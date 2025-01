O que é clickjacking? Como proteger seu negócio

Os hackers usam o ClickJacking para enganar as pessoas para assumir um software malicioso ou detectar dados confidenciais. Geralmente, há uma caixa oculta em um site inofensivo. A caixa invisível maliciosa é ativada quando os usuários clicam no site.

Os dados sensíveis podem ser roubados e acessados, resultando em reputação e danos financeiros a pequenas empresas. Além disso, existem penalidades relacionadas às leis de proteção de dados, como o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR). A implementação do conteúdo das políticas de segurança oferece algumas medidas de proteção eficazes.

O que é clickjacking?

Uma técnica usual de cliques envolve o uso de botões ou conexões de decoração. O usuário acha que clica no elemento visível, mas na verdade se comunica com o IFFrame malicioso oculto. Isso pode levar a compartilhar informações confidenciais ou ativar uma câmera da web oculta sem o seu conhecimento.

Os tipos usuais de ataques de cliques

Aqui estão algumas táticas de clicar em táticas.

Na versão clássica dos ataques de clickjacking, o hacker coloca o IFFrame transparente no site.

Alguns ifframes usados ​​são quase imperceptíveis porque os hackers podem abrir um opaco para zero no site de destino.

Alguns ataques de cliques podem manipular o cursor.

Alguns atacantes representam um vídeo ou pesquisa com um player de vídeo malicioso oculto disfarçado sob o inocente de uma aparência inocente. Uma instância significativa disso é observada em situações em que os editores do Google usam o ClickJacking.

Como o cliques pode afetar seu negócio

Isso pode levar aos hackers ter acesso a dados comerciais confidenciais. Informações roubadas podem ser usadas para roubar identidades ou vendas em uma web escura. Compreender mais sobre as condições de segurança cibernética pode ser útil para reconhecer e prevenir essas ameaças.

Fortes violações

Outras empresas incluem o ClickJacking, que pode servir como um local de entrada para violações mais graves. Os hackers podem usar a vulnerabilidade de clickjacking para se infiltrar em sistemas de negócios e desviar os usuários para páginas prejudiciais.

Erodetrust

O ClickJacking pode minar a confiança em uma pequena empresa, o que potencialmente leva a uma receita reduzida, aumento da quebra de clientes e danos à sua reputação.

Reconhecimento do clickjacking

Aqui estão algumas coisas que você deve procurar para reconhecer o ataque.

Se, ao clicar na página de destino, ele o revertendo para outro lugar, gatilhos downloads ou abrir novos cartões, você pode ser vítima de um ataque.

Pop -ups frequentes no site podem ser outro indicador claro.

É outra bandeira vermelha se o seu cursor se comportar estranhamente, como se ele fosse inconsistente.

Um desempenho ruim no site é outro elemento que você deve assistir. O resultado e o tempo de carregamento mais lento podem ser o resultado.

Estratégias de prevenção de clickjacking

Aqui estão alguns métodos comprovados para evitar esse problema. Lembre -se de que a estrutura da política de segurança aumenta a segurança.

CSP é um padrão de segurança. Os proprietários de sites que o usam podem dizer qual conteúdo é legítimo. É uma ótima maneira de evitar um ataque. As atualizações de software são necessárias. Isto é especialmente verdade nos acessórios e navegadores da web. Lembre -se de incluir patches para qualquer vulnerabilidade de segurança que possa ser usada. Lembre -se de permitir que qualquer recurso de segurança do navegador construído para se proteger desse problema.

Usando o cabeçalho do X-Frame-Opions

Diretivo

Isso controla quais sites podem instalar conteúdo. Os ancestrais da estrutura podem listar diferentes domínios permitidos. Permite os recursos que o navegador pode carregar para qualquer página.

Cabeçalho X-Octobert-Octions

Essa ferramenta pode evitar ataques de cliques, garantindo que a página não esteja incorporada em outros sites. Os desenvolvedores podem colocá -lo na configuração de serviço e na caixa de aplicativos da web.

Atualize e patching Aplicativos da Web

É necessário o fechamento das lacunas de segurança para que você não visite o site malicioso ao clicar em clicar.

Atualização regular dos aplicativos e navegadores modernos da Web para garantir que os recursos da política de segurança sejam necessários.

Aproveite as atualizações de software que incluem patches e atualize -os regularmente.

Conduzindo um teste de clique

Executando um teste para acessar a vulnerabilidade do site contra um ataque invisível para iframes, significa usar o seguinte guia:

Você precisará entender o IFrame invisível, que é um dos métodos padrão utilizados. Você pode escolher entre várias ferramentas de teste diferentes, como OWASP . Em seguida, crie uma página de teste que inclua um ifFrame construído. Você pode usar scanners automatizados como OWASP ZAP para ajudá -lo. Documentar todos os seus processos de teste, descobertas e vulnerabilidades é necessária. Considere ajustar as opções de quadro X. Lembre -se de agendar testes regulares. A nova vulnerabilidade está aparecendo constantemente com o tempo.

