primeiro caso. Mais jogos de serviço ao vivo estão fechados ou em breve serão extintos devido à falta de interesse dos usuários e à receita que retorne às empresas. As assinaturas de jogos, como PlayStation Plus e Xbox Game Pass, também podem ver uma desaceleração significativa do crescimento, porque a atenção dos usuários é muito dividida. O relatório observa: “O Gold Rush Live Service já teve seus vencedores”.

Elliott disse em uma entrevista adicional com a GamesBeat: “Muitos executivos pensaram que eram confiáveis ​​por algumas empresas de consultoria e pelas principais empresas da análise de jogos-esse crescimento de dois núcleos continuará (depois da pandemia), projetos de risco e estratégias de luz verde. Muitos Dos movimentos resultantes, em última análise, não são – ou não devem ser cancelados.

Em suma, simplesmente não há atenção suficiente ao jogador para visitar todos esses projetos, o que significa que os editores de jogos terão que encontrar outras maneiras de se manter. O Switch 2, que poderia apoiar qualquer tipo de jogo para celular para PC (se rumores sobre a funcionalidade nova do tipo mouse forem verdadeiros), provavelmente oferecerá aos editores uma maneira de expandir suas costas de seus catálogos nas costas. Os desenvolvedores também podem ter como alvo o mercado insuficiente.

E se houver um benefício para os jogadores, é que a indústria de jogos provavelmente deixará sua obsessão por títulos ao vivo e retornará a criar um título premium para um jogador que os jogadores realmente compram e jogam, o que é comprovado para jogar como Black Myth Wukong e Baldur’s Gate 3. Para citar Elliotta: “Minha recomendação: menos desperdício, menos tendências, mais inovações e mais segmentação suportadas pelos dados. O mercado não pode continuar a catering dos mesmos jogadores e espera que a torta cresça. “