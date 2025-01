O que fará a aceitação de dados climáticos em seu marketing

O trabalho está progredindo graças aos dados. Sabemos que os dados executam estratégia, inovação e tomada de decisão, mas muitas empresas não conseguem desbloquear todo o seu potencial. Embora os orçamentos sejam atribuídos e os dados sejam coletados e analisados, há um problema comum: muitos dados permanecem suficientemente responsáveis ​​a longo prazo.

Quando se trata de dados climáticos, essa lacuna é mais abismo. Apesar da crescente urgência da sustentabilidade, os dados ambientais geralmente não são usados ​​de maneira eficaz, especialmente na comunicação da marca porque as empresas querem evitar Armadilhas de lavagem verde. Essa lacuna é uma oportunidade perdida para empresas em todos os setores.

Você provavelmente já viu inúmeras reivindicações sobre aceitabilidade ecológica, vegetação e rede zero, mas a realidade por trás dessas expressões é muitas vezes muito mais complexa do que os slogans sugerem. Com muita frequência, os dados reais por trás dessas reivindicações são muito simplificados ou negligenciados, deixando os consumidores sem insight de que precisam tomar decisões informadas.

Leia ainda mais para traduzir efetivamente dados climáticos em mensagens de marketing eficazes e autênticas, do fundador da tecnologia que construiu uma empresa baseada em climas baseados cientificamente e em seus aplicativos do mundo real.

Melhorar a granularidade e precisão

Há uma razão pela qual as empresas tecnológicas enfatizam a importância de dados detalhados e precisos. Para que os dados sejam credíveis e eficazes, eles devem primeiro obter um alto grau de precisão – uma base sólida que permite que as empresas tomem decisões confiáveis.

Por exemplo, minha empresa Vaayu fornece software que permite que marcas e empresas de varejo monitorem sua influência global. A tecnologia gera dados detalhados e precisos em áreas -chave, como emissões de carbono, consumo de água e resíduos através do processo de cálculo automatizado. Esse nível de detalhe ajuda os parceiros a identificar certas áreas em que podem segmentar sua marca e, que é crucial, se comunicar com os clientes, incentivando resultados de sustentabilidade mais significativos.

Usando os dados disponíveis mais poderosos, as empresas obtêm informações que podem ser traduzidas em mensagens de marketing transparentes e credíveis ecoando com os consumidores.

Construir um entendimento dos dados climáticos

Nos negócios, os dados capacitando todos os envolvidos. Para traduzir efetivamente dados climáticos em mensagens endereçadas aos consumidores, é importante atrair o maior número possível de olhos e ouvidos. Ao envolver diferentes perspectivas em todo o processo, os dados podem ser especificados em algo que é fácil de entender, mantendo seus tons e detalhes ao mesmo tempo.

De fato, como advogado ao longo da vida de uma alfabetização em carbono, descobri que a maneira mais influente de incentivar a mudança real no envolvimento dos membros da equipe que vêm não apenas da ciência, mas também das comunicações, estratégia climática e muito mais. Ao incentivar o entendimento conjunto dos dados, as equipes podem cooperar melhor, traduzir idéias sobre ações significativas e se comunicar transparentemente com os consumidores, o que finalmente cria credibilidade e confiança.

Deixe os dados contarem a história

Uma vez que as marcas são esclarecidas sobre o que posso e o que não posso dizer, os dados se tornam o narrador perfeito, oferecendo não apenas conclusões precisas, mas também convincentes. Em muitos casos, esse alinhamento é o que desencadeia as histórias mais convincentes de sucesso.

Vamos fazer um trabalho recente da Vestiaire Collective, um mercado on -line global especializado na compra e venda de moda e acessórios de luxo. Através Sua colaboração com VaayuA Vestiaire Collective aproveitou o preço dos preços de usá -lo para destacar os benefícios econômicos e ambientais de sua moda favorita.

Os dados que incentivaram essa campanha vieram de uma extensa pesquisa do consumidor, desenhando insights de mais de 13.000 disciplinas em todo o mundo. Para obter preços métricos no desgaste, analisamos dados de 250.000 transações, verificamos cruzados e escalamos com os valores da literatura. Descobrimos que as coisas favoritas de luxo foram compradas na Vestiaire Collective a longo prazo, 33% mais acessíveis que a nova moda rápida, ao contrário do que a maioria dos consumidores acreditaria. Esta pesquisa exclusiva prepara um palco para o futuro em que os consumidores reconsideram seu investimento na moda, com descobertas que mostram que 70% concederam a prioridade de itens com bom valor para revenda, o que também sinaliza uma mudança no comportamento do consumidor.

“Usando as tecnologias de monitoramento de carbono de Vaayu, mostramos que nossa moda favorita oferece benefícios econômicos e ambientais”, diz Dounia Wone, chefe da influência do Vestiaire Collective. “Juntos, podemos transformar hábitos do consumidor e criar um mundo sustentável”.

Dados confiáveis ​​e precisos são essenciais para traduzir informações climáticas complexas para o marketing convincente. A campanha coletiva da Vestiaire mostra que dados confiáveis ​​desencadeiam histórias impressionantes, enfatizando as vantagens ambientais e financeiras.

O futuro que precisamos construir não apenas se aplica à designação do quadro – trata -se de lançar uma mudança real de comportamento e prática, coordenando o lucro para esse fim. Quando as marcas estão estrategicamente usando suas informações, ela tem o potencial de acender a confiança do consumidor e incentivar uma mudança significativa. Assim, à medida que as empresas aceitam totalmente as informações climáticas, elas não são apenas participantes da conversa sobre sustentabilidade; Eles lideram.

Namrata Sandhu é o co -fundador e diretor executivo da Vaay.

