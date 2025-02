O secretário de carro de Trump quer vincular o financiamento das taxas de natalidade em uma ordem diurna distópica ‘perturbadora’

Logo depoisFoi confirmado comoSecretário para o transporte do presidente Donald Trump,Sean DuffyO memorando que enviou seu departamento estava circulando que a prioridade da família, entre outras coisas, dava vantagem das taxas de casamento e nascimento maior que a média nacional durante o apoio.

O senador democrata Connecticut Richard Blumenthal chamou a diretiva na semana passada de “profundamente assustadora”, e o senador democrata de Washington, Patty Murray, o chamou de “perturbadoramente distópico”.

O memorando também exige a proibição dos governos recebidos pelo Ministério dos Fundos de Transporte para impor mandatos de vacina e máscara e exigir sua cooperação com os esforços da Diretoria de Imigração.

Com centenas de bilhões de dólares em dinheiro ainda incapazes de transporte da Lei de Infraestrutura de 2021, essas mudanças podem ser uma graça para projetos no estado republicano da maioria, que, em média, apresentam taxas de fertilidade mais altas do que aquelas que estão apoiadas democratas.

Os democratas controlados pelos países eram geralmente mais sensíveis às regras de mascaramento e vacinas para a luta contra a pandemia coid-19 e foram mais resistentes aos ataques de imigração de Trump.

Mais nascimento para várias estradas?

Todas as administrações configuram suas regras para selecionar projetos de tráfego para prioridade. Mas algumas das diretivas de Duffy foram recebidas como muito incomuns.

“A distribuição do casamento e da taxa de natalidade é bizarra e um pouco assustadora”, disse Kevin Degood, diretor superior de infraestrutura e política habitacional no centro de inclinação esquerda para o progresso dos EUA. “Estados e regiões com o envelhecimento da população têm uma média de menor taxa de natalidade. . . Eles são de alguma forma responsáveis ​​por investir no mercado? “

De acordo com os dados mais recentes do Center for Disease Control and Disease 2022, 14 países com as maiores taxas de fertilidade apoiaram Trump nas eleições de novembro, enquanto os 11 principais do Distrito Columbia foram apoiados pela democrata Kamala Harris. As taxas de casamento também tendem a pendurar para os estados vermelhos, mas com uma margem menor.

Vice -presidente JD Vance é longoexpressou preocupação sobreDeclínio da natalidade, citandoNecessidades econômicas nacionais, bem como valor inerente das crianças.

A senadora republicana do Tennessee, Marsha Blackburn, levantou a idéia de um meio -campista do crescimento da população durante a audiência de confirmação de Duffy.

“As pessoas deixam alguns desses países azuis e vêm a lugares como o Tennessee”, disse ela. “E isso significa que precisamos analisar onde esses dólares federais são gastos em rodovias e colocá -los em áreas com necessidades crescentes, não em áreas que perdem a população”.

Sarah Hayford, professora de sociologia e diretora do Instituto de Pesquisa da População da Universidade Estadual de Ohio, disse que nunca ouviu ouvir que a taxa de nascimento foi usada para definir prioridades de financiamento.

“Fiquei um pouco surpreso”, disse ela. “Muitas vezes, a política em torno da taxa de natalidade está tentando lidar com os desafios ou obstáculos às pessoas que não têm filhos. Isso parece estar mais focado em recompensar as pessoas para ter filhos. “

A taxa de natalidade nos Estados Unidos está em declínio desde 2007, que Hayford atribuiu parcialmente à incerteza econômica durante grande recessão. Ela disse que a pesquisa empatou uma taxa de natalidade mais alta em áreas com educação mais baixa.

A longa política de transporte já está considerando onde moram as crianças, disse Beth Jarosz, diretora sênior do programa no escritório de referência não partidária e sem fins lucrativos da população.

“Se o que você está tentando fazer é apoiar a família, a taxa de natalidade não é necessariamente a melhor maneira de fazê -lo”, disse ela, observando que muitas famílias em crescimento se mudam para novas comunidades quando acham que suas casas são pequenas demais.

O Ministério dos Transportes não respondeu às perguntas sobre a carta.

Até agora, os legisladores e advogados não sabem que as taxas de nascimento e casamento estão relacionadas a não reembolsos.

Estados azuis empurram para trás

Blumenthal disse que o foco do secretário de transporte à taxa de nascimento e casamento “remanescente do que você poderia ver na República Popular da China”.

“Há engenharia social no rosto. Mas clara e indiscutível, é uma adaga destinada a estados azuis”, disse ele. “Isso é obviamente discriminatório se você olhar para os números. Esse critério é concebido para punir o estado azul e forçar os estados a mudar sua política legal de pedágios, vacinas e imigração”.

O embaixador dos EUA Kweisi Mfume, democrata de Maryland, disse que teme que a diretiva de Duffy prejudique algumas bolsas de estudo já anunciadas – incluindo US $ 85 milhões concedidos a Baltimore nas últimas semanas do governo de Biden para transformar uma parte relaxada de 40“A estrada para lugar nenhum.”

“Se for um esforço para recompensar os estados vermelhos, você deve apenas dizer isso”, disse Mfume. “Caso contrário, haverá muitos desafios de estados e organizações de defesa de todo o país que não têm escolha a não ser retornar, e essa luta se tornará legal”.

No entanto, Jarosz disse que as intenções políticas da política não eram claras, observando que comunidades como San Diego e Sacramento na Califórnia estavam acima da média nacional de nascimento, enquanto certas áreas rurais do país estavam abaixo.

Isso é legal?

Especialistas jurídicos dizem que é muito cedo para saber se os tribunais podem ser qualquer coisa no memorando de Duffy.

Embora seja difícil apresentar um argumento legal para financiar a igualdade com base na afiliação política, a lei federal protege contra a discriminação contra o que são raças, gênero e incapacidade.

Joel Roberson, que gerencia casos de tráfego e infraestrutura em Washington, DC, um escritório de advocacia Holland & Knight, disse que as administrações têm uma ampla autoridade para definir seus próprios critérios de atribuição de dinheiro. No entanto, as comunidades negaram que o financiamento pudesse entrar com uma ação alegando que havia sofrido uma “influência diferente” ilegal.

Quanto a Trump pode desviar os subsídios para o transporte designado para o bidê, Roberson disse que depende em grande parte do status do projeto e se o Congresso já aplicou financiamento.

As autoridades estaduais de trânsito expressaram a crença de que as mudanças nas prioridades não afetarão os fundos federais usados ​​pelos estados para definir suas próprias prioridades de transporte e construir estradas. Mas muitos outros apoio são atribuídos a critério da administração no poder.

O status menos claro de alguns dos suportes discretos já aprovados, como o contrato assinado pouco antes do ex -presidente Joe Biden deixar um imposto de US $ 1,9 bilhão por quaseUm projeto de US $ 5,7 bilhõesPara adicionar quatro novas células L ao South Side Chicago.

Blumenthal, ex -procurador -geral e promotor federal, disse que Duffy Editic criou “incerteza e confusão” e apontou que não tinha peso legal como os estatutos e regulamentos. Ele previu que os tribunais acabariam rejeitando a política.

“Qualquer um pode escrever uma carta”, disse Blumenthal.

