O preço do SMCI ACARIDADOS: Super Micro Computer Stock cai em frente à atualização esperada Naddaq

Estoques em Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI) reduziu cerca de 4% nesta manhã na loja Pre -Rick, no momento da redação deste artigo, após mais de 17% aumentaram ontem no otimismo em conexão com a receita do Q2 2025, que será anunciada após ser anunciada após o mercado é anunciado hoje.

No entanto, embora os investidores estejam sem dúvida interessados ​​em saber que a empresa de solução de armazenamento e servidor se apresentou no último trimestre, eles também estão aguardando ansiosamente as notícias da empresa de enviar seus muitos formas atrasados ​​10-K com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA ( Sec (Sec). A menos que esse formulário seja arquivado nas próximas duas semanas, o Super Micro Computer (também conhecido como supermicro) corre o risco de ser descartado da NASDAQ.

Aqui está o que saber no ruy-up das atualizações ansiosamente agendadas da Supermicro.

Os estoques de SMCI têm estado em um passeio selvagem ultimamente

Não é incomum que as pessoas descrevam a recente experiência do SMCI Investor como uma coleção que não podem ir. Isso se deve a alguns sobre os eventos da empresa, que começou na segunda metade de 2024.

O drama começou em agosto quando Um relatório de investimento ativista A empresa de um vendedor curta Hindenburg Research alegou ter descoberto “grande bandeira vermelha contábil” em Supermicrou. Próximo mês, Wall Street Journal Eles relataram que o Ministério da Justiça dos EUA (DOJ) explora a empresa por causa de supostas irregularidades contábeis.

Mas as coisas realmente chegaram aos fãs em outubro, quando o auditor supermico, Ernst & Young, renunciou como dever. Em uma carta sobre a renúncia da EY, a empresa contábil disse que “não está disposta a estar relacionada às demonstrações financeiras que prepararam (gerenciamento da Super Micro Computer”.

Considerando toda a incerteza e preocupação criadas por esta série de notícias, as pequenas ações surpreendentes do SMCI passaram a maior parte dos últimos seis meses experimentam extrema volatilidade. Por exemplo, depois que a EY anunciou a renúncia como auditor da empresa, as ações da SMCI caíram 32%em um dia.

Em meados de novembro, as ações foram negociadas com menos de US $ 18 em um ponto. (Este é um contraste significativo no início de 2024. Quando as ações estão no topo de US $ 120.)

As ações se recuperaram até a primeira parte de dezembro, depois que o comitê especial disse que não encontrou “nenhuma evidência de comportamento incompleto” na empresa. Mas desde então, as ações da SMCI flutuam para cima e para baixo – inclusive ontem com seu aumento de 17% e queda de hoje em itens de cerca de 4%.

O SuperMicro sairá da NASDAQ?

A principal preocupação para os investidores é o fato de a Supermicro não ter sido capaz de lidar com uma importante forma de SEC até agora. Este formulário é conhecido como o Formulário 10-K, uma solicitação legal e, se não for enviada, a Companhia pode ser expulsa com a Bolsa de Valores da NASDAQ. Na verdade, a Nasdaq é agora Dado o supermicro até 25 de fevereiro Enviar um formulário, de acordo com a empresa.

Se a Supermicro não suportar o padrão até então, a empresa poderá começar da NASDAQ – algo que seria um golpe devastador para si e seus investidores. Isso significa que, além de saber que a empresa Q2 se passou quando a empresa trazer seus ganhos hoje, os investidores procurarão cuidadosamente qualquer atualização para se submeter ao pedido da Delinqüente da SEC.

Onde o preço das ações do SMCI a partir daqui?

Em março de 2024, as ações da Super Micro Computer negociaram mais de US $ 122 o tempo todo, mas entraram em colapso a menos de US $ 18 até novembro. No ano passado, eles perderam mais de 42% de seu valor, do fechamento de ontem. No entanto, as ações anuais do SMCI aumentam quase 40%.

Onde eles saem daqui, pelo menos no curto prazo, é provável que seja muito dependente dos resultados financeiros que a Companhia anuncia hoje e atualiza que concede sua apresentação inadimplente da SEC qualquer possível desvio da NASDAQ.

Espera -se que seja supermicro Anuncie seu Q2 2025 Resultados hoje (11 de fevereiro de 2025) às 17:00 ET.

