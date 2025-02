O que a nova ignição poderia vir para o FDA significa para a segurança alimentar e os dispositivos médicos

Administração Trump para reduzir o tamanho do trabalho federal Food and Drug Administration Neste fim de semana, como funcionários recentemente envolvidos que inspecionam a segurança de ingredientes nutricionais, dispositivos médicos e outros produtos.

Testar funcionáriosAtravés do FDA, no sábado à noite, eles receberam um aviso de que seus empregos foram eliminados, de acordo com três funcionários da FDA que conversaram com o Associated Presho forneceu o anonimato porque não estavam autorizados a falar publicamente.

O número total de posições eliminadas não ficou claro no domingo, mas parece ser lançado para se concentrar nos funcionários nos centros da agência de alimentos, dispositivos médicos e produtos de tabaco – que incluem a supervisão de cigarros eletrônicos. Não ficou claro se os funcionários da FDA que examinam a droga estavam isentos.

Na sexta -feira, alguns funcionários esperavamDepartamento de Saúde e Serviços Humanos AmericanosLiberar 5.200 funcionários do julgamento em suas agências, de acordo com uma reunião do som do Instituto Nacional de Saúde. O HHS supervisiona o NIH, FDA e centros para o controle e prevenção da doença, entre outras coisas.

As pessoas que conversaram com a APS na sexta -feira, forneceram o anonimato, disseram que o número de funcionários de teste que receberiam alta no CDC será lançado quase 1.300. Mas a partir do início da tarde de domingo, cerca de 700 pessoas receberam notificação, de acordo com três pessoas que falaram sobre o anonimato porque não estavam autorizadas a falar publicamente. Eles disseram que nenhuma das demissões do CDC influenciou jovens médicos e pesquisadores que acompanham doenças no que é conhecido como serviço de inteligência epidêmica.

O FDA está sediado nos subúrbios de Maryland nos arredores de Washington e emprega quase 20.000 pessoas. É um longo alvo por um longo tempoO recém -nascido ministro da Saúde Robert Kennedy Jr.que acusaram a agência no ano passado de conduzir uma “guerra contra a saúde pública” por não aprovar tratamentos não comprovados, como psicodelia, células -tronco e terapias de cura.

Kennedy também pediu para remover milhares de produtos químicos e cores alimentares americanas. Mas a diminuição do FDA inclui a equipe responsável por revisar a segurança de novos aditivos e ingredientes, de acordo com um oficial da FDA que está familiarizado com o comunicado.

O porta -voz do HHS não respondeu imediatamente a um comentário na tarde de domingo.

Quase metade do orçamento da FDA de US $ 6,9 bilhões vem das taxas pagas pelas empresas regulamentadas pela agência, incluindo fabricantes de medicamentos e produtos médicos, o que permite à agência empregar cientistas adicionais para revisar rapidamente os produtos. A eliminação dessas posições não reduzirá o consumo de estado.

Um ex -funcionário da FDA disse que a redução de funcionários recentes pode retribuir, eliminando a equipe que geralmente é mais jovem e possui mais habilidades técnicas atualizadas. A força de trabalho da FDA está inclinada para trabalhadores mais velhos que passaram uma ou duas décadas na agência, e o escritório de responsabilidade do governo registrou em 2022 que o FDA “enfrentou historicamente os desafios do emprego e mantendo” por melhor dinheiro no setor privado.

“Você quer trazer um novo sangue”, disse Peter Pitts, ex -comissário associado da FDA sob o presidente George W. Bush. “Você quer pessoas com novas idéias, maior entusiasmo e o último pensamento em termos de tecnologia”.

Mitch Zeller, ex -diretor da FDA do Tobacco, disse que a libertação é uma maneira de “desmoralizar e minar o espírito da força de trabalho federal”.

“O efeito combinado do que eles tentam fazer é destruir a capacidade de contratar e manter talentos”, disse Zeller.

As forças de inspeção da FDA têm sido particularmente tensas nos últimos anos após a onda de partida durante a pandemia de Coid-19, e muitos dos atuais inspetor da agência são funcionários recentes. Não ficou claro imediatamente se esses funcionários estavam isentos.

Os inspetores da FDA são responsáveis ​​por monitorar milhares de alimentos, drogas, tabaco e dispositivos médicos em todo o mundo, embora APNo ano passado, informou que a agência enfrentou um atraso de cerca de 2000 instalações não infiguradas com drogasIsso não foi visitado antes da pandemia.

As forças de inspeção da agência também foram criticadas por não se mover mais rápido para capturar problemas recentes que incluem fórmula infantil, comida de bebê e pingos.

– Matthew Perrone, escritor de saúde da AP. O escritor médico da AP Mike Stobba contribuiu para este relatório.

