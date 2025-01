O presidente de longa data da Warner Bros. David Haddad, da Interactive Entertainment, deixará o cargo

David Haddad, que foi presidente da Warner Bros. por 12 anos. Interactive Entertainment, está deixando a empresa. Ele partirá em abril.

Durante seu tempo na editora, a WBIE obteve grandes sucessos com franquias como Batman, Harry Potter e Mortal Kombat. Nos últimos anos, porém, a editora tem lutado com fracassos como Gotham Knights e Suicide Squad: Kill the Justice League.

“David escolheu cuidadosamente e propositalmente um momento em que nosso cronograma de lançamentos seja mais leve, o que ajudará a minimizar interrupções em nossos projetos e planos estratégicos em andamento e permitirá que esta equipe se prepare sem problemas para seu próximo título recorde”, disse o streaming global Warner Bros Discovery e O CEO e presidente de jogos, JB Perrette, disse em uma mensagem à equipe que relatou Diversidade.

Warner Bros Discovery está procurando seu sucessor. Haddad trabalha na Warner Bros há muito tempo, e as transições após uma liderança tão constante podem ser desafiadoras. O tempo restante na editora até abril deve ajudar a facilitar essa transição.

“Estou muito orgulhoso de tudo que conquistamos juntos na Warner Bros. Jogos durante minha passagem pela empresa”, destacou Haddad. “Foi um prazer absoluto trabalhar e construir nossas icônicas franquias de jogos, e continuarei a ser um apoiador entusiasmado dos empreendimentos futuros desta talentosa equipe. Estou ansioso para trabalhar no próximo capítulo da minha carreira e sempre serei grato pelo meu tempo na Warner Bros. Jogos.