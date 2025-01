O preço das ações da UPS é reduzido depois que a empresa de entrega disse que reduzirá o serviço com a Amazon

Na quinta -feira, o United Parcel Service (UPS) forneceu receita de 2025, pois reduziu o serviço com seu maior cliente, a Amazon, para se concentrar em empresas mais lucrativas. A decisão reduzirá a quantidade de Amazon em mais de 50%na segunda metade de 2026.

E anúncio inesperado Ele veio com resultados decepcionantes de receita, porque o UPS não atendeu às expectativas para 2024. A receita da UPS do Q4 foi de US $ 25,3 bilhões, logo abaixo dos US $ 25,42 bilhões.

Essa decisão ocorreu em um momento em que a UPS lutou devido à queda do pacote de pacote após o florescimento da pandemia do comércio eletrônico e o aumento da remessa do desconto em comerciantes de rede, como Shein e o tópico.

As ações da UPS reduziram mais de 14% em relação à tarde de quinta -feira, depois de caírem durante o comércio pré -crítico. A queda estava a caminho de derrubar o recorde atual do pior dia de ações, que ocorreu em julho de 2024, como um mercado de mercado Relatórios.

As ações perderam metade do valor de 2022, embora a empresa tenha dito que levaria carga menor para a Amazon, eventualmente aumentou sua renda por peça.

“A Amazon é nosso maior cliente, mas este não é nosso cliente mais lucrativo”, disse a diretora executiva Carol Tomé Investors em uma teleconferência na quinta -feira.

“Mudanças básicas”

A Amazon e suas filiais representaram cerca de 12% de sua receita da UPS 2023, que é quase todos os seus negócios com um pacote nos Estados Unidos.

Pacote é um transportador Esperando obter um volume De segmentos mais lucrativos, como produtos de saúde, mercados pequenos e médios e internacionais.

A UPS espera uma renda de cerca de US $ 89 bilhões em 2025, o que é uma queda de US $ 91,1 bilhões em 2024. O serviço de serviço trouxe todos os seus produtos da UPS Surepost e lançará muitos anos de iniciativa “eficiência” para economizar cerca de US $ 1 bilhão para uma economia de design de negócios.

A empresa deseja Reduza os custos do fechamento de edifíciosreduzindo o tamanho da frota de veículos e aeronaves e uma redução no tamanho de sua força de trabalho.

“Fazemos mudanças comerciais e operacionais que, juntamente com as mudanças fundamentais que já fizeram, nos levarão ao caminho para a se tornando mais lucrativa, ágil e diferenciada UPS, que está crescendo nas melhores partes do mercado”, disse Tomé em um relatório anual de ganhos.

Em 2025. A UPS espera que o volume médio diário agora reduza cerca de 8,5% em comparação com o ano anual, embora seja previsto que a renda por pacote aumentará em 6%.

