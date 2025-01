O que saber sobre a lei de Laken Riley que Trump assinará a lei

O presidente Donald Trump assinará a Lei de Laken Riley na quarta -feira como a primeira legislação de seu governo. Isso é prescrito por detenção e potencial deportação de pessoas para os Estados Unidos acusados ​​ilegalmente de roubar crimes violentos antes de serem realmente condenados.

A medida rapidamente levou um Congresso sob o controle dos republicanos com algum apoio democrático, apesar dos defensores dos direitos dos imigrantes que o declararam extremo o suficiente para eventualmente incentivar os antecedentes em massa para delitos como menos que o roubo.

Trump, no entanto, prometeu a supressão prometida de imigração ilegal sem precedentes imigração na história da nação, no entanto, o centro de sua carreira política, e agora sugere que a lei só poderia ser o começo.

“Isso mostra o potencial de leis adicionais sobre implementação que nos ajudarão a quebrar os estrangeiros criminosos e devolver completamente a regra da lei em nosso país”, disse o presidente em uma conferência de republicanos, realizada em seu clube de golfe Doral, na Flórida.

A lei recebeu o nome de Laken Riley, um estudante de 22 anos do estado de enfermagem da Geórgia, que saiu para concorrer em fevereiro de 2024 e foi morto por Jose Antonio Ibarra, um cidadão venezuelano nos EUA ilegalmente. Em novembro, Ibarra foi considerado culpado e sentenciado à prisão perpétua sem liberdade condicional.

“Ter um relato de tanta importância em homenagem a ela é uma grande honra”, disse Trump. “Essa nova forma de crime, estrangeiros criminosos e ilegais é – é enorme, os números são enormes e você o adiciona ao crime que já tivemos”.

A velocidade com que o ato limpou o Congresso – e o fato de Trump preparar triunfantemente assinado na Casa Branca cercada por legisladores e outros apoios, convidaram os convidados apenas nove dias depois de assumirem o dever – acrescenta ao seu poderoso simbolismo político para os conservadores. Os críticos dizem que a medida usa tragédia para liberar efetivamente o caos e a crueldade, trabalhando um pouco na luta contra o crime ou reparando as antiguidades do sistema federal de imigração que não foi remodelado há décadas.

De acordo com a Lei de Laken Riley, as autoridades federais devem adiar qualquer imigrante preso ou acusado de crimes como roubo ou ataque a um policial ou ofensas criminais que ferem alguém ou matam alguém. Além disso, dá a posição legal ao advogado estadual processar o governo dos EUA por danos causados ​​por decisões federais sobre imigração – potencialmente permitindo que os líderes dos estados conservadores ajudem a ditar a política de imigração estabelecida por Washington.

Ibarra foi preso por entrada ilegal em setembro de 2022, perto de El Pas, no Texas, devido a uma corrida de migração sem precedentes e foi libertada para lidar com seu caso em um tribunal de imigração. Autoridades federais dizem que a polícia de Nova York o prendeu em agosto de 2023. A polícia diz que ele também é suspeito de roubar na Geórgia em outubro de 2023 – tudo isso aconteceu antes do assassinato de Riley.

“Isso é certo”, disse o presidente da Câmara, Mike Johnson, R-L., Depois de limpar a casa. “É sempre bom quando a coisa certa também é uma coisa popular”.

Alguns democratas, no entanto, questionaram a constitucionalidade da lei. Os imigrantes defendem defender os detidos em massa, que, segundo eles, incentivarão a construção subsequente e cara de objetos a bloquear a imigração na acomodação de pessoas presas.

“Eu não posso simplesmente comemorar. Eles o usam para o seu plano de deportação em massa “, disse Naureen Shah, vice -diretor de assuntos governamentais do Departamento de Igualdade da União dos EUA para a Liberdade Cívica, disse os apoiadores da lei.

A Alca diz que o ato pode permitir que as pessoas “certifiquem -se de se trancar – potencialmente por anos – porque em algum momento de suas vidas, talvez há uma década, elas foram acusadas de ofensas não -violentas”.

Hannah Flamm, diretora sênior de política temporária da assistência internacional do projeto aos refugiados, disse que a lei viola os direitos básicos dos imigrantes, permitindo a custódia de pessoas que não são acusadas, ainda menos condenadas por injustiça. Ainda assim, ela disse: “O medo latente do ciclo eleitoral do aparecimento dos suaves no crime da neve para ajudar e apoiar a completa conexão de Trump entre imigração com o crime”.

Flamm disse que a lei provavelmente seria contestada no tribunal sobre seus parâmetros que direcionam a detenção obrigatória, além de dar uma posição legal ao advogado estadual em casos e políticas de imigração. Mas ela também previu que a necessidade de pagar mais centros de detenção de imigração proporcionaria aos advogados a oportunidade de causar fundos federais para cobrir esses custos.

“Acho que é o principal entender: este relato, enquadrado como conectado a uma morte trágica, é uma desculpa para fortalecer o sistema de deportação em massa”, disse Flamm.

A assinatura da Lei de Laken Riley é seguida por uma ordem executiva tumultuada na primeira semana por Trump projetada para selar melhor a fronteira EUA-México e, eventualmente, passar para a deportação de milhões de imigrantes sem um status legal permanente nos EUA. O novo governo também cancelou a realocação de refugiados e diz que pode tentar processar os oficiais locais para fazer cumprir a lei que não implementa sua nova política de imigração.

“Seguimos os criminosos alienígenas ilegais e os mantemos e os jogamos fora do nosso país”, disse Trump. “Não temos desculpa e avançamos muito rapidamente.”

Weissert, Associate Press

