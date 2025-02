O XSOLLA está associado ao AppsFlyer para fornecer análises para lojas da web

XsollaEmpresa de jogos, juntou -se a Appsflyer Forneça análises para lojas da web como lojas DIV alternativas.

O AppsFlyer se concentra na medição móvel, atribuição e análise de dados. Essa melhoria da parceria Xsolla e Appsflyer fornece aos desenvolvedores de jogos insights aprimorados e ativação simplificada para suas lojas da web, disponíveis no mundo como alternativas às lojas de aplicativos tradicionais.

A parceria também apresenta soluções para resolver o desafio de medir e atribuir várias plataformas. A parceria inclui duas opções de integração: servidor-servidor (S2S) e integração da Web para jogos para celular.

Xsolla e Appsflyer colaboraram de perto há mais de um ano para desenvolver duas integrações personalizadas que lidam com desafios críticos no mercado de dispositivos móveis. Essas integrações oferecem jogos aos jogos de comportamento abrangente do usuário, desempenho da campanha e atribuição de receita em plataformas móveis e da Web.

A ativação é simples e não requer a codificação de desenvolvedores – equipes de todos os tamanhos podem ativar essas ferramentas diretamente para as contas do Xsolla e Appsflyer Publisher. Essa abordagem enfatiza a dedicação do Xsoll em simplificar processos complexos e apoiar o sucesso dos desenvolvedores.

Essas integrações estão preocupadas com os dois principais desafios no ecossistema dos jogos móveis: o valor confiável da vida (LTV ou quanto dinheiro será dado aos usuários para gerar durante a vida do aplicativo) e reembolsar para medir o consumo de publicidade ( Roas) na plataforma e na Web Shop exata para monitorar a campanha de anúncios. Os desenvolvedores podem gerenciar pequenas ativações diretamente por meio de suas contas com um procedimento de ativação simplificado através de uma conta do Xsolla Publisher e uma conta do AppsFlyer Publisher.

A integração do aplicativo móvel S2S permite que a medição completa do LTV -AI Roas compra -o no aplicativo e na loja da web. A compra da Web Store é medida como eventos no aplicativo.

Appsflyer atribui cada compra ao número de instalações de aplicativos móveis, coleta de usuários e campanhas de reengamento para ajudar a fornecer uma viagem completa ao usuário à plataforma, LTV completo e o cálculo geral do reembolso de investimento (ROI). O processo de instalação é simples e não requer conhecimento técnico, disponibilizando -o para todos os programadores móveis através da conta do Xsolla -IEI Appsflyer Publisher.

A ativação da integração da Web foi projetada para medir e avaliar o desempenho do marketing, as taxas de publicidade, anunciar o desempenho criativo altamente e redirecionar os esforços da Web Shop usando o Xsolla Site Builder. Os desenvolvedores podem facilmente permitir essa funcionalidade, permitindo que eles medam a eficácia das campanhas de propaganda que tráfego em suas lojas na web através das contas XSOLLA e da Appsflyer Publishers.

“XSOLLA -A solução da Web Store revolucionou o setor de desenvolvimento do desenvolvimento de jogos para dispositivos móveis, com mais de 500 webshops”, disse Berkley Egenes, CEO da Marketing e Crescimento da Xsolla. “Antes disso, as ferramentas tradicionais de medição móvel não eram adequadas para esse cenário. Essas integrações com dados da AppsFlyer Bridge entre lojas da web e aplicativos móveis, oferecendo desenvolvedores de jogos completos LTV -Al Total ROI “,”

Ele acrescentou: “Essa colaboração enfatiza a dedicação do Xsoll em simplificar a complexidade para nossos parceiros de jogos para celular e permitir decisões de negócios mais inteligentes com base no fluxo completo de dados durante a viagem do jogador”.

“Em ecossistemas crescentes e mais em desenvolvimento e mais dinâmicos para jogos, entender uma viagem de usuário completa por um celular e na Web é crucial para os desenvolvedores que desejam otimizar o desempenho e maximizar a receita”, disse Adam Smart, diretor de jogos da Appsflyer, em uma declaração .

Ele acrescentou: “Combinando a experiência do Xsolla em comércio com as principais capacidades analíticas do Appsflyer, veremos uma medição e atribuição da Novura a várias plataformas, dando aos desenvolvedores que precisavam de informações necessárias para orientar decisões mais inteligentes e acelerar o crescimento para o setor. Essas integração Garante que eles sejam os desenvolvedores que possam se concentrar na criação de experiências de jogos excepcionais, sabendo que seus sucessos são atribuídos adequadamente.

