O que é um visto H-1B?

O visto H-1B é uma categoria de visto que não é imigrante nos Estados Unidos, permitindo que os empregadores dos EUA empregassem temporariamente trabalhadores estrangeiros em profissões especiais. Essas profissões geralmente exigem conhecimentos e habilidades especializadas, geralmente em áreas como tecnologia, ciência, engenharia, matemática e outras áreas relacionadas. Aqui, mudaremos para o visto H1B e todas as diretrizes do H-1B em que os proprietários de pequenas empresas devem saber antes de usarem essa opção.

Entendendo o visto H1B

O visto H-1B é a categoria de neimigrante de visto fundada pelos Estados Unidos para permitir que os empregadores dos EUA empregassem trabalhadores estrangeiros em profissões especiais. Essas profissões geralmente exigem experiência teórica ou técnica em campos especializados, como TI, Finanças, Engenharia, Matemática, Ciência, Medicina e muito mais. A principal intenção por trás do programa de visto H-1B é ajudar as empresas americanas a superar a falta de trabalho em certos setores de alta qualificação e trazer vários talentos que podem contribuir para a economia americana.

Os principais aspectos do visto H-1B incluem:

Ocupações especiais : O visto é marcado para empregos que exigem um alto nível de conhecimento especializado e pelo menos o equivalente a um diploma de bacharel em um campo relacionado.

: O visto é marcado para empregos que exigem um alto nível de conhecimento especializado e pelo menos o equivalente a um diploma de bacharel em um campo relacionado. Duração : Geralmente, o visto H-1B é apresentado no período inicial de três anos, que pode ser estendido a um máximo de seis anos; Exceções existem para certas circunstâncias.

: Geralmente, o visto H-1B é apresentado no período inicial de três anos, que pode ser estendido a um máximo de seis anos; Exceções existem para certas circunstâncias. Cap anual : Há um limite anual do número de vistos H-1B emitidos (geralmente 65.000 sob um limite regular e 20.000 adicionais para aqueles que têm um mestrado nos EUA ou mais).

: Há um limite anual do número de vistos H-1B emitidos (geralmente 65.000 sob um limite regular e 20.000 adicionais para aqueles que têm um mestrado nos EUA ou mais). Requisitos de salário : Os empregadores precisam pagar aos trabalhadores H-1B pelo menos um salário predominante ou salário real pago a posições semelhantes, dependendo do que é mais alto, para garantir que o emprego de trabalhadores estrangeiros não afete negativamente os salários e as condições de trabalho dos trabalhadores dos EUA.

: Os empregadores precisam pagar aos trabalhadores H-1B pelo menos um salário predominante ou salário real pago a posições semelhantes, dependendo do que é mais alto, para garantir que o emprego de trabalhadores estrangeiros não afete negativamente os salários e as condições de trabalho dos trabalhadores dos EUA. Dupla intenção : Ao contrário de muitos outros tipos de vistos que não são imigrantes, o visto H-1B permite “dupla intenção”. Isso significa que os indivíduos que possuem o visto H-1B podem continuar e fornecer um papelão verde enquanto moram nesse visto nos EUA.

: Ao contrário de muitos outros tipos de vistos que não são imigrantes, o visto H-1B permite “dupla intenção”. Isso significa que os indivíduos que possuem o visto H-1B podem continuar e fornecer um papelão verde enquanto moram nesse visto nos EUA. Mantido: Os proprietários de vistos de visto H-1B podem trazer seus membros imediatos da família (cônjuge e crianças com menos de 21 anos) nos EUA na categoria de visto H-4. Em certos casos, os proprietários de vistos de visto H-4 podem obter uma aprovação do trabalho.

O visto H-1B atua como uma entrada para profissionais estrangeiros que desejam trazer suas habilidades especializadas para a força de trabalho dos EUA, enquanto fornecem uma possível maneira a uma residência permanente. Este programa enfatiza a importância de cumprir os pedidos dos empregadores dos EUA de talento especializado, ao mesmo tempo em que protege os interesses dos trabalhadores americanos.

O papel do serviço cívico e de imigração

O Serviço de Nacionalidade e Imigração dos EUA (USCIS) (USCIS) é uma agência federal responsável pelo processamento dos pedidos de visto H-1B e garantir que empregadores e trabalhadores estrangeiros atendam aos requisitos para esta categoria de vistos. O USCIS é crucial ao decidir sobre os pedidos da H-1B Visa e a emissão de aprovação.

