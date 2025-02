O streaming é finalmente lucrativo. Oferece uma lição da paciência

Apenas alguns anos atrás, os especialistas alertaram sobre a morte de Strearing. Da Netflix ao Spotify, essas empresas haviam gotovina. Como eles poderiam continuar trabalhando?

Agora, quase todas as correntes obtiveram um lucro positivo. A Netflix é um entretenimento da indústria do entretenimento, enquanto seus substratos como Disney+ e Max também transformaram suas perdas. Terça -feira passada da seção Spotify Saltou 13% Depois que a empresa anunciou seu primeiro ano completo de lucratividade. Ainda existem espantalhos, mas no geral, o fluxo foi formado em um modelo de negócios de sucesso.

Há uma lição aqui: para a tecnologia emergente, há um valor na paciência. Teve que fluir ao longo das décadas corrigirCombinar efetivamente o crescimento do usuário e o anúncio de vendas de uma maneira que manifestou lucro. Devemos esperar o mesmo de todos os nossos inovadores tecnológicos.

À medida que o fluxo se tornou lucrativo

No final de 2010, as coisas não pareciam positivas na Netflix. Obviamente, eles obtiveram um lucro positivo, mas sua dívida era impressionante. A empresa levantou US $ 15 bilhões em Dívida de longo prazo Até o final de 2020; Comparado a um lucro de três meses de apenas US $ 1 bilhão, a Netflix parecia pronta para rolar. CNNEntão o título é: “Netflix queima através de Gotovina. Isso não pode durar para sempre”.

Agora todo mundo quer ser Netflix. A margem de lucro deles é agora 22%e, no ano passado, ela ganhou US $ 8,71 bilhões (de cerca de US $ 39 bilhões em receita). Excepcionalmente, o trabalho se espalha. Eles adicionaram um registro 19 milhões de assinantes no quarto trimestre de 2024, principalmente graças à luta ao vivo entre Jake Paul e Mike Tyson. E o anúncio deles, que costumava ser um pequeno ramo de seus negócios, agora é Escalando rapidamente. É bom estar no negócio da Netflix.

Correntes menores, uma vez que a bunda envia em Wall Street, agora atingindo a lucratividade. Max tirou o seu O primeiro lucro positivo de US $ 103 milhões em 2023. Compare isso com 2020, onde um aviso culpado Suas perdas de US $ 1,2 bilhão por investir em streamer. A divisão de streaming da Disney, que compromete a Disney+ e o Hulu, acaba de chegar ao seu O segundo trimestre consecutivo rentabilidade. 2022. A divisão perdeu a empresa Mais de US $ 3 bilhões.

Agora Spotify ingressou no clube. Durante anos, o Spotify não conseguiu obter um lucro positivo. Suas perdas atingiram seu pico em O segundo trimestre de 2023.Quando o Spotify perdeu cerca de US $ 256 milhões. E Conectado O título daquele ano: “Spotify está fodido”. Agora eles atingiram um ano inteiro de lucro positivo.

Virtude da paciência com tecnologia emergente

Toda a escala de dinheiro perdido fez um alvo leve. 2020, quando a Netflix era obcecada por uma dívida de longo prazo de cerca de US $ 15 bilhões, a empresa também tinha um valor de mercado de US $ 238,89 bilhões. Quão cegamente poderíamos acreditar na empresa que queimava com dinheiro? Mas essas são apostas de longo prazo, e as apostas sofreram.

O mesmo poderia ser uma dúzia dos campos tecnológicos emergentes de hoje. Veja ai. Openii, filho de ouro da indústria, perdeu US $ 5 bilhões 2024. E eles constantemente recebem mais dinheiro, recentemente US $ 6,6 bilhões novos investimentos e linhas de crédito de US $ 4 bilhões. Como podemos justificar isso? Mas as empresas AI (chefe de abertura entre elas) apostam no futuro. Ai pode não ser lucrativa agora, mas que querer ser.

É difícil confiar no Open e no diretor Altman Sama, quando ele apresenta essa grande reivindicação. Mas se o fluxo for um indicador, pode estar certo. O mercado tecnológico requer paciência; Não apenas alguns meses, mas anos.

Fonte