O Skybound Entertainment expande seu universo coletando mídia de bordo

Skybound Entertainment, estúdio multiplataforma por trás de franquias globais como The Walking Dead e centenas de IPs adicionais, anunciaram uma aquisição Mídia de bordo De Shamrock Capital.

A Maple Media é líder em publicação de aplicativos móveis e possui um portfólio diversificado “Top 10” aplicativo por meio de categorias de produtividade, diversão e vida que geraram mais de 600 milhões de aquisição de vida.

O preço de compra não foi publicado.

As aquisições se tornam norma nos jogos. Mas isso é um tipo de coisa que você pode fazer se possuir uma franquia Walking Dead, que estreou como uma história em quadrinhos para o criador de Robert Kirkman em 2003. É a franquia Fun original de maior sucesso criada neste século, de acordo com Hernan Lopez, fundador da OWL & Co. Skybound também possui a influência do inverno e invencível.

Somente os jogos fizeram mais de US $ 1 bilhão em receita, e o show da Netlix atraiu 1,3 bilhão de horas de visualização em 2023, disse Lopez em entrevista ao GamesBeat. E durante esse ano, foi a terceira série de TV assistida há 13 anos após o lançamento do programa de TV. Em 2010, Kirkman começou a Skybound Entertainment com David Alpert.

The Walking Dead é um monstro de IP divertido.

Essa aquisição melhora o alcance do Skybound, adicionando receita estável e repetida e base base na base da base, tecnologia de propriedade do gerenciamento de aplicativos e relacionamentos diretos com os consumidores. Os aplicativos e serviços de mídia do Maple são parte integrante das rotinas mensais de milhões de usuários para fazer coisas e diversão, o que estende o público da Skybound, o alcance do consumidor e o engajamento.

Além disso, a Maple Media Partnership facilita uma conexão direta entre a Skybound e um consumidor, aumentando a capacidade do Skybound de trazer conteúdo incrível diretamente dos criadores para os fãs.

A experiência das operações da Maple Media e a otimização de aplicativos móveis suportam a missão Skybound para fornecer histórias convincentes em cada plataforma e média, de quadrinhos e jogos a televisão, dispositivos móveis e além.

“Trazer Maple Media no Skybound Universe é um trocador de jogos”, disse David Alpert, diretor executivo Skybound Entertainment, em comunicado. “Isso nos permite conectar fluidamente nosso ótimo IP ao nosso público. Estamos ansiosos para construir e expandir esses recursos com Michael Ritter, fundador e diretor executivo David Bos, COO e o restante da Maple Media, porque a parceria fortalece nossa capacidade de construção do Conteúdo com o público como nunca antes.

Ao integrar a equipe de mídia do Maple, gerentes experientes de entretenimento e suas ferramentas robustas, a Skybound está posicionada para escalar sua presença móvel enquanto explora novos aplicativos de entretenimento, usando podcasts, jogos e distribuição do conteúdo da mídia de bordo.

“Estamos muito satisfeitos por ingressar na família Skybound Enterrain e trouxer nossa experiência em aplicativos móveis para uma empresa que divide nossa paixão por conteúdo engajado e significativo”, disse Michael Ritter, diretor executivo e fundador Maple Media. “Essa parceria não apenas fortalece a capacidade da mídia de Maple em exibir, mas também abre novas oportunidades interessantes para integrar o icônico espaço móvel IP Skybound. Juntos, esperamos criar experiências únicas e influentes para milhões de usuários em todo o mundo. “

A SkyBound é uma empresa focada em criadores que são fãs que estão por trás de franquias globais de referência, como The Walking Dead, Invincible, impactam o inverno e centenas de mais IPs que redefinem o entretenimento através da roda de um modelo de negócios fenomenais.

A Skybound desbloqueia uma oportunidade única de cultivar todos os aspectos da franquia do desenvolvimento até a distribuição; Nosso IP se conecta ao público através das histórias revolucionárias contadas em grande parte. Vamos fortalecer nossos criadores para expandir o IP diretamente e transformar suas idéias em filmes, programas de TV, jogos de mesa, quadrinhos, podcasts, coleta, videogames ou todos os itens acima e mais alguns.

Capital Shamrock é uma empresa de investimentos com sede em Los Angeles, com cerca de US $ 6,4 bilhões de ativos sob administração. A Shamrock Capital investe apenas na mídia, diversão, comunicação e setores relacionados por meio de uma estratégia multi -fins focada em investimentos em capital privado, bem como na propriedade e no financiamento dos direitos de conteúdo e mídia. A empresa foi originalmente fundada em 1978 como uma empresa de investimento familiar para o falecido Roy E. Disney e, desde então, se transformou em uma empresa institucionalmente apoiada com um grupo líder de investidores, incluindo dívidas, fundações e fundos soberanos e de riqueza de pensões.

Descobrindo: eu tenho trabalho em famíliade e celestial.