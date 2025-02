O que podemos aprender com a redução dos preços da insulina

O Fast Company Council é uma comunidade de membros privados de líderes, especialistas, executivos e empreendedores influentes que compartilham suas idéias com nosso público. Os membros pagam taxas anuais de associação pelo acesso à aprendizagem de pares e liderança de pensamento, eventos e muito mais.

Na última década, o custo crescente da insulina aboliu a questão sistêmica mais ampla dos custos mais altos de assistência médica que impediram muitos americanos de se aproximarem dos cuidados básicos. Pessoas com diabetes, que dependem de insulina para manter sua saúde, têm um preço rotineiramente com seus medicamentos – forçaram -se a escolher preencher suas receitas ou pagar outras contas. Como resultado, reduzir o custo da insulina tornou -se uma reunião política, forçando funcionários e reguladores selecionados a tomar medidas.

Considerando a complexidade do sistema de saúde americano, não há bala mágica quando se trata de reduzir os preços da insulina – ou qualquer preço da receita sobre o assunto. A proteção da patente, o vazio nos regulamentos de destino sobre acessibilidade e problemas com a cadeia de suprimentos são apenas um punhado de dinâmica de rede no jogo. No entanto, os esforços colaborativos de produtos farmacêuticos, legisladores e outras partes interessadas, a maré dos preços da insulina começa a girar.

Nova pesquisa de Goodrx Isso mostra que o preço médio por unidade de insulina caiu 42% de 2019 para o meio de 2024.-a média mais comum na década. Significativo é que não é apenas um fator que contribuiu para essa queda significativa. E Lei sobre redução da inflaçãoQue começou a limitar as despesas do Medicare Register, ele era um trocador de jogos para milhões de americanos. Os programas para a redução e economia de fabricantes voluntários, bem como o aumento da aprovação de biossimil e genéricos, também incentivaram uma grande queda nos preços da insulina. Coletivamente, esses esforços refletem a mudança central para melhorar a acessibilidade. O mais importante, isso ilustra como, quando a indústria se funde, nós latas Torne a medicação mais acessível.

Cooperação como um catalisador para uma mudança

Apresentando uma nova era de medicina acessível, necessária para trabalhar juntos no ecossistema de cuidados de saúde. Empresas farmacêuticas, criadores de políticas, companhias de seguros e sistemas de saúde têm uma parte crítica da solução. Embora a redução de preços da insulina seja uma vitória perceptível, o custo do bolso de drogas prescrito ainda está subindo. Desde 2014, os preços na lista de prescrição aumentaram Quase 40%. Hoje, Medicamentos menores são cobertos com seguroe outros estão sujeitos a limitações como terapia constante e aprovação anterior. Esses fatores contribuem por que é avaliado 53 milhões de americanos Deixe seus medicamentos no balcão da farmácia todos os meses.

Um exemplo de insulina mostra um impacto que os esforços comuns podem ter em mudanças permanentes, e os parceiros privados podem desempenhar um papel significativo no início da inovação. Em Goodrx, vimos a oportunidade de contribuir para a solução Parceria com a Sanofi 2023 ofereceu sua insulina mais prescrita, Lantus, por apenas US $ 35 a todos os americanos – se eles tinham seguro ou não. Isso aconteceu antes que o fabricante implemente seu próprio programa de consumidores com seguro comercial e, no mesmo ano de cobertura, os inscritos no Medicare iniciaram benefícios de US $ 35 com caps de insulina.

Aplicar um rascunho de insulina

Embora a insulina tenha sido o ponto de partida, foi apenas o primeiro passo em nosso caminho para apoiar melhor as pessoas com diabetes. Da parceria da Sanofi, a Goodrx expandiu seus esforços lançando programas de pagamento em dinheiro com outros fabricantes para tornar os medicamentos e dispositivos essenciais de diabetes mais acessíveis para aqueles que não estão cobertos por seguros ou altos custos do seu bolso. Por exemplo, ingressamos na Dexcom para reduzir o preço de seus monitores contínuos de glicose Dexcom G6 e Dexcom G7 por mais de US $ 200 por mês para os consumidores com diabetes. Ambos os programas têm trouxe economias Milhares de pessoas que usaram a Goodrx para complementar deficiências de seguro.

Nosso sucesso com o diabetes oferece um livro de jogo para resolver o desafio da acessibilidade para outras condições crônicas, como doenças cardíacas e renais. Medicamentos revolucionários e tecnologia usados ​​para tratar e monitorar essas condições, especialmente as novas soluções no mercado, geralmente vêm com altos preços que muitas pessoas os removem. Mas isso não precisa ser assim.

Para priorizar a prioridade e aumentar o acesso aos tratamentos de resgate, deve haver um compromisso duradouro com a transparência e a responsabilidade de todas as partes interessadas. Os doadores da política podem fortalecer e expandir a legislação destinada aos consumidores, ao mesmo tempo que implementam regulamentos que garantem que as empresas priorizem as necessidades das pessoas em relação ao lucro. As empresas farmacêuticas podem priorizar o desenvolvimento de tratamentos inovadores para melhorar os cuidados dos pacientes, tomando medidas deliberadas para melhorar a acessibilidade. Isso inclui o fornecimento de programas de poupança e suporte de biossimil e produção genérica para garantir uma abordagem mais ampla do paciente para resgatar medicamentos.

Gráfico da faixa para a frente

No GoodRX, trabalhamos com parceiros de todo o setor de saúde, de empresas farmacêuticas a farmácias de varejo e profissionais de saúde. Essas interações fornecem um ponto incomparável para reconhecer as possibilidades de melhoria da transparência e acessibilidade.

Viajar para cuidados de saúde mais acessíveis é sem dúvida complexo, mas a redução dos preços da insulina serve como um farol de esperança. Isso enfatiza que esforços sustentáveis ​​e colaborativos e comprometimento conjunto com o bem público podem melhorar o acesso a medicamentos críticos para quem mais precisa deles. O caminho a seguir é claro, e cabe a nós como líderes da indústria segui -lo.

Dorothy Gemmell é a principal diretora comercial e presidente, fabricante de soluções em Goorx.