Cumprimento de trabalhadores estrangeiros para o visto H 1b

Para atender às condições do visto de H-1B, os trabalhadores estrangeiros devem atender a certos critérios, incluindo:

Tenha uma oferta de emprego de um empregador americano.

O trabalho deve estar em uma ocupação especial.

Posse da educação e qualificações necessárias para o local, com documentos de apoio.

O empregador deve se inscrever em nome de um trabalhador estrangeiro.

Sob a visão H-1B, deve haver um slot disponível se estiver sob o limite numérico anual (detalhes listados abaixo).

Demandas educacionais e profissionais

Os candidatos ao H-1B geralmente devem possuir a menor qualificação de solteiro ou equivalente em sua área específica. Certas funções podem exigir graus avançados ou certificados especializados com base em uma solicitação de emprego.

As qualificações educacionais do candidato devem estar diretamente relacionadas ao trabalho oferecido a eles, na aplicação teórica e prática.

Em certas situações, a experiência profissional relevante e as realizações profissionais podem ser aceitas como um substituto para a educação formal.

Procedimento de solicitação de visto H-1B

O processo de registro eletrônico H-1B geralmente inclui as seguintes etapas:

Aplicação de trabalho do empregador (LCA): Para garantir o respeito pelas condições de trabalho e confirmar que eles pagarão o trabalhador do H-1B ao salário predominante, ele é obrigado a se submeter ao empregador ao Ministério do Trabalho da LCA (DOL). Petição do Empregador I-129: O empregador ensina o formulário I-129, conhecido como solicitação de trabalhadores não imigrantes, USCIS. Este formulário deve conter detalhes do trabalho, uma qualificação de trabalhador estrangeiro para a posição e informações adicionais necessárias. Processamento do USCIS: USCIS examina a petição e, se aprovado, emite um aviso de ação I-797. Se o visto H-1B estiver sujeito a um limite anual (explicado abaixo), ele poderá ser inserido na loteria H-1B. Processamento consular ou mudança de status: Se um trabalhador estrangeiro fora dos EUA, eles devem solicitar um visto H-1B na embaixada ou consulado dos EUA. Se o trabalhador já estiver nos EUA, ele poderá solicitar uma mudança de status no H-1B.

Etapa Descrição Responsabilidade Principais documentos/requisitos Aplicação de trabalho do empregador (LCA) O empregador deve se submeter ao Ministério do Trabalho da LCA (DOL) para confirmar que pagará o trabalhador da H-1B ao salário predominante e de acordo com certas condições de trabalho. Empregador -LCA (FORM ETA-9035) enviado por DOL

– Documentação para provar um salário predominante para ocupação

– Confirmação das condições de trabalho Petição do Empregador I-129 O empregador envia um Formulário I-129, um pedido de um trabalhador não imigrante, com o USCIS, incluindo detalhes sobre o trabalho e qualificações de um trabalhador estrangeiro. Empregador – Formulário I-129

– Aprovação da LCA da DOL

– Prova de uma qualificação de trabalhador estrangeiro (graus, experiência de trabalho)

– Oferta e descrição do trabalho Processamento do USCIS O USCIS examina o formulário de petição I-129 e, se aprovado, emite um aviso de ação I-797. A petição pode ser inserida na loteria H-1B se estiver sujeita a um limite anual. Serviço de Cidadania e Imigração EUA (USCIS) – Aviso de ação I-797 (Aviso de aprovação)

– Se ele estiver sujeito a pingos, uma entrada potencial na loteria H-1B Processamento consular ou mudança de status Dependendo da localização dos trabalhadores, eles devem solicitar um visto H-1B na embaixada/consulado dos EUA ou solicitar uma mudança de status para H-1B se já estiverem nos EUA Trabalhador estrangeiro -FO Processamento consular: Formulário DS-160, passaporte, foto, I-797, entrevista na embaixada/consulado dos EUA

-Oly para alterar o status: Formulário I-539 (um aplicativo de expansão/alteração do status não-migrante), I-797

– Suporte para documentos (por exemplo, qualificação, oferta de emprego)

Papel dos empregadores no procedimento VISA H1 B

Os empregadores são responsáveis ​​por:

Pagamento de trabalhadores da H-1B que superem o salário para ocupação e local.

De acordo com os termos e condições da ACL aprovada.

Fornecendo um ambiente de trabalho seguro e adequado.

Obtenção de certificação trabalhista enviando os formulários e taxas necessários com o USCIS.

Mantendo registros e documentação apropriados.

