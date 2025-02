O Roblox publica ganhos médios Q4; Os preços das ações reduzem mais de 20%

A Roblox publicou hoje seus resultados financeiros para o quarto trimestre de 2024. O relatório da empresa como um todo mostra um crescimento modesto durante as férias, mas não qualquer coisa que exceda as previsões de alguém. Ela também publicou suas previsões para 2025, e as expectativas são mais modestas do que o assumido anteriormente. Suas diretrizes mostram que a empresa espera menor crescimento na segunda metade do ano do que a primeira, o que foi obviamente decepcionante o suficiente para causar a queda de suas ações.

Segundo um relatório, reservas e receitas foram aumentadas para US $ 1,36 bilhão, ou US $ 988 milhões. Sua perda líquida consolidada é de US $ 221,1 milhões. Alguns dos resultados da empresa foram favoráveis ​​em comparação com um ano, mas não necessariamente um quarto em um quarto. Os usuários ativos diários da Roblox foram de 85,3 milhões neste trimestre, o que é mais de 19% em comparação com um ano. No entanto, este ano a plataforma teve 88,9 milhões no terceiro trimestre. Da mesma forma, as horas de noivado caíram de 20,7 bilhões para 18,7 bilhões de quartos em comparação com um trimestre.

Michael Guthrie, CFO da Roblox, no convite dos ganhos observou que uma das razões pelas quais o número de usuários não era tão alto quanto o esperado – De acordo com a BloombergAnalistas previram mais de 88 milhões de dau -A – foi que o público da Europa Oriental estava crescendo mais lentamente do que o esperado porque a plataforma foi banida em Türkiye.

Visão do futuro de Roblox

Em sua carta aos acionistas, Roblox apresentou seus planos de melhorar em várias áreas -chave, incluindo confiança e segurança, inteligência artificial e disseminação do gênero. As áreas se sobrepõem e várias ferramentas são acionadas pela IA.

Roblox também forneceu suas diretrizes para o próximo trimestre do primeiro trimestre de 2025, bem como no ano fiscal total. No primeiro trimestre, espera receita entre US $ 990 milhões e US $ 1,01 bilhão e reserva entre US $ 1,12 bilhão e US $ 1,15 bilhão. Durante um ano total, espera receita entre US $ 4,25 bilhões e US $ 4,35 bilhões e uma reserva de US $ 5,2 bilhões e US $ 5,3 bilhões. De acordo com o relatório da Reuters, essas são algo abaixo das estimativas, que liberaram os preços das ações da Roblox à medida que foram descobertas.

O diretor executivo da Roblox, Dave Baszucki, disse em comunicado: “O Roblox teve um forte 2024, guiado por nossa dedicação à inovação e à comunidade. Estamos construindo uma plataforma que vai além da tecnologia – sobre incentivar relacionamentos originais. Como queremos apoiar 10% dos Mercado de conteúdo global para jogos, continuaremos investindo em nossa economia virtual, aplicação de aplicativos e descoberta e segurança na IA, capacitando criativos e melhora a experiência do usuário.