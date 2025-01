O republicano do Missouri republicano introduziu uma proibição federal de aborto na casa

O representante republicano Eric Burlison, do Missouri, introduziu um Nova contaA lei sobre concepção, que propõe uma proibição federal de aborto.

O texto inteiro da conta ainda não está disponível, mas um uma declaração Nesta semana, de seu escritório: “Esta legislação significativa afirma que as crianças ainda não nascidas são” pessoas “, de acordo com a 14ª Emenda da Constituição dos Estados Unidos, permitindo que seu direito à vida seja legalmente reconhecido e protegido”.

Numa época em que os republicanos querem restringir a definição de quem o cidadão está de acordo com a 14ª emenda, removendo a cidadania do direito de nascimento, eles também usam 14. Emenda para expandir a personalidade expandida sobre fetos – um indicador que não considera a pessoa uma pessoa com direitos à filosofia do Partido Republicano.

“Tenho orgulho de representar a vida sobre a lei de concepção, que confirma a intenção original de 14. Emendas, declarando que o termo” pessoa “envolve todos os seres humanos desde o momento da concepção. . . Este é um fato científico de que a vida começa com a concepção, “Burinson escreveu Em sua página no Facebook.

A personalidade do feto, no entanto, pode chegar ao preço de uma mãe. As proibições de aborto estão relacionadas a atrasos em tratamento médico Para mulheres que abortam, morte em casos de gravidez de riscobem como aumentar criminalização mulheres grávidas.

Mesmo nos casos em que a vida da mãe não está em jogo, as proibições de aborto podem afetar a qualidade dos cuidados médicos – tanto para as mulheres quanto para as comunidades em que vivem. De acordo com um 2023 EstudosOs estados com proibições de aborto são notados por menos estudantes de medicina para programas de residência, especialmente programas de residência OB/GYN.

Os pedidos de residências de OB/GYN caíram 6,7% em países com proibição de aborto, mas aumentaram 0,4% em países sem restrição. Em um 2024 Estudos11% de Oby-Gyn disse que os estados deixaram as proibições de aborto, enquanto seus colegas que permaneceram descritos estavam lutando com cargas de trabalho mais altas e substituições contratadas.

Atualmente, Burlison Bill tem 68 Chopons. Ele precisaria da maioria dos votos para passar (218 de 435) e se mudar para o Senado. Se ele se mudou para o Senado, ele precisará de 51 votos de 100. No entanto, se o projeto de lei da lei for filibus, ele precisará de 60 dos 100 votos. Atualmente, os republicanos têm 53 dos 100 votos no Senado.

Fonte