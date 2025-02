O teclado clique no iPhone é tão poderoso quanto frustra

O engraçado aconteceu depois que eu parei de usar cliques, uma caixa de teclado que efetivamente transforma o iPhone em muito amora: o próprio telefone parecia de repente mais cheio.

Quero dizer isso em termos de tamanho e poder. Porque, enquanto os cliques de quatro linhas de teclas físicas estendem o iPhone a um comprimento cômico, eles também adicionam um monte de atalhos poderosos para alcançar as coisas. Minha digitação não foi mais rápida com cliques, mas coisas como copiar, colar e alternar entre aplicativos se tornaram mais eficazes.

Primeiro Clique na colisão Começou há um ano, com a tecnologia Youtuber Michael Fisher e o fundador do blog Crackberry Kevin Michaluk, eles confrontaram a empresa para arranhar uma coceira altamente específica. As versões do iPhone 16, que acabam de ser lançadas em janeiro, têm mais design de chaves esculpidas que é mais fácil de se inscrever, além de adicionar o MagSafe ao suporte adicional e a transferência de dados USB-C.

No entanto, eles não são menos nicho. Como antes, o preço é de US $ 139 para o tamanho regular do iPhone e US $ 159 para os modelos Pro Max e Plus, e não a compra que um executa sem ser super dedicado ao conceito. Mas eu mais usei os cliques, mais desejava a versão que incluía tudo, exceto o teclado.

Não é mais rápido, mas mais gratificante

Eu uso cliques no iPhone 16 Pro Max há várias semanas. Embora exista uma curva de aprendizado – especialmente com o uso de teclas de modificação para interpunição – fiquei bastante habilidosa ao digitar as teclas físicas dos cliques. Ainda assim, toda vez que eu realizo um teste de digitação, os resultados são aproximadamente os mesmos com ou sem cliques.

A realidade é que o teclado na tela se tornou bastante eficaz. Entre o tipo de gesto e a correção automática, a tela de toque praticada pode rejeitar a mensagem de email ou texto sem a necessidade de revisar cada letra, para que pouco tempo seja obtido a partir de teclas físicas sob o polegar.

E enquanto os cliques liberam um espaço de tela que geralmente ocuparia um teclado na tela, a evolução do design de smartphones também é reproduzida contra os cliques aqui: nossos telefones são amplamente aumentados para ajustar o teclado na tela e os aplicativos estão se tornando cada vez mais hábeis em Mantendo detalhes importantes para dentro da aparência. Eu raramente sentia que os cliques estavam liberando o espaço básico.

Na melhor das hipóteses, digitar de cabeça para baixo com cliques é baseado em vibrações. Embora eu nunca tenha possuído o BlackBerry e não sinto a nostalgia de usar o Omin Modern, as teclas táteis ainda se sentem significativas na maneira como as chaves de software não. Em algum nível, escrever cliques parece um pouco mais como uma conquista, mesmo que não seja mais rápida.

Centro de comando do teclado

O teclado clique fala mais do que apenas digitar. A verdadeira utilidade está em sua capacidade de executar comandos.

No nível mais básico, os cliques suportam os mesmos atalhos no teclado que você obteria conectando o iPhone ou iPad ao teclado Bluetooth. Em vez de sacudir seu telefone ou usar não confiável Três dedos de gestos Para desfazer, você só pode clicar em CMD+z. Em vez de tocar no ponto exato de inserir o texto e aguardar o pequeno botão “pasta”, você só pode clicar em CMD+V. Você pode até usar atalhos específicos curtos, como CMD+T e CMD+W para abrir e fechar novos cartões de navegador no Safari.

Os atalhos de navegação são ainda melhores. O CMD+Space Strikes traz refletores, onde você pode acessar aplicativos, contatos e atalhos apenas digitando as letras dois e atingindo a ingestão. Ao contrário do toque da tela sensível ao toque, que requer um retorno à tela inicial, a transportadora de atalho funciona de qualquer lugar, mesmo em outros aplicativos. Combinado com outros atalhos de navegação – CMD+H para casa, Globe+N para notificações, globo+C para o centro de comando – os klikes permitem ignorar rapidamente o iOS sem remover os dedos do teclado.

Existe e Um recurso oculto Isso vai um passo adiante, permitindo que você instale os comandos de teclado personalizados para iniciar a automação a partir de atalhos iOS. Requer algumas configurações de acessibilidade enraizada, mas no final você pode ter atalhos no teclado para coisas como iniciar seu aplicativo favorito, uma nota rápida ou abertura de um auxiliar de IA preferido. É como um monte de botões de ação do iPhone 16 alinhados na parte inferior do seu telefone.

Conseqüências imprevistas

Pena que essas opções adicionais vêm com alguns compromissos significativos.

Obviamente, há um tamanho de coisas. O iPhone 16 Pro Max com cliques mal se encaixa nos bolsos das calças e não me sinto confortável sentado, então eu estava mais inclinado a colocá -lo na mesa mais próxima.

Outros distúrbios são apenas inerentes ao uso do teclado físico em vez de na tela:

Se você usar um gerenciador de senhas de terceiros como o Bitwarden, não há tira permanente acima do teclado para acessar senhas ou um código de fator duplo de verificação de autenticação. Você pode concluir automaticamente o aplicativo através do escopo na tela, mas isso não permite selecionar aplicativos alternativos e às vezes não funcionou corretamente.

Digitar com uma mão requer mais esforço, especialmente se o telefone for difícil. Embora os cliques tenham um botão de elevação do teclado na tela, é ainda mais inconveniente inscrever a linha completa das teclas físicas sob a palma da mão.

Os cliques com a iluminação dos cliques não são brilhantes até você pressioná -los, então tive que acertar muitas vezes na primeira chave enquanto tentava me inscrever no escuro. (Quero que as chaves acendam sempre que você colecionava um campo para entrar no texto, mas não tenho certeza se o iOS o permite.)

Uma forma incomum de cliques também pode levar a alguns cenários desagradáveis ​​de preenchimento e pouso. Os cliques nem se nem se encaixam na bandeja sem fio de encher meu carro, e eu tenho que virar o telefone de cabeça para baixo para usar um carregador sem fio na minha mesa de cabeceira. E embora os cliques para o iPhone 16 tenham suporte para Magsafe, ele é muito alto e pesado para caber no Magsafe Benter no carro da minha esposa.

Caso para cliques sem teclado

No final, os cliques “um pouco de digitação satisfatória não me parecem todos esses compromissos. Mas quando voltei ao meu iPhone, perdi todos os atalhos adicionais de atalho sob meu polegar.

O que eu realmente quero dos cliques é tudo, exceto o mais conhecido. Em vez de um teclado completo, dê -me uma versão com apenas uma linha de teclas de atalho, permitindo -me manipular o texto de maneira eficaz, navegar no iOS e iniciar meus atalhos mais usados. A ação de ação da Iphel ipomim e multiplique de oito ou 10 na parte inferior do telefone.

Disesinses com teclas físicas não me desacelerariam, mas seria o maior compromisso de cliques de cliques com a preservação de suas maiores forças. Uma empresa fundada por ex -viciados em Blackberry assim? Eu não sei, mas provavelmente compraria.

