O que a arte dos detidos pode nos dizer sobre a baía de Guantánamo

Quando Moath al-Alwi deixou a baía de Guantánamo para se mudar para Omã, seguindo-o em seu caminho foi Cache de obras de arte Ele criou durante mais de duas décadas de custódia.

Al-Alwi foi o número detido de “028”-o professor que ele foi um dos primeiros a chegar à prisão militar dos EUA de Cuba após a abertura em janeiro de 2002. Sua partida do Centro de Detenção 6 de janeiro de 2025, junto com 10 colegas prisioneirosFazia parte do esforço para reduzir a população da prisão antes do final do mandato do presidente Joe Biden.

Para Al-Alwi, isso significava liberdade não apenas para si mesmo, mas também para sua obra de arte. Embora nem todos os detidos compartilhassem sua paixão, a criação da arte não era uma busca incomum por Guantánamo – de fato, era uma característica, oficial e informal, o centro de detenção desde a abertura há mais de 20 anos.

Como editores do livro recentemente publicado Obras de arte e testemunhar Guantánamo Moath al-Alwi: Paredes surdas falamDescobrimos que a criação da arte em Guantánam é mais do que auto -expressão; Isso se tornou um testemunho das emoções e experiências dos detidos e influenciou os relacionamentos dentro do centro de detenção. A arte da arte oferece maneiras únicas de entender as condições dentro do objeto.

Arte de saquinhos de chá e papel higiênico

Fechado sem acusação ou julgamento por 23 anos, Al-Alwi foi liberado pela primeira vez em dezembro de 2021. Devido a condições instáveis ​​em seu país natal, no entanto, sua transferência estava sujeita a encontrar outro país para realocação. Programado para serem lançados no início de outubro de 2023, ele e 10 outros prisioneiros de Jemen atrasaram ainda mais quando o governo Biden cancelou o voo devido a Preocupação com o clima político Após o ataque em 7 de outubro em Israel.

Durante sua detenção, Al-Alwi sofreu abuso e tratamento ruimincluindo alimentação forçada. Fazer arte era uma maneira de ele e outros, sobreviver e reivindicar sua humanidade, disse ele. Juntamente com seus ex-detidos, Sabri al-Qurashi, Ahmed Rabbani, Muhammad Ansi e Khalid Qasim, entre outros, se tornaram um excelente artista enquanto o seguravam. Seu trabalho foi apresentado em vários shows artísticos da IUA New York Times Documentário.

Durante os primeiros anos do centro de detenção, esses homens usaram todos os materiais à mão para criar obras de arte – a borda do saquinho de chá de papel higiênico, a haste de maçã para a impressão de flores e padrões geométricos e canções nas xícaras de isopo após cada refeição .

Ano de 2010 Adamina Administração começou a oferecer aulas de arte Em Guantánam, na tentativa de mostrar ao mundo tratar os prisioneiros humanamente e ajudá -los a demorar.

No entanto, aqueles que compareceram apenas receberam suprimentos rudimentares. E eles foram submetidos a testes corporais invasivos para a classe e a partir deles e, no começo, eles surgiram no chão, com uma mão -a uma mesa, durante cada sessão. Além disso, o tema de sua arte era limitado – os detidos eram proibidos de representar certos aspectos de sua custódia, e todas as obras de arte estavam sujeitas à aprovação e arriscaram -se a ser destruído.

No entanto, muitos detidos participaram do ensino para a amizade e a oportunidade de se envolver em alguma forma de expressão criativa.

Janela para a liberdade

A produção de arte serviu com muitos propósitos. Mansoor Adayfi, ex -detido de Guantánamo Baya e autor do livro Não se esqueça de nós aqui: perdido e encontrado em Guantanama,,, escreveu em sua contribuição para o livro sobre Al-Alwi No começo, “pintamos o que perdemos: lindo céu azul, mar, estrelas. Nós pintamos nosso medo, esperança e sonhos. “

Aqueles que foram transferidos de Guantáne descrevem a arte como uma maneira de expressar gratidão pela cultura, o mundo natural e suas famílias, enquanto fechadas por um regime que os caracterizou consistentemente como violento e desumano.

A estátua da liberdade tornou -se um motivo frequente para o artista Guantánamo distribuído para comunicar a traição das leis e ideais dos EUA. Lady Liberty é frequentemente mostrada em angústia – afogada, algemada ou encapuzada. Para Sabri al-Qurashi, um símbolo de liberdade sob coerção representou sua condição quando o pintou. “Estou na prisão, não livre e sem nenhum direito”, ele nos disse.

Pela segunda vez, a obra de arte respondeu diretamente às condições diárias da prisão.

Uma das primeiras peças de al-Alwi foi um modelo de uma janela tridimensional. Cerca de 40 a 55 centímetros, a janela estava cheia de pinturas que foram cuidadosamente rasgadas do Journal of Nature and Roads e em camadas para criar profundidade, por isso parecia ser visto em uma ilha com uma casa com palmeira e coco, feitos de torcidos torcidos pedaços de corda e sabão.

Al-Alwi foi inicialmente autorizado a segurá-lo em sua janela sem janelas, e detidos e guardas visitariam “assistir” pela janela. Mas, até onde sabemos, acaba sendo perdido ou destruído em um ataque da prisão.

Arte como representação e uma pausa

No segundo exemplo de como a arte pode ser uma expressão do que ex-detidos chamam de “irmandade”, Khalid Qasim, que foi fechado aos 23 anos e mantinha mais de duas décadas antes de ser transferido com al-Alwi, cafés mistos e o Terreno para café e areia rude para criar uma série de nove imagens texturizadas e evocativas para a memória de cada um dos nove homens que morreu enquanto mantido em Guantánamo.

Especialmente em períodos em que as regras do acampamento permitiram que os detidos criassem obras de arte em suas células, os artistas usam a prisão e encontraram objetos feitos mais do que uma apresentação do que faltavam, desejavam ou concebiam para os homens. A obra de arte ajudou a criar um fórum alternativo para as experiências masculinas, especialmente para os artistas que, juntamente com a grande maioria dos 779 detidos de Guantánam, nunca enfrentaram acusação ou julgamento.

As peças serviram como símbolos e metáforas da experiência dos detidos. Por exemplo, Al-Alwi descreve Seu navio grande modelo de 2015, Peitocomo a luta contra as ondas de um mar imaginário e ameaçador. Criando ele, ele escreveu: “Senti que estava salvando”.

Construído a partir do material de sua prisão, o trabalho também indica as condições de sua vida diária em Guantánam. Feito de fios de mopse, revelados por orações e camisetas, tampas de garrafas, pedaços de esponja e papelão de um pacote de refeições, os navios de Al-Alwi-ele fundou pelo menos sete oito anos e sua engenhosidade artística e suas circunstâncias.

Artistas Guantánamo falam sobre obras de arte como estar fechado como eles e submetido para as mesmas limitações e processos de aprovação ou desaparecimento aparentemente arbitrários.

A transferência para Omã al-Alwi e sua obra de arte também são divulgados desses processos. Isso também cria uma oportunidade de informar o público sobre o que Guantánamo significava para aqueles que foram mantidos lá e para 15 homens que ficam.

Alexandra Moore é professor de direitos humanos em estudos literários e culturais sobre Universidade de Binghamton, Universidade Estadual de Nova York.

Elizabeth Swanson é professor de arte e humanidades em Babson College.

Este artigo foi publicado de Conversa Sob a licença do Creative Commons. Ler Artigo original.