A indústria de brinquedos, especialmente os jogos móveis, está cada vez mais procurando ferramentas que fornecem uma visão clara do comportamento dos jogadores e permitam medição precisa do desempenho da campanha em plataformas. Essas soluções ajudam os desenvolvedores a otimizar as estratégias de engajamento e o ROI, capacita os desenvolvedores a se concentrar na criação de experiências de jogo excepcionais.

Lojas da web fazem parte do mundo omni-channel

Brian Quinn, presidente da Appsflyer, disse em entrevista à GamesBeat para se mudar para o mundo omni-chardal com dispositivos móveis no centro. A Appsflyer desenvolve estratégias e pastas de produtos para esse mundo, onde os desenvolvedores de aplicativos terão que saber como seus jogos funcionam em diferentes plataformas. Com as lojas da web, os desenvolvedores poderão conhecer mais seus clientes e perguntar se eles querem decidir compartilhar dados sobre suas preferências de jogo. Esta é uma oportunidade para descobrir diretamente sobre os gostos dos clientes e direcioná -los com recomendações relevantes de aplicativos ou jogos, conforme permitido nos regulamentos.

“Vemos uma visão móvel e omnichannel do mundo”, disse Quinn. “Continuamos a discutir a perda de sinal devido à privacidade, mudança de plataforma, mudanças regulatórias, o que significa adotar os quadros da Apple, que acontecerão no Google, privacidade, perda de crescimento e muito mais”.

Quinn acrescentou: “Precisamos nos concentrar em estratégias multiuso, não em estratégias multi -canais, onde é como se tivéssemos um celular, temos CTV, temos fora de casa” como partes de uma campanha não relacionada.

Quinn disse que a empresa teve que assistir a um ambiente regulatório em todo o mundo e ver as trilhas que as empresas adotam quando se trata de marketing e privacidade.

“Há muita fragmentação”, disse ele. “No topo, temos uma camada que digitaliza e permite que você faça seu próprio conjunto de modelos. Eles têm muito menos informações do primeiro lado. Nós desenvolvemos fortemente modelando fortemente, o que era uma privacidade mais segura”.

Ele disse que essas soluções agora estão mais no comando.

“Construímos esses fluxos de diferentes medidas para diferentes tipos de campanhas em diferentes plataformas”, disse Quinn. “E então construímos a capacidade de propriedade da modelagem que chamamos de fonte individual de verdade, que separa todas essas instalações e eventos. E agora você tem um verdadeiro Leia sua empresa se você é um jogador, o que fornece clareza”.

A empresa pode fornecer medição confiável e uma visão independente e imparcial de como as aplicações e jogos funcionam em diferentes canais, porque não há investimento nos negócios de mídia.

“Eles vêem isso como muito preciso e muito confiável. E se eles têm um olhar para seus empregos de todos esses diferentes espaços de mídia fragmentados”, disse Quinn. “É fácil para eles investirem e é fácil para eles comprar financiamento, marketing e equipes de crescimento”.

Ele acrescentou: “Estamos construindo recursos de medição assustados há quatro anos no mundo sem IDFA. Esta é uma fragmentação. Às vezes, há um identificador, às vezes não. E então temos que nos livrar de uma visão. Começamos a sentir -se bastante confortável, fornecendo análise e medição precisa nesse mundo.

E agora parece que as lojas da web são sustentáveis, é mais fácil se levantar e pode ser outra fonte de medição de desempenho para o marketing móvel.

“A Web agora é um canal em que muitas empresas móveis acham que ele encontrará novos usuários e os levará ao ambiente de aplicativos”, disse ele. “Faz parte do fluxo de aquisição e, portanto, com a saída do identificador, as análises dessas diferentes plataformas se tornam mais fáceis porque você não lida com identificadores de plataforma exclusivos. Então agora você está lidando com conjuntos de dados agregados em várias plataformas. Uma longa história, acho que é uma coisa que nos excita para o crescimento e pode ser uma abordagem diferente que temos dos outros, é um acessório bastante forte no telefone celular.

Quanto às lojas de aplicativos da terceira parte (como a loja Epsian Games), disse Quinn: “Meu ponto de vista é que é emocionante pensar no horizo Plante essa bandeira – e eles são aqueles que realmente a defendem – que podem abrir a porta para mais, dependendo da região e da regulamentação e do que já.

Ele disse: “O que vemos como uma oportunidade emocionante é que essas lojas precisarão medir o suporte. Deve haver esses novos ambientes nos quais os consumidores têm uma opção e, quando esse for o caso, haverá uma opção para anunciar e trazer. “

Quinn disse que essas plataformas ainda precisam de uma empresa de medição imparcial independente.

“Estamos empolgados com o potencial não apenas dois tipos de lojas para dispositivos móveis e várias opções de consumidores”, disse Quinn. “Parece que deve haver mais (lojas de aplicativos da terceira parte) do que existem”.