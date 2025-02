O Serviço Nacional de Parques exclui referências transroid do site do National Monument Stonewall

O Serviço Nacional de Parques exclui referências transroid do site do National...

Em um movimento em uma pequena mas prejudicial tira de fora Página da Casa Branca em espanhol E remoção Palavras como “diversidade” e “justiça” do valor central do FBI, o Serviço Nacional de Parques (NPS) excluiu referências a pessoas transgêneros e consultas do site oficial do Monumento Nacional de Stonewall por causa da ordem executiva emitida pelo presidente Donald Adut.

Uma nação de dois sexões?

No mês passado, o presidente afirmou que o governo federal só admitiria Dois sexos– Pequeno e feminino. Desde então, as agências federais removeram referências a trans, queer e cruzar pessoas de suas páginas, incluindo as do NPS, que excluíram referências a pessoas transgêneros e garantias de seu Site oficial Para Stonewall.

“LGBTQ+” agora está reduzido para “LGB” no site do NPS. De acordo com um Versão arquivada Páginas publicadas CNNEle disse anteriormente “LGBTQ+”. A organização ainda não respondeu ao nosso pedido de comentário.

‘Honra de pioneiros corajosos’

O Stonewall National Monument Center foi inaugurado em 28 de junho de 2024, marcando o 55º aniversário da Rebelião de Stonewall, onde ativistas LGBTQ+ – incluindo pessoas trans – rejeitaram a luta moderna pela igualdade. Programa para Live PrideFoi o primeiro centro de visitantes LGBTQIA+ a serviço do Parque Nacional.

Em resposta às táticas de Trump, Centro de Visitantes ao Live Orgulho e Publicou uma declaração Em seus sites que negam a mudança:

“Nosso espaço está inextricavelmente ligado e tributo a pioneiros corajosos, especialmente transgêneros e nativos que não foram alinhados, que lideraram a rebelião de Stonewall”, afirmou o comunicado. “Propriedade e gerenciamento independentes e 100% apoiados por doações, continuaremos nossa missão de garantir que cada pessoa tenha acesso para aprender e ver na história”.

Erik Bottcher, um membro do Conselho da Cidade de Nova York, disse CNN: “Ele tenta separar nossa comunidade e nos dividir. Não vai funcionar. Lésbicas e gays não deixam nossos irmãos transgêneros. Somos uma comunidade. ”

O orgulho do Live é claramente, dado que ele enfrentará a exclusão da existência e contribuição das pessoas trans e queer da narrativa: “Através da criação de um visitante ao Monumento Nacional de Stonewall, somos desabritados em nossos esforços para proteger e Preserve o legado da história de Stonewall “, disse a organização.

Os sites do governo estão se movendo para excluir referências a comunidades transgêneros e não -deputadas desde que Trump assumiu a Casa Branca. No mês passado, Departamento de Estado Americano Atualizou sua página Para os passageiros queer, que agora diz “passageiros LGB”.

