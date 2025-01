O presidente Trump pede a eliminação dos moinhos de vento e a abertura do Mar do Norte, apelando ao sentimento dos contribuintes

O principal produtor britânico do Mar do Norte, Harbour Energy, quer vender participações nos campos petrolíferos do Mar do Norte e está a relançar planos para abrir o capital nos Estados Unidos. Reuters relatou anteriormente. A petrolífera americana Exxon concluiu a sua saída da região do Mar do Norte em julho do ano passado.

O Mar do Norte assistiu a um desenvolvimento significativo de parques eólicos por parte da Grã-Bretanha e dos países europeus, mas o sector eólico offshore, em rápido crescimento, teve alguns anos difíceis, à medida que os custos dispararam devido a problemas técnicos e na cadeia de abastecimento, ineficiências de produção e taxas de juro mais elevadas. o que levou muitas empresas a reverem seus investimentos.