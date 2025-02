O tribunal do Havaí bloqueia os requisitos legais das companhias de seguros em Maui Wildfire, permitindo que uma compra de US $ 4 bilhões continue

A Suprema Corte do Havaí decidiu na segunda -feira que as companhias de seguros não podiam tomar suas próprias ações legais contra aqueles acusados ​​do deserto catastrófico de Maui em 2023, permitindo que um A A Um acordo de 4 bilhões de dólares Isso estava à beira do colapso para continuar.

Outras medidas permanecem na finalização do acordo entre milhares de pessoas que entraram com ações judiciais e vários acusados, incluindo a Hawaiian Electric Company.

O inferno maciço, que foi o mais mortal nos EUA em mais de um século, dizimou a cidade histórica de Lahain, matando mais de 100 pessoas, destruindo milhares de propriedades E causando Estimado US $ 5,5 bilhões em prejudicar. Logo depois, os advogados começaram a liquidar centenas de ações judiciais.

O acordo foi anunciado no verão passado, mas as companhias de seguros suportaram, insistindo que deveriam ter o direito de ir depois que o acusado compensou separadamente o dinheiro pago com segurado.

O veredicto na segunda -feira resolve um obstáculo importante para a conclusão do contrato e envia o caso de volta ao juiz Maui para determinar as seguintes etapas.

As companhias de seguros que desejam compensar bilhões de pagos segurados pela condução de procedimentos legais contra os réus disseram em comunicado que ficaram decepcionados, mas não disseram se procurar uma visão geral na Suprema Corte dos EUA.

Uma pergunta -chave que era antesSupremo Tribunal HavaianoFoi se as leis estaduais que controlam a compensação do seguro de saúde também são aplicadas ao seguro aleatório e de propriedade, limitando a capacidade das empresas de executar ações legais independentes contra os responsáveis. Os juízes responderam isso.

Os promotores estavam preocupados em permitir que as seguradoras sigam a compensação separadamente, seria uma mudança do contrato, separar o que está disponível para pagar às vítimas do incêndio e levar a um litígio mais longo.

Gerald Singleton, um dos muitos advogados que representou os demandantes, disse que ainda estavam tentando entender o veredicto, mas que estavam satisfeitos com isso. “Agora o acordo pode dar o próximo passo”, disse ele.

Alguns dias antesAniversário de um anoDesde 8 de agosto de 2023, o governo, o governo Josh Green anunciou que sete acusados ​​acusados ​​de desafiar a tragédia concordaram em pagar quatro bilhões de dólares para resolver milhares de pessoas. Eles incluem o promotor geral, a eletricidade havaiana, bem como o estado do Havaí, a Escola de Maui e Kamehameh, o maior proprietário particular da terra do Havaí.

Advogados que representam promotores individuais concordaram no acordo em meio aos temores de que o principal réu havaiano elétrico elétrico elétrico elétricoPower Company para culpar o lançamento de chamaspoderia estar à beira da falência.

Os advogados das vítimas admitiram que quatro bilhões de dólares não foram suficientes para compensar o que estava perdido, mas disseram que o contrato valeu a pena aceitar, dada a propriedade limitada da Hawaiian Electric.

“Eles precisam de cada centavo para descansar o tecido para manter a comunidade de volta”, disse o advogado Jesse Creed a juízes durante o debate perante o Supremo Tribunal do Estado na semana passada.

Creed disse que poderia se relacionar com as perdas com as quais as vítimas enfrentam, porque sua própria casa, escolas infantis e um lugar para adoração apenas queimado no fogo de Palisades, um dos incêndios que eram vida selvagemtrouxe uma destruição generalizada em torno de Los AngelesMês passado.

“A decisão de hoje ajudará nosso pessoal a se curar muito antes, enquanto ainda estamos renovando e nos recuperando”, disse o governador na mensagem de texto da AP. Green negou anteriormente como uma companhia de seguros injusta para compensar o dinheiro que eles pagaram o segurado em um procedimento legal chamado “Suburogação”.

O sub -rogação é uma das maneiras pelas quais as empresas retornam a quantidade de solicitações pagas às seguradoras.

As sociedades de seguros dizem que o suburganização é uma maneira de compensar os custos relacionados a um evento catastrófico, para que os prêmios não tenham que crescer. O processo não é para desastres naturais como um furacão, mas quando alguém é culpado.

Até agora, eles pagaram mais de US $ 2,3 bilhões a pessoas e empresas afetadas pela tragédia de Maui e esperam pagar mais de um bilhão de dólares a mais.

A sub -rogação é “importância vital para o mercado de seguros saudável e estável” e permite que as seguradoras responsabilizem legal e financeiramente a culpa “, disse as companhias de seguros em seu comunicado que responderam ao veredicto:” A preservação dos direitos da seguradora para o uso do sublime é importante para o seguro do setor e, no final, é útil para todos os segurados e residentes em todo o país. “

Jacob Lowenthal, outro advogado que representa promotores individuais, disse que o veredicto não impede completamente que as companhias de seguros sejam compensadas. Em vez de ir para os réus, as seguradoras terão que provar o juiz que merecem ser compensados ​​por eles porque a pessoa segurada recebeu dinheiro de um acordo que era mais do que seu pedido.

Agora que o veredicto respondeu à questão do subúrbio, o trabalho pode se concentrar no procedimento de requisito administrativo para determinar as recompensas com base nos fatos de cada caso, disse ele.

“O veredicto da Suprema Corte no Havaí foi o resultado correto”, disse Lowenthal. “A resolução dessa pergunta crítica permite que o assentamento global avance agora, colocando dinheiro nas mãos das vítimas de incêndio Maui antes”.

–Jennifer Sincco Kelleher, imprensa associada

