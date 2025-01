O que você provavelmente comete erros na comunicação no local de trabalho

Pergunta: “Onde você trabalha?” Costumava ser respondido dividindo o nome do seu empregador. Hoje, no entanto, ele também pode incluir um local físico, como trabalhar em casa, em escritório completo ou combinações de ambos. Se seus associados estão no corredor ou nos fusos horários, uma boa porcentagem de sua comunicação será virtual.

“É comum usar mensagens atuais do IE -E para se comunicar com pessoas que são apenas cabines”, diz Andrew Brodsky, professor assistente de administração da Universidade do Texas em Austin e autor do autor Ping: os segredos da comunicação virtual bem -sucedida. “Mas as pessoas geralmente se aproximam de sua comunicação no local de trabalho um pouco impuras. Eles usam e -hast porque sempre usaram a e -Hast. Ou eles têm uma reunião porque sempre tivemos reuniões para isso. “

As pessoas se comunicaram há milhares de anos, mas a comunicação virtual na escada da história da humanidade é recente, o que significa que ainda não dominamos seu melhor uso, diz Brodsky. Infelizmente, sua escolha de ferramentas de comunicação pode prejudicar sua capacidade de criar relacionamentos fortes e cultura corporativa, abrindo uma porta por mal -entendidos ou recursos de conexão perdidos.

Selecionando a forma correta de comunicação

Antes de entrar em contato com alguém, Brodsky recomenda que ele identifique seu objetivo mais importante para comunicar e determine a melhor maneira de atingir esse objetivo e melhorar os resultados relacionados ao trabalho.

“Trata -se de ser produtivo e conciso para que eu pudesse me concentrar nas tarefas de trabalho?” Ele pergunta. “Trata -se de construir relacionamentos e confiança na situação? É uma boa impressão? Não há absolutamente a melhor maneira; existem melhores maneiras diferentes para objetivos diferentes. Use essas informações para decidir qual tecnologia alcançará melhor esse objetivo”.

Por exemplo, se você precisar fazer a alguém uma longa série de perguntas, não é a forma mais eficaz. O destinatário deve excluir o tempo para responder, o que pode levar um ou dois dias. Eles também desejam editar e reescrever suas respostas antes de enviá -las de volta, acrescenta Brodsky. Por outro lado, uma ligação telefônica ao vivo pode ser agendada em meia hora à medida que você volta com perguntas, respostas e esclarecimentos. Isso também se aplica às reuniões.

“Muitos dizem que devemos nos livrar de todas as reuniões e apenas fazer um E -AF”, diz Brodsky. “O que eles sentem falta é que as porkes e estão indo bem por causa desse potencial que desejam editar e garantir que tudo seja perfeito, diferentemente da naturalidade de uma linguagem síncrona que pode acontecer em reuniões de vídeo ou telefonemas”.

Se a situação incluir informações complexas, especialmente se precisar de esclarecimentos e testes adicionais, a melhor maneira síncrona é como um telefone ou vídeo. Se a situação exigir segurança inequívoca, uma maneira textual, como um email ou uma folga, seria a forma mais produtiva.

Pense no destinatário

Quando você se comunica quase, seja o eil -mail, uma mensagem instantânea e o vídeo, geralmente é difícil lembrar que há outra pessoa do outro lado da comunicação porque você está olhando para a tela do computador, diz Brodsky.

“Isso é um problema, porque quando outras pessoas não percebem que estão se comunicando com um ser humano, é menos provável que coopere e construa relacionamentos”, diz ele.

Considere como humanizar sua comunicação que pode acontecer naturalmente nas interações face -a -face, sugere Brodsky. Por exemplo, uma comunicação baseada em texto tem menos conversas pequenas e, embora uma pequena conversa reduz a produtividade, é útil para construir confiança e construir relacionamentos.

“Quanto mais as pessoas se sentem, mais elas percebem que há um homem aqui – alguns que têm seus próprios interesses e sentimentos”, diz Brodsky. “Pequena conversa humaniza a interação.”

Na comunicação virtual, como o Estado E, Brodsky recomenda que você comece a perguntar brevemente algo pessoal que eles mencionaram recentemente, como as viagens de fim de semana que fizeram. Você também pode incluir uma nota rápida sobre si mesmo que está conectada para que ela não pareça no lugar. Você também pode construir um tempo no início da videoconferência para falar sobre uma pequena conversa.

“Não estou dizendo que eles estão entrando em muitos detalhes sobre você”, diz Brodsky. “Mesmo algumas palavras rápidas de pequenas conversas podem ser realmente úteis para se humanizar e construir confiança”.

Encontre as opções para comunicação espontânea

Quando você estiver pessoalmente, as conversas mais frias da água podem ocorrer organicamente, oferecendo oportunidades para conectar e trocar informações. Se você trabalha remotamente ou em uma situação híbrida, Brodsky recomenda que você procure maneiras de adicionar comunicação espontânea, como interações de vídeo curtas, para criar uma conversa real de tempo real.

“Quando você pode ver outra pessoa, sente que os conheceu mais, ao contrário de apenas ler um texto deles”, diz ele. “Isso não significa que você só precisa quebrar tudo com chamadas de vídeo. Às vezes, é antecipadamente enviar uma mensagem rápida dizendo:” Ei, você está disponível para conversar? “

Vantagem da comunicação virtual

À medida que nos tornamos mais habilidosos em comunicação virtual, é provável que nossas experiências comecem a espelhar a interação pessoal. Embora possa parecer que não é visível, Brodsky diz que é possível restaurar relacionamentos mais fortes quando deliberadamente intencionalmente comunicação virtual.

“Não há nada particularmente mágico, pois você pode tocar a pessoa à sua frente”, diz ele. “É muito mais fácil enviar um texto rápido para alguém para dizer: ‘Ei, como você está? O que está acontecendo? ‘As ferramentas virtuais podem fortalecer os relacionamentos porque aumentam a incidência de interações, e a incidência de interação é um dos principais preditores do que cria relacionamentos fortes, longos e confidenciais. “