Salário predominante e visto h-1b

Os salários H-1B são geralmente determinados com base em um salário predominante para ocupação em uma posição geográfica em que o trabalho será realizado. A DOL fornece salários para determinar o salário mínimo para funcionários estrangeiros.

Caps de visto e restrições H1B

Existem dois tipos principais de visto H-1B:

Limitações regulares: este é um limite anual do número de novos vistos H-1B disponíveis, definido como 65.000.

Cap de magistro: mais 20.000 vistos estão disponíveis para trabalhadores estrangeiros com um mestrado ou mais do que uma instituição americana.

Certas organizações, como instituições de pesquisa universitárias e sem fins lucrativos, estão isentas dessas restrições.

Os trabalhadores da H-1B realizando o trabalho ou serviços na comunidade da ilha de North Mariane (CNMI) e Guam também podem ser libertados das restrições H-1B, sob a Lei de Recursos Naturais Consolidados. Os trabalhadores da H-1B nas ilhas de Guam e Mariana do Norte estão isentos de limites de H-1B se seus empregadores enviarem uma petição antes do final do referido prazo.

Ocupações especiais e cronograma de visto ho-1b

Os vistos de H-1B são geralmente designados para empregos em ocupações especiais, que geralmente incluem campos como tecnologia, engenharia, ciências, matemática, medicina e negócios. Essas ocupações requerem conhecimentos e habilidades especializadas.

Restauração de vistos e extensão do H-1B

Os vistos de H-1B são inicialmente emitidos por até três anos e podem ser estendidos a mais três anos, permitindo uma estadia máxima de seis anos. Essas extensões geralmente dependem após o emprego contínuo com o mesmo empregador.

Transição do visto H-1b em residência permanente

Os proprietários de vistos H-1B podem passar para uma residência permanente (mapa verde) se o empregador os patrocinar em um green card com base no emprego. Este procedimento pode levar vários anos e inclui vários estágios, incluindo um certificado de trabalho e solicitação de USCIS.Lei sobre recursos.

Perguntas frequentes: o que é um visto h-1b

Qual é a duração do visto H-1B?

O visto H-1B padrão geralmente é emitido por até três anos. Pode ser estendido a mais três anos, permitindo a máxima permanência total de seis anos. Em certas situações, os proprietários de vistos H-1B podem se qualificar para extensões fora do limite de seis anos se estiverem buscando ativamente uma residência permanente (mapa verde).

Os proprietários de visto H-1B podem trazer viciados para os EUA?

Os proprietários de vistos H-1B podem trazer seus familiares imediatos (cônjuges e crianças solteiras com menos de 21 anos) nos EUA sob vistos dependentes do H-4. O visto H-4 Visa pode morar nos EUA, mas não está autorizado a trabalhar, com exceções limitadas.

O que acontece se o proprietário do visto H-1B perder o trabalho?

Se o proprietário do visto H-1B perder o emprego, eles geralmente se afastam deles, a menos que ele encontre outro empregador que esteja disposto a patrociná-los por um novo visto H-1B ou mudança de status para outra categoria de visto. Alguns trabalhadores do H-1B podem ter um período de até 60 dias para encontrar novos empregos ou abandonar o país, dependendo de suas circunstâncias específicas.

Existem outras maneiras de empregar temporariamente trabalhadores estrangeiros nos EUA?

Além do visto H-1B, existem várias outras categorias de vistos que permitem que os empregadores contratem trabalhadores estrangeiros temporários. Isso inclui:

Os vistos de H-2A e H-2B para trabalhadores agrícolas e não compatíveis sazonais.

Visto L-1 para transplantes dentro da corrupção.

O Vistos para indivíduos com habilidades extraordinárias ou conquistas.

TN VISAS para profissionais canadenses e mexicanos sob o Acordo US-Moxico-Kanade (USMCA).

Como o visto H-1B é diferente de outras categorias de vistos?

O visto H-1B é especialmente projetado para trabalhadores estrangeiros em profissões especiais, que geralmente requer um diploma de bacharel ou mais. É patrocinado pelo empregador e é frequentemente usado em indústrias como tecnologia, engenharia e assistência médica.

Outras categorias de vistos têm critérios e propósitos diferentes de elegibilidade. Por exemplo, Viza H-2A e H-2B são destinados a trabalhadores temporários e não profissionais. Leia mais sobre o que o visto H2B está aqui. Os vistos de L-1 são intracominados e o visto é para indivíduos com habilidades ou realizações extraordinárias.

Cada categoria de visto tem seu próprio conjunto de demandas, limites e o processo de aplicação.