Aspecto Descrição Estratégias de prevenção Ferramentas/métodos Definição O ClickJacking é uma técnica enganosa na qual o usuário é enganado ao clicar em algo diferente do que o usuário percebe. Esteja ciente da natureza do clickjacking e educar os funcionários. Treinamento da consciência de segurança Os objetivos usuais Freqüentemente, botões de destino, conexões no site e as plataformas de mídia social. Atualize e patch sites e aplicativos regularmente. Atualizações de software, patches Técnica Inclui uma camada de iframa transparente por meio de botões ou conexão legítimos. Realize a Política de Conteúdo (CSP) para controle que pode ser carregado na página. Política de conteúdo de segurança (CSP) Impacto no trabalho Isso pode levar ao roubo de dados, ações não autorizadas e violações de segurança. Realize auditorias e estimativas regulares de segurança. Auditoria de segurança, avaliações de risco Sinais de cliques Mergulhos inesperados, comportamento de xingamento incomum, desempenho inadequado ou lento do site. Siga o tráfego da Web e a atividade do usuário para anomalias. Ferramentas de rastreamento Consequências legais Possível desrespeito pela Lei de Proteção de Dados, como GDPR, devido à violação dos dados. Garanta o cumprimento das leis relevantes de proteção de dados. Software para gerenciar a correspondência Variedades de clickjacking Inclui Cursorjacking, Liquefying (em redes sociais) e Filejacking (manipulação dos arquivos de download). Misture as medidas de patinação, como o cabeçalho das opções de quadro X. O cabeçalho X-Farry, cabeçalho, ferramentas para combater os cliques Defesa da interface do usuário Forneça uma interface do usuário contra camadas de iframa não autorizadas. Use scripts para rejeitar o quadro e garantir um design de interface de usuário segura. Script para quebrar um quadro, um design de interface de usuário seguro Resposta a incidentes Identificação rápida e isolamento de sistemas afetados. Ter um plano de resposta a incidentes. Plano de resposta a incidentes Mitigação a longo prazo Atualizações regulares de políticas e práticas de segurança. Construa uma cultura de consciência da segurança cibernética dentro da organização. No decorrer do treinamento dos funcionários, atualizações de políticas

Melhores práticas no design de sites para evitar o clickjacking

O design do site de design inclui o uso das opções de estrutura x. Existem três valores que você pode definir para este cabeçalho. O valor de ‘renúncia’ impede as páginas do seu site exibidas no iFrame, o que é uma maneira eficaz de proteger contra ataques de cliques.

A Política de Segurança de Conteúdo (CSP) permite criar uma lista de origem branca a partir da qual você pode baixar conteúdo, como imagens, folhas de estilo e scripts.

Respondendo a um incidente com clicar

Aqui estão as medidas a serem tomadas se seu trabalho for atacado.

A resposta imediata é necessária quando você identifica e isola quais sistemas afetam.

Você precisa desativar e remover qualquer código malicioso e identificar os lados incluídos.

Redefina os tokens da sessão e altere suas senhas.

Patch toda a vulnerabilidade e implemente atualizações em sua plataforma e software da Web.

A longo prazo, você precisa atualizar e implementar a política de segurança de conteúdo e outros cabeçalhos, como opções de estrutura X.

Construção de uma cultura de consciência da segurança cibernética

Os exercícios interativos são uma ótima maneira de educar os funcionários para evitar ataques de cliques. Inclua essas sessões e outras sobre as ameaças de segurança cibernética no embarque.

Perguntas frequentes: clickjacking

Aqui estão algumas respostas para as perguntas frequentemente feitas.

Qual é o ataque como jacking?

Esta é uma forma de clickjacking, onde as pessoas são enganadas ao clicar no botão “curtir” no Facebook ou em outras plataformas de mídia social.

O clickjacking é sério?

Isso é sério porque pode listar as pessoas para converter dados confidenciais ou permitir acesso a seus dispositivos.

O ClickJacking pode afetar todos os tipos de sites?

Em termos técnicos, esse tipo de ataque pode afetar qualquer site. No entanto, os sites usados ​​pelas políticas de segurança de conteúdo, a opção da opção X-Frama e os scripts para liberação são mais resistentes a essas ameaças.

Como evitar visitar uma página maliciosa?

Verifique o URL antes de clicar nele. Procure os truques usuais, como a escrita errada ou extensões incomuns de domínio como .NET em vez de .com.

Digite o endereço do site que deseja visitar diretamente na pista de endereço.

Como os ancestrais para a política de segurança ajudam na defesa do clickjacking?

A Política de Segurança de Conteúdo possui uma diretiva de testemunhas oculares que controla sites que podem enquadrar o conteúdo. Impede que os hackers usem o iframe para enganar os usuários.

