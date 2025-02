O retorno ao OG Facebook se queixará da geração Z?

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, sugeriu “Return to OG Facebook” durante o quarto trimestre da semana passada ganhos Ligue para, listando -o como uma meta -chave para 2025, mas o que exatamente isso significa?

Até agora, o alvo não ofereceu detalhes claros. Zuckerberg pode significar um meme milenar encheu o Facebook a partir dos 2010 ou a “energia masculina” de sua origem controversa como Facemash (um lugar de forma atraente classificada por colegas de Harvard sem consentimento)?

Questionado sobre seus planos para “OG Facebook”, Zuckerberg respondeu: “Acho que parte disso voltará à maneira como o Facebook foi originalmente usado durante o dia”, enquanto passava por outros detalhes. “Acho que há muitas oportunidades para se tornar mais influente culturalmente do que hoje”, disse ele.

Zuckerberg alertou os investidores que essas mudanças poderiam exigir alguns compromissos em termos de “maximizar os resultados dos negócios a curto prazo”, sugestão das possíveis influências da receita. Espera -se que a primeira onda de atualizações do produto apareça nos próximos seis meses.

Agora “OG Facebook” pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes. Para muitos, isso é um retorno para dias antes do Boomer e os parentes do Gene X tomarem poder. Hoje em dia, o Facebook é frequentemente usado por menos de 30 anos e é mais sinônimo de memes ofensivos e cachoeiras da IA ​​do que a principal cultura juvenil.

Estudos mostram Gen Z predominantemente preferido por Tiktoc e SnapchatPlataformas que existem fora do meta alcance. Pesquisa com 2024 enquete Eles mostraram que apenas 33% dos adolescentes americanos (13-17) usam o Facebook, uma queda íngreme com 71% décadas atrás. Uma coisa é clara: a plataforma é uma necessidade desesperada para que os usuários mais jovens permaneçam relevantes.

O alvo tentou antes e falhou corretamente. 2020 iniciou um campus do Facebook, um espaço que é apenas na faculdade, que deveria recuperar sua exclusividade precoce. Ele ficou dentro de 18 meses. Mais recentemente, em outubro de 2024, a empresa retirou o redesenho destinado ao gene, colocando maior ênfase nas comunidades locais, grupos de vídeo e Facebook. No ano passado, até o botão de puxão se levantou em silêncio.

O Facebook pode retirar a rebrand 2025? Esse é o gene Z decide.

