O quadro elegante da Apple pode fazer com que os robôs domésticos se sintam menos como máquinas e mais como companheiros

Maçã Os pesquisadores desenvolveram a Um novo quadro Para que os robôs não humanóides se movam de maneira mais natural e extremamente durante a interação com as pessoas, potencialmente silenciou o caminho para assistentes robóticos mais atraentes em residências e locais de trabalho.

Pesquisa, publicada este mês no ARXIV, apresenta um design expressivo e funcional do movimento Elegntque permite que os robôs transmitam intenções, emoções e atitudes através de seus movimentos – não apenas a conclusão de tarefas funcionais.

“Para que os robôs se comuniquem mais naturalmente com as pessoas, o design do movimento do robô deve integrar qualidades expressivas – como intenção, atenção e emoções – com considerações funcionais tradicionais, como cumprimento de tarefas, restrições espaciais e eficiência temporal” A equipe da Apple Robotics escreve em seu trabalho de pesquisa.

(Crédito: Apple)

Como a lâmpada de mesa se tornou o objeto de teste perfeito para as emoções do robô

O estudo concentrou -se em um robô como uma lâmpada, remanescente do animado da Pixar Jr de luxo. Um personagem, equipado com uma mão de 6 eixos e uma cabeça contendo luz e um projetor. Os pesquisadores programaram um robô de dois tipos de robô: focado puramente funcional na conclusão de tarefas e movimentos mais expressivos destinados a comunicar o estado interno do robô.

No teste de usuários com 21 participantes, os movimentos expressivos melhoraram significativamente o envolvimento das pessoas e a percepção dos robôs. Esse efeito foi particularmente pronunciado durante tarefas sociais, como tocar música ou participar de conversas, embora tenha sido menos influente em tarefas puramente funcionais, como a adaptação da iluminação.

“Sem brincar, posso pensar que esse tipo de interação com um robô é desagradável, não é bem -vindo e engajado”, disse um participante do estudo, observando que os movimentos expressivos até tornaram o comportamento potencialmente intrusivo dos robôs mais aceitável.

Um guia visual mostrando um expressivo vocabulário móvel desenvolvido para um robô como uma lâmpada, incluindo gestos básicos e comportamento espacial. (Crédito: Apple)

O teste do usuário revela lacuna de idade nas preferências de movimento do robô

O estudo ocorre porque as principais empresas tecnológicas estão explorando cada vez mais a robótica. Embora a maioria dos robôs domésticos atuais, como um robô de vácuo, concentre -se apenas na função, este trabalho sugere que a adição de movimentos mais naturais e expressivos de futuros robôs pode fazer acompanhantes mais atraentes.

No entanto, os pesquisadores observam que o equilíbrio é crucial. “Deve haver um equilíbrio entre o envolvimento através do movimento e a conclusão da velocidade que é dada, caso contrário, uma pessoa pode se tornar impaciente”, disse um participante.

O estudo também revelou que os participantes mais velhos são significativamente menos sensíveis aos movimentos expressivos do robô, sugerindo que o comportamento do robô pode precisar ser ajustado com base nas preferências do usuário.

As oportunidades de robô se estendem de tarefas funcionais, como ler luz para interações sociais, como propostas criativas e socialização lúdica. (Crédito: Apple)

Futuro da robótica social: encontrar um lugar doce entre função e expressão

Embora a Apple raramente discute a pesquisa de robótica, este trabalho oferece dicas intrigantes sobre como uma gigante tecnológica pode acessar futuros robôs. O estudo sugere uma mudança fundamental no design da robótica: em vez de se concentrar apenas no que os robôs podem fazer, as empresas precisam considerar como os robôs sentem as pessoas.

O desafio que está à frente está não apenas na programação de um robô para realizar as tarefas, mas também no fato de que sua presença é bem -vinda em nossos espaços mais íntimos. À medida que os robôs passam dos pisos da fábrica para as salas de estar, seu sucesso pode ser menos dependente da eficiência bruta e mais da capacidade de leitura do quarto – literal e metaforicamente.

O trabalho da Apple será apresentado em 2025 Projeto de sistemas interativos Conferência em Madeiri em julho.

Os resultados indicam um futuro no qual o design de robôs requer muitas contribuições de animador e psicólogos de comportamento, além de engenheiro.

À medida que os robôs estão se tornando mais comuns em residências e locais de trabalho, fazendo -os se mover de maneiras que parecem naturais, não mecânicas, pode haver uma diferença entre outro gadget esquecido e um companheiro verdadeiramente necessário. O teste certo será se empresas como a Apple podem traduzir essas idéias de pesquisa em produtos que as pessoas não apenas usam, mas realmente querem se comunicar.