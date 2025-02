O que a USAID faz? O que saber sobre a agência para uma ajuda lateral que Elon Musk tenta desmontar

No fim de semana, Elon Musk liderou o X com uma série de tweets, alegando que a Agência de Desenvolvimento Internacional dos EUA (USAID) era “Organização criminosa“Isso foi feito” para morrer. “Nesta manhã, a porta da agência estava fechada para funcionários, logotipos e fotos de seu trabalho apreendido das paredes do edifícioE suas páginas da web e contas de mídia social são mais.

“Passamos o fim de semana indo para a USAID em madeira”. Tweet de Mošus na segunda -feira. O bilionário tecnológico também é o chefe do novo departamento de eficiência do governo, ou Doge, que ganhou cada vez mais poder pouco mais de um mês no segundo mandato do governo Trump.

A remoção óbvia da USAID vem depois que centenas de seus funcionários e contratados foram demitidos na semana passada. Cinco fontes disseram no sábado NBC News Este diretor de segurança da USAID -um deputado foi colocado em licença administrativa depois de tentar impedir que os funcionários da DOGE se aproximem de sistemas seguros da USAID.

Mais legisladores dos EUA Eles avisaram Essa mudança na estrutura da USAID não deve estar apenas sob a autoridade do executivo. Ainda assim, Musk parece estar progredindo com uma tentativa de desligar a agência.

“Dadas as coisas da USAID, eu passei por detalhes (para) com (Trump) e ele concordou que deveríamos desligá -lo”, Musk disse no vídeo Postado em X neste fim de semana.

Então, o que é uma USAID e qual poderia ser a exclusão da agência? Aqui está o que você precisa saber:

O que é USAID?

A USAID foi criada em 1961 como a primeira agência individual dos EUA encarregada da liderança da ajuda econômica externa, reunindo vários programas existentes sob um guarda -chuva. O objetivo acima mencionado da agência é “(gerenciar) ajudar os países estrangeiros a promover o desenvolvimento social e econômico”.

De acordo com um Site arquivado USAIDO presidente John F. Kennedy disse sobre a agência no momento de sua criação: “Não há evitação de nossas obrigações: nossas obrigações morais como líder sábio e um bom vizinho na comunidade intervaladora de nações livres – nossas obrigações econômicas como as mais ricas Os povos do mundo, na maioria das pessoas pobres, como nação, não depende mais dos empréstimos do exterior que uma vez nos ajudaram a desenvolver nossa própria economia – e nossas obrigações políticas como o único maior contra -contra -oponentes da liberdade. “

O que a USAID faz?

Ao longo de seis décadas, as operações da USAID usaram uma série de abordagens diferentes para o gerenciamento da assistência externa de ajuda.

Na década de 1970, a agência se concentrou na “abordagem básica das necessidades humanas”, trabalhando principalmente no fornecimento de recursos como alimentos e nutrição, saúde e educação. Na década de 1980, ele se voltou para programas maiores focados em estabilizar sistemas e moedas financeiras estrangeiras (1989. A USAID desempenhou “o papel principal no planejamento e implementação do programa após a queda do Muro de Berlim”, disse no site arquivado.)

2023. A USAID conseguiu mais de US $ 40 bilhões aprovados para cerca de 130 países, De acordo com o Serviço de Pesquisa do Congresso (CRS). Desse montante, US $ 16,8 bilhões começaram de acordo com a gerência, enquanto US $ 10,5 bilhões foram destinados à ajuda humanitária e US $ 7 bilhões em esforços de saúde. Segundo a CRS, os 10 primeiros destinatários dos fundos da USAID 2023 foram Ucrânia, Etiópia, Jordânia, República Democrática do Congo, Somalija, Iêmen, Afeganistão, Nigéria, Sudão do Sul e Síria.

“Refletindo o mandato para reduzir a pobreza da USAID, 70 dos 77 países com renda do Banco Mundial de baixo e menor tamanho recebeu assistência na USAID no EF2023”, afirmou o relatório da CRS. “A USAID programou 40% de seus fundos na Europa e Eurásia no EF2023, a maioria dos quais era para a Ucrânia”.

Por que isso tenta desligar?

A suposta missão de Doge era assumir a “abordagem empreendedora” ao governo, reduzindo “o excesso de regulamentos, (corte) de gastos desperdiçados e (reestruturação) de agências federais”.

Musk emoldou a tentativa de excluir a USAIDS como parte dessa missão individualista, Chamando a agência de “fraude” E “Morda”. Hoje de manhã, Musk anunciou Tweet, dizendo: “Pare de dar US $ países que nos odeiam”.

Enquanto isso, os especialistas alertam que o assassinato da USAID poderia ter Efeitos diretos A capacidade dos EUA de fornecer uma assistência colateral e exigir um enorme esforço da fundação.

“É uma ferramenta de segurança nacional que foi desenvolvida por mais de 60”, Jeremy Konynddyk, presidente do Aid Group International, disse em uma entrevista com Washington Post. “E se for destruído, não pode ser facilmente renovado.”

Fonte