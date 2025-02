O software de RH da Oracle agora tem IA que ajuda no planejamento tributário e de carreira

O software de RH da Oracle agora tem IA que ajuda no...

A nova IA da Oracle responderá às perguntas dos funcionários sobre tudo relacionado ao trabalho, do emprego à aposentadoria.

A Oracle instalou opções de inteligência artificial em seu software de gerenciamento de capital humano com a intenção de otimizar a produtividade no local de trabalho, anunciou a empresa na quinta -feira. A IA lida com conversas humanas, assim como o ChatGPT, mas corresponde aos dados verdadeiros fornecidos pelas empresas da Oracle.

“A melhor IA vem dos melhores dados”, diz Miranda Nash, vice -presidente de grupo da Oracle. Usando dados da empresa, a IA pode responder a perguntas sobre impostos, benefícios e vantagens do trabalho e do planejamento de carreira.

Ao dar respostas rápidas a um grande número de perguntas, a IA da Oracle permitirá que os funcionários se concentrem mais na “missão básica” de seus empregos e se tornarão trabalhadores mais eficazes, diz Nash.

E, à medida que os funcionários se transformam em IA – já da RH – para respostas, Nash espera que os líderes de recursos humanos fiquem menos sobrecarregados com seus empregos.

(Imagem: Oracle)

Esses agentes IA fazem parte do gerenciamento de capital humano da Oracle Fusion Cloud, RH com base em uma nuvem que administra a indústria há uma década, afirma Pesquisa do Gartner. O Oracle não cobrará por beneficiários adicionais para acessar a nova IA.

A partir de setembro, o Oracle começou a integrar a inteligência artificial em sua cadeia de suprimentos, marketing, vendas e serviços e planeja se aplicar a seus produtos financeiros nesta primavera.

A inclusão da IA ​​ajuda a Oracle a “conectar a tecnologia poderosa com as pessoas comuns que fazem seus empregos”, diz Nash. Os aplicativos de fusão da Oracle têm 14.000 clientes em todo o painel.

“O Oracle é que todos os nossos clientes tenham sucesso reduzindo o custo da mão -de -obra”, diz Nash. “Estamos constantemente na missão de fazer isso mais barato e mais eficaz, basicamente usando as mais recentes tecnologias para nossos clientes tornarem seus negócios mais bem -sucedidos”.

O Oracle é uma das três empresas que o presidente Donald Trump tocou como parte do projeto “Stargate” – um investimento conjunto para criar centenas de bilhões de dólares em infraestrutura de IA. Após o anúncio da Stargate, a Oracle observou que as ações dos preços aumentaram em dois dígitos.

Fonte